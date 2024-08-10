ABD’de resesyon mu yaklaşıyor? Ekonomi uzmanları mevcut korkuları tartışıyor

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ABD’de resesyona girileceği yönündeki korkular, küresel piyasalarda sert bir satış dalgasına yol açan hayal kırıklığı yaratan istihdam raporuyla daha da arttı.

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Piyasalarda kısmen toparlanma görülse de ekonominin gidişatına ilişkin endişeler sürüyor.

Ancak uzmanlar bu durgunluk endişelerinin abartılı olabileceğini öne sürüyor.

İşte mevcut ekonomik görünüme ve olası bir gerileme konusundaki uzman görüşlerine daha yakından bir bakış.

İş verilerinin analizi

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ABD’de son açıklanan istihdam raporu, zayıf istihdam artışı ve işsizlik oranında hafif bir artış olduğunu göstererek kırmızı alarm verdi.

Ancak Goldman Sachs endişelerin abartılı olabileceği görüşünde.

Goldman Sachs ABD Baş Ekonomisti David Mericle, istihdam artışındaki yavaşlamayı hava koşullarıyla ilgili devamsızlıklar ve geçici işten çıkarmalardaki artış gibi geçici faktörlere bağlıyor.

Goldman Sachs Exchanges’in 6 Ağustos tarihli bölümünde Mericle, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen genel eğilimin ayda yaklaşık 150 bin kişilik istikrarlı bir istihdam yaratma oranına işaret ettiğini vurguladı.

Tek bir aylık verilere aşırı tepki vermemek konusunda uyarıda bulunan Trump, önemli bir ekonomik şok yaşanmadığı takdirde mevcut durumun tam bir durgunluktan ziyade “yavaşlama” gibi göründüğünü kaydetti.

Durgunluk tetikleyicileri hala yok

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Tarihsel olarak, durgunluklar petrol fiyatlarındaki artışlar, varlık piyasası balonları veya aşırı borçlanma gibi belirli ekonomik şoklar tarafından tetiklenmiştir.

Commerzbank’a göre, bu tetikleyicilerin hiçbiri şu anda mevcut değil. Petrol ve doğal gaz fiyatları son zamanlarda düştü ve enerji harcamaları tarihsel standartlara kıyasla düşük kalmaya devam ediyor.

Varlık piyasalarına baktığımızda, son dönemde bazı düzeltmeler yaşansa da borsalar zirve seviyelerine yakın seyrediyor ve gayrimenkul fiyatları da son bir yılda artış gösterdi.

Banka, resesyonun tetiklenmesi için varlık fiyatlarında önemli ve sürekli bir düşüşün gerekli olduğunu, ancak bunun şu anda olası görünmediğini belirtiyor.

Borç cephesinde, hanehalkı borcu GSYİH’nın yüzdesi olarak 2008’deki zirvesinden düştü ve şu anda %71 seviyesinde. COVID-19 salgını sırasında artan kurumsal borç, GSYİH’nın yaklaşık %75’inde sabitlendi.

Commerzbank, bazı dengesizliklerin mevcut olduğunu ancak bunların genel ekonomi için önemli bir tehdit oluşturacak kadar yaygın olmadığını belirtmektedir.

Fed’in faiz indirimleri: Gecikmiş mi, değil mi?

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Piyasa oynaklığına katkıda bulunan faktörlerden biri de, Federal Rezerv’in Temmuz toplantısında faiz oranlarını düşürmeyerek geride kaldığına dair inançtır.

Tarihsel olarak, ABD’de resesyonlar faiz oranlarındaki sert artışların ardından gelmiştir.

Fed, Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında faiz oranlarını 525 baz puan artırdı.

Merrill ve Bank of America Private Bank’ın Baş Yatırım Sorumlusu Chris Hyzy, Fed’in faiz oranlarını durgunluk korkularından ziyade enflasyon ve istihdam eğilimlerine göre ayarladığını öne sürüyor.

Yakında önemli faiz indirimleri öngördüğünü belirten Vadeli piyasalar, Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu söylüyor.

Commerzbank, reel faiz oranının şu anda nötr seviyenin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun potansiyel olarak resesyonu tetikleyebileceğini belirtiyor.

Ancak 1984 ve 1995 yıllarındaki benzer koşullar resesyona yol açmadı.

Banka ayrıca para politikasının tek başına resesyonu öngörmede yeterli olmadığını, uzun vadeli getiriler ve varlık fiyatları gibi diğer faktörlerin de önemli rol oynadığını belirtiyor.

Uzmanların ortak görüşü: Durgunluk korkuları abartılıyor

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Genel olarak uzmanlar, Sahm kuralı göstergesi gibi bazı uyarı işaretleri olmasına rağmen resesyonun olası olmadığı konusunda hemfikir.

Bunun yerine, ABD ekonomisinin önümüzdeki çeyreklerde uzun vadeli ortalamadan daha yavaş bir oranda büyümesi bekleniyor.

Olumlu finansman koşulları ve faiz indirimlerinin muhtemelen ılımlı seyretmesi bu iyimser görünümü destekliyor.

Yatırımcılara, kısa vadeli piyasa oynaklığına hazırlıklı olmaları, manşetlere ani tepki vermekten kaçınmaları, çeşitlendirmeyi sürdürmeleri ve piyasa zayıflıklarını portföylerini stratejik olarak geliştirme fırsatı olarak görmeleri öneriliyor.

Ekonomik belirsizlikler sürerken, güncel veriler ve uzman analizleri, ABD’de yaklaşan resesyona ilişkin korkuların abartılı olabileceğini gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.