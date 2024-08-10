ANKR, topluluğun Neura ana ağını hedef almasıyla sıçramayı görüyor

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Ankr (ANKR), fiyatının son bir haftada %3,7, son bir ayda ise %7 düşmesine rağmen yeniden ilgi görmeye devam ediyor.

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Merkezi olmayan Web3 altyapı platformunda, fiyatın 0,025 dolar seviyesinde seyretmesiyle birlikte birden fazla önemli gelişme ve potansiyel yükseliş katalizörü bulunuyor.

Özellikle ANKR, kripto para piyasasındaki satış dalgasının hem Bitcoin’i (BTC) hem de Ethereum’u (ETH) aylardır görülmemiş yeni düşük seviyelere itmesiyle 5 Ağustos’ta ulaştığı 0,020 dolarlık düşük seviyelerden sıçradı.

ANKR fiyatı 2024 yılında nasıl bir performans gösterdi?

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ANKR, Ankr’nin merkezi olmayan ekosistemini yönlendiren tokendır. Yönetişimin dışında, token ağın işlemleri ve ödeme sistemi için anahtardır.

Token sahipleri, ödül kazanmak ve daha geniş merkezi olmayan ekosistemi destekleyen diğer hizmetlere erişmek için bunları stake edebilirler.

Ancak ANKR’nin fiyatı, Nisan 2021’de 0,21 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri düşük performans gösterdi. Bitcoin’in Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla 0,06 dolara yükselmesine rağmen, ANKR bu yılın Ocak ayında görülen seviyelere geri döndü.

ANKR ivme kazanıyor

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Ankr’nin merkezi olmayan altyapı ekosistemi, çoğu proof-of-stake protokolü için düğüm operasyonlarından bulut bilişime ve likit staking’e kadar her şeye güç sağlıyor.

Ayrıca yapay zeka, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları (DePIN) da var. Analistler, özellikle büyük kurumsal oyuncular not aldıkça bunların büyük pazarlar olacağını öngörüyor.

Ankr ağı çeşitli kilometre taşları ve ortaklıklarla bu fırsattan yararlanmak için iyi bir konumda görünüyor.

Bu tür girişimler hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların güçlendirilmesini hedefler. İşbirliklerinden bazıları Google Cloud, Alibaba Cloud, Microsoft Azure ve Tencent Cloud gibi küresel devlerle büyük IP ortaklıklarını içerir.

Blockchain’in Web3 API’si geliştiricileri, merkezi olmayan uygulamaları ve gerçek dünyayı birbirine bağlar ve bu şu anda Bitcoin dahil 55’ten fazla blockchain için mümkündür. Bu, yaklaşık 17 zincirin olduğu 2022’den bu yana entegrasyonlarda %200’den fazla bir artış anlamına geliyor.

We’re just getting warmed up 🚀 pic.twitter.com/KokzfufnDh — Ankr (@ankr) July 19, 2024

Ankr, yakın zamanda Binance, Polygon ve Microsoft’un Arbitrum’da Destra Network’ün rollup’ını başlatması için çözümler oluşturmaya yardımcı olan özel bir rollup oluşturma platformu olan Asphere ile ortaklık kurdu.

Neura ANKR’ın kilidini açmaya yardımcı olabilir mi?

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Genel ağ büyümesinin yanı sıra, Ankr token sahiplerinin projenin AI Layer1 blok zinciri Neura’dan gelebilecek potansiyel yükseliş ivmesine de ilgi duyması muhtemel.

Neura, Cosmos SDK’nın IBC protokolüyle oluşturulmuş EVM uyumlu bir blok zinciridir ve geliştiricilerin AI odaklı dApp’ler oluşturmasına olanak tanıyan bir ağ sunar. Platform ayrıca, merkezi olmayan fon toplama, GPU kaynaklarına erişim ve merkezi olmayan depolama için araçlar sağlayarak AI girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

ANKR tokeni bu ekosistemi güçlendirecek ve ağın AI modeli kullanımı ve diğer kullanımların yanı sıra stake etme için birincil para birimi görevi görecek. Ankr, ANKR arzının “bir kısmını” Neura’ya aktaracak ve bunun yeni bir talep eğrisinin ortaya çıkmasına neden olması muhtemel.

🤨 A portion of the ANKR token supply will move to the @Neura_io chain, enhancing TVL and value capture within the Neura ecosystem. This strategic move aims to strengthen both ecosystems. pic.twitter.com/TXDdlJpbb8 — Ankr (@ankr) August 6, 2024

Neura’nın ana ağının 4. çeyrekte kullanıma açılması bekleniyor ve bu, Ankr ve Neura topluluklarına geliştirmeden faydalanmaları için birçok olanak sunacak.

Bunlara, erken yatırımcı olarak yeni yapay zeka projeleri için kitle fonlaması, gelir paylaşım fırsatları ve Neura ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olma karşılığında staking ödülleri dahildir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.