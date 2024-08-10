BYD’nin rekor satışları ve küresel ayak izi AB ve Kanada’dan gümrük vergisi tehditleriyle karşı karşıya

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BYD, Temmuz 2024’te yeni enerjili araç (NEV) satışlarında yeni bir rekor kırarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

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Şirket, bir önceki yıla göre %30’luk sağlam bir artışla 342.383 NEV sattı. Bu etkileyici performans, BYD’nin küresel elektrikli araç pazarındaki artan hakimiyetinin altını çiziyor.

Ancak BYD, Kanada pazarındaki etki alanını genişletmeye çalışırken, Çin’in ürettiği elektrikli araçlara yönelik yeni tarifeleri değerlendiren hem Kanada hem de Avrupa düzenleyicilerinden gelebilecek olası engellerle karşı karşıya kalıyor.

Kanada, Çin’den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi koymayı değerlendiriyor

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Kanada hükümeti, Çin’in elektrikli araçlarına gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin bir aylık istişareyi yakın zamanda tamamladı.

Bu hamle, yerli otomobil üreticileri için rekabette tehdit oluşturan Çin yapımı araç akınının artmasına yanıt olarak geldi.

Kanada pazarının BYD’nin pazara girmesiyle birlikte, bu yabancı araçların yerli endüstri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler artıyor.

General Motors Kanada’nın Başkanı, yatırım ve iş yaratılmasını teşvik etmek için adil bir rekabet ortamının şart olduğunu savunarak gümrük vergilerinin uygulanmasını kamuoyuna açık bir şekilde destekledi.

Eşit rekabet koşullarının sağlanması için hükümet eylemlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çin’in elektrikli araçlarına karşı çıkanların temel argümanı, bu araçlara sağlanan önemli devlet sübvansiyonları. Eleştirmenler, bu sübvansiyonların piyasa rekabetini bozduğunu ve yerel endüstrileri tehlikeye attığını iddia ediyor.

Kanada hükümetinin bu tür önlemlere yönelik güçlü bir iç desteğe sahip olduğu, buna Kanada Küresel Otomobil Üreticileri, Unifor ve Kanada Ticaret Odası gibi kuruluşların da destek verdiği görülüyor.

Ancak olası tarifelere ilişkin özel detaylar henüz tartışılıyor.

ABD’de Çin’in elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük vergilerinin sadece iki ayda yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarılmasıyla ortaya çıkan son gelişmeler, tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.

Avrupa, Çin EV’lerine yönelik gümrük vergilerini artırıyor

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Avrupa, Çin’den ithal elektrikli araçlara halihazırda %38’e varan gümrük vergileri uyguladı; ayrıca ek önlemlerin de yolda olduğu düşünülüyor.

5 Temmuz’da yeni tarifeleri yürürlüğe koyan Avrupa yetkilileri, şimdi bu tarifeleri Mart ayına çekmeyi düşünüyor.

Böyle bir hamle, Avrupa ile Çinli üreticiler arasındaki ilişkileri daha da gerebilir ve gerginliği artırabilir.

Avrupa Birliği’nin bu katı yaklaşımı, Çin’den tepki gördü ve Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayette bulundu.

Çin, elektrikli araç üreticilerine verdiği desteğin DTÖ kurallarına uygun olduğunu ve bu nedenle Avrupa tarafından cezalandırılmaması gerektiğini savunuyor.

Çin de misilleme olarak, daha geniş çaplı jeopolitik sürtüşmeyi yansıtacak şekilde, Avrupa’ya ihraç edilen domuz eti ve Fransız konyağıyla ilgili soruşturmalar başlattı.

Tüm bu zorluklara rağmen BYD yılmıyor.

Şirket, önümüzdeki hafta sonuna kadar Pakistan’da araçlarını piyasaya sürmeyi planlayarak küresel ayak izini genişletmeye devam ediyor. Nüfus bakımından beşinci büyük ülke olan Pakistan, BYD için özellikle düşük fiyatlı otomobil segmentinde önemli bir fırsat sunuyor.

Tarifelerin küresel EV pazarlarına etkisi

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Kanada ve Avrupa’nın uygulayabileceği olası tarifelerin küresel elektrikli araç pazarı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

BYD ve diğer Çinli üreticiler açısından bu ticaret engelleri, önemli uluslararası pazarlardaki büyümelerini sınırlayabilir.

Ancak şirketin yeni bölgelere doğru genişlemeye devam etmesi, bu riskleri azaltmak ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için stratejik bir çaba sarf edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Değişen ticaret dinamikleri, uluslararası ticaret politikaları ile hızla büyüyen elektrikli araç sektörü arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktadır.

Dünya çapındaki hükümetler, yerli sanayi koruması ile inovasyonu destekleme arasındaki denge zorluklarıyla boğuşurken, bu tarife anlaşmazlıklarının sonucu, küresel otomotiv pazarlarının geleceğini şekillendirmede kritik öneme sahip olacak.

BYD’nin rekor satışları ve stratejik genişlemeleri, şirketin rekabetçi ve sıklıkla çekişmeli küresel ortamda dayanıklılığını ve uyum yeteneğini ortaya koyuyor.

Tarifeler zorluklar yaratsa da BYD’nin büyümeye devam etmesi, küresel elektrikli mobiliteye geçişteki önemli rolünün altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.