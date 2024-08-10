Piyasaların enflasyon verilerini izlemesiyle gümüş fiyatları gelecek hafta yükselecek mi?

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Gümüş fiyatları Cuma günü nispeten durgun seyretti ve haftalık bazda önemli bir düşüşe doğru gidiyor.

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Yatırımcılar, ABD’de eylül ayındaki olası faiz indirimlerine ilişkin fikir edinmek için ekonomik göstergeleri yakından takip ederken, aynı zamanda gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini de yakından izliyor.

Gümüş, son dönemdeki gerilemelere rağmen 200 günlük hareketli ortalamasının üzerindeki desteğini koruyarak bir miktar direnç gösterdi, ancak yatırımcılar daha fazla düşüş potansiyeli konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

Gümüşün işlem aralığı: Önemli destek ve direnç seviyelerinde gezinme

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Gümüşte (XAG/USD) geçen haftaki işlem aktivitesi, alıcıların 26,11 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamayı önemli destek seviyesi olarak kabul ettiği ve 29,41 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın direnç olarak hareket ettiği bir işlem aralığının oluştuğunu ortaya koydu.

Bu model, piyasanın daha kesin ekonomik sinyalleri beklemesiyle birlikte gümüşün yakın vadede geniş bir aralıkta işlem görmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Ek destek 27,22 dolar seviyesindeki %50 geri çekilme seviyesinde bulunurken, direnç ise 29,54 dolar seviyesindeki %50 geri çekilme seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyeler, fiyatın önemli alım veya satım baskısı bulabileceği yerleri göstermesi açısından yatırımcılar açısından kritik öneme sahiptir.

Fed’in faiz kararları: Enflasyon ve piyasa beklentilerinin dengelenmesi

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ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları, enflasyondaki düşüşü gelecekteki faiz indirimi potansiyeliyle karşılaştırarak ince bir çizgide yürüyorlar.

CME FedWatch Aracı’na göre, piyasalar şu anda Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %55 olduğunu ve Aralık ayında bir indirim daha beklendiğini fiyatlıyor.

Fed, kararlarında borsa oynaklığından ziyade ekonomik verilerin etkili olacağını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerine daha fazla önem verdi.

Gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, Fed’in politika yörüngesini şekillendirmede kritik öneme sahip olacak.

Bu göstergeler, enflasyonun faiz indirimini gerektirecek kadar düşüp düşmediği veya Fed’in fiyat baskılarını kontrol etmek için mevcut duruşunu sürdürmesi gerekip gerekmediği konusunda daha fazla netlik sağlayacak.

İşgücü piyasası dayanıklılığı: Gümüşün görünümünde bir faktör

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ABD’de son açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verileri beklentilerden iyi gelerek piyasaları şaşırttı ve işgücü piyasasındaki olası zayıflık endişelerini hafifletti.

İşgücü piyasasındaki bu dayanıklılık, Fed’in karar alma sürecine bir katman daha karmaşıklık ekliyor; zira güçlü istihdam verileri faiz indirimlerine yönelik aciliyeti azaltabilir.

Gümüş açısından ekonomik verilerle Fed politikaları arasındaki etkileşim özellikle önemli.

Fed’in faiz indirimine gitmesi, ABD dolarının zayıflamasına ve tahvil getirilerinin düşmesine yol açabilir; bunların her ikisi de gümüş fiyatlarının yükselmesini destekler.

Öte yandan Fed mevcut duruşunu sürdürürse gümüş daha fazla aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabilir.

Gümüşün potansiyeli: Dikkatli bir iyimserlik görünümü

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Mevcut düşüş eğilimine rağmen, gümüş için uzun vadeli görünüm ihtiyatlı bir şekilde iyimserliğini koruyor. Metal, artan riskten kaçınma veya daha gevşek para koşulları beklentileri dahil olmak üzere birden fazla senaryodan faydalanmak için iyi bir konumda.

Enflasyon düşerse ve Fed faiz indirimlerine devam ederse, yatırımcıların güvenli liman varlıkları aramasıyla gümüş yeniden canlanabilir.

Ayrıca gümüşün hem endüstriyel hem de kıymetli bir metal olarak çift yönlü bir rol üstlenmesi de ek destek sağlıyor.

Ekonomik bir gerileme durumunda gümüş, güvenli liman statüsünden faydalanabilir.

Öte yandan, ekonominin güçlü kalması durumunda, endüstriyel gümüş talebi fiyatların yükselmesine yardımcı olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.