Şili’nin son çelik fabrikası Çin ithalat rekabeti nedeniyle kapanacak

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Şili’nin tek çelik fabrikası olan Huachipato’nun eylül ayına kadar süresiz olarak kapanması bekleniyor. Bu durum ülkenin sanayi sektörü için önemli bir gerileme anlamına geliyor.

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CAP tarafından işletilen fabrika, ucuz Çin çelik ithalatının akınıyla rekabet etmekte zorlandı ve bu durum son iki yılda 500 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

Hükümetin Çin çeliğine gümrük vergisi koyma çabalarına rağmen tesisin kapanması, küresel rekabette yerli sanayinin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne seriyor.

Çin ithalatının Şili’nin çelik endüstrisi üzerindeki etkisi

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Şili’nin merkezi Bio Bio bölgesinde bulunan Huachipato değirmeni, onlarca yıldır ülkenin endüstriyel ekonomisinin temel taşlarından biri olmuştur.

Tesis, Şili’nin bakır madenciliği sektörüne kritik bir çelik malzemesi tedarikçisi olup, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Ancak fabrika, piyasayı daha ucuz alternatiflerle dolduran Çin ithalatının rekabet baskısına dayanamadı.

CAP’e göre, Çin çeliğinin ülkeye girişi fiyatların artırılmasını imkansız hale getirdi ve bu da fabrikanın faaliyetlerini ekonomik olarak sürdürülemez hale getirdi.

Bu durum, Latin Amerika’da ucuz Çin ihracatının çeşitli sektörlerde artış göstererek yerel endüstrileri sekteye uğrattığı daha geniş bir eğilimi de ortaya koyuyor.

Latin Amerika çelik endüstrisi grubu Alacero’ya göre, bölge yalnızca 2023’te bir önceki yıla göre %44 artışla rekor seviyede 10 milyon ton Çin çeliği ithal etti.

Hükümet müdahalesi ve sınırlamaları

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Şili hükümeti, yerel çelik sektörünü korumak amacıyla bu yılın başlarında Çin çeliğine geçici gümrük vergileri uyguladı.

Özellikle Çin’den ithal edilen çelik bilyelere yüzde 34, bunların üretiminde kullanılan çubuklara ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi konuldu.

Bu önlemler, Şili çelik sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan CAP ve Molycop gibi yerel üreticiler için rekabet koşullarını eşitlemeyi amaçlıyordu.

Tüm bu çabalara rağmen, tarifelerin Çin rekabetinin etkisini azaltmada yetersiz kaldığı görüldü.

CAP, tarifelerin uygulanmasına rağmen piyasa koşullarının çelik fiyatlarında önemli bir artışa izin vermediğini ve bu nedenle faaliyetlerini sürdürmesinin imkânsız hale geldiğini duyurdu.

Bu, Şili hükümeti de dahil olmak üzere çeşitli paydaşların eleştirilerine yol açtı. Ekonomi Bakanı Nicolás Grau, CAP’nin kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek bunu “sorumsuz” olarak nitelendirdi.

Gümrük vergilerinin yarattığı yeni piyasa koşullarından yararlanabilecek satış ve fiyatlandırma konusunda anlaşmaya varamadıkları için hem CAP’ı hem de Molycop’u eleştirdi.

Grau, hükümetin fabrikanın kapanma kararını tersine çevirmek için çabalarını sürdürdüğünü ancak başarı şansının düşük göründüğünü vurguladı.

Şili ve Latin Amerika için daha geniş kapsamlı etkiler

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Huachipato fabrikasının kapatılması Şili’nin çelik sektörüne yönelik bir darbe olmanın ötesinde, ülke ekonomisi ve Çin ile ilişkileri açısından daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor.

Çin, Şili’nin en büyük ticaret ortağı olup ülkenin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştirdiğinden, gümrük vergileri uygulama kararı ve bunun sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri zorlayabilir.

Haziran ayında Çin’in Santiago büyükelçisi, tarifelerin “Çin çelik şirketlerinin meşru çıkarlarına zarar verdiği” ve Çin ile Şili arasındaki “ekonomik ve ticari ilişkiye zarar verdiği” yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Bu diplomatik gerginlikler zaten zorlu olan ekonomik ortama bir de karmaşıklık katıyor.

Ayrıca Şili’deki durum, Latin Amerika ve Asya’daki pek çok ülkeyi etkileyen daha büyük bir sorunu da yansıtıyor. Bu ülkelerdeki yerli sanayiler, daha ucuz Çin mallarının akışıyla rekabet etmekte zorlanıyor.

Çin ürünlerinin agresif fiyatlandırması ve bol miktarda arzı, yerel üreticiler üzerinde giderek daha fazla baskı yaratıyor, bu da iş kayıplarına ve uzun süredir faaliyet gösteren işletmelerin kapanmasına yol açıyor.

Şili’nin endüstriyel manzarasının geleceği

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Huachipato’nun kapanması, Şili’yi yerel bir çelik üretim tesisinden mahrum bırakarak ülkenin sanayi sektörünün geleceği konusunda endişelere yol açtı.

Bakır madenciliği sektöründe böylesine önemli bir işveren ve tedarikçinin kaybı, özellikle BiyoBiyo bölgesinde olmak üzere ekonominin tamamında dalgalanma etkilerine yol açabilir.

Şili bu zorluklarla boğuşurken, endüstriyel altyapısını korumak ve canlandırmak için yeni stratejiler keşfetmesi gerekebilir.

Bu, rekabet gücünü artırmak için daha fazla hükümet müdahalesi, endüstriyel sektörün çeşitlendirilmesi veya teknoloji ve inovasyona daha fazla yatırım yapılmasını gerektirebilir.

Şili’nin çelik sektörünün yakın geleceği kasvetli görünse de ülkenin bu krize vereceği yanıt, sanayi politikasının gelecekteki yönünü belirlemede kritik önem taşıyacak.

Küresel rekabet yoğunlaştıkça Şili’nin temel endüstrilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için uyum sağlaması ve yenilik yapması gerekecektir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.