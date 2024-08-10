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Walmart Inc (NYSE: WMT) ve Home Depot Inc (NYSE: HD) önümüzdeki hafta üç aylık kazançlarını bildirmeye hazırlanırken, UBS analisti Michael Lasser perakende devlerinden karışık sinyaller bekliyor.

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Home Depot’un muhafazakar bir rehberlik yayınlaması beklenirken, Walmart’ın performansının son dönemdeki stratejik girişimlerini yansıtarak daha güçlü olması öngörülüyor.

Home Depot: Muhafazakar görünüm ancak uzun vadeli potansiyel

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Home Depot’un kazançlarını 13 Ağustos’ta açıklaması bekleniyor.

Lasser, ev geliştirme perakendecisinin muhafazakar yaklaşımını sürdüreceğini, kısa vadede temkinli ancak istikrarlı bir görünüm yansıtacağını öngörüyor.

Buna rağmen Home Depot’un gelecekteki büyüme için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Home Depot’un hisseleri şu anda yıl genelinde hemen hemen aynı seviyede seyrediyor ve bu da durgunluk döneminin habercisi.

Ancak Lasser, şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.

Olumlu görünümü, Home Depot’nun güçlü pazar konumu ve tüketici sektöründeki dayanıklılığına dayanıyor ve beklenen durgun yönlendirmeye rağmen onu sağlam bir yatırım seçeneği haline getiriyor.

Walmart: Güçlü performans ve geleceğe dair iyimserlik

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Öte yandan Walmart ise 15 Ağustos’ta kazanç raporunu yayınlayacak. Analistler şirketin güçlü bir performans göstereceğini öngörüyor.

Walmart’ın 2. çeyrek kazançları için fikir birliği tahmini, 168,5 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 65 senttir.

Bu, bir önceki yıla göre kazançlarda %5,0’lik bir artış ve gelirlerde %4,0’lik bir yükseliş anlamına geliyor.

Walmart, bir önceki çeyrekte 161,5 milyar dolar gelir elde ederek hisse başına 60 sent kazandı.

Şirket yönetimi, önceki beklentileri karşılamayı veya aşmayı beklediğini belirterek, olumlu görünüme katkıda bulundu.

Lasser, CNBC’ye verdiği son röportajında Walmart’ın büyüme potansiyeline dikkat çekerek, özellikle şirketin reklamcılık alanındaki girişimlerini övdü.

Lasser, Walmart hissesinde önemli bir yükseliş öngörüyor ve 74 dolarlık bir hedef fiyat öngörüyor.

Walmart’ın kapsamlı tüketici verilerinden ve reklam gelirlerinden yararlanma becerisinin altını çizen Trump, bunların geçen yıl şirketin net karına 3,4 milyar dolar eklediğini söyledi.

Reklamcılığın yüksek marjlı bir iş olduğu göz önüne alındığında, bu segmentin uzun vadede Walmart’ın mali performansını desteklemesi bekleniyor.

Home Depot’tan beklenen muhafazakar yönlendirmeye rağmen Lasser şirket konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Home Depot’u tüketici sektörüne girmek isteyenler için güçlü bir yatırım seçeneği olarak görüyor.

UBS, Home Depot hissesi için 400 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi; bu da potansiyel olarak %14’lük bir artışa işaret ediyor.

Hisse başına 4,59 dolar olarak tahmin edilen kazanç, bir önceki yıla göre %1,3’lük bir düşüşü temsil ederken, gelirin bir önceki yıla göre %0,8 düşerek 42,6 milyar dolar olması bekleniyor.

Genel olarak, hem Walmart hem de Home Depot’un yaklaşan kazanç sezonunda farklı stratejiler izlemesi bekleniyor.

Walmart’ın proaktif önlemleri ve güçlü performansı, Home Depot’un temkinli duruşuyla çelişiyor; ancak her iki şirketin de perakende sektörünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.