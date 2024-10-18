ABD’li milletvekilleri McKinsey’nin Çin bağlantılarının araştırılmasını talep ediyor

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Kongre Üyesi John Moolenaar, Senatör Marco Rubio ve Senatör Joni Ernst’in de aralarında bulunduğu bir grup ABD’li milletvekili, McKinsey & Company’nin Çin hükümetiyle yaptığı çalışmaları açıklamaması nedeniyle soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

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Milletvekilleri, 17 Ekim’de Adalet Bakanlığı’na (DoJ) ve Savunma Bakanlığı’na (DoD) hitaben yazdıkları ve Cuma günü kamuoyuna duyurdukları mektuplarda, McKinsey’nin ABD hükümetiyle çalışmaya devam etme yeterliliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Milletvekilleri, McKinsey’nin özellikle ABD ulusal güvenliğiyle ilgili çıkar çatışması potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdiler.

Danışmanlık firmasının çıkar çatışması yaratabilecek her türlü faaliyeti, özellikle Çin ile olan ilişkilerini ifşa etmesini gerektiren federal kurallara atıfta bulundular. Mektuplarda şunlar söylendi:

“Savunma Bakanlığı’nın mevcut belgelerini incelememiz, McKinsey’nin birçok durumda DoD sözleşmeleri alırken (Çin Halk Cumhuriyeti) hükümetiyle yaptığı çalışmaları açıklamaktan defalarca kaçındığını ortaya koydu.”

McKinsey’in ABD savunması ve Çin hükümetiyle çalışmaları

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McKinsey, 2008’den bu yana F-35 savaş uçağı programı gibi hassas projeler ve ABD Donanması tersaneleri ve gelişmiş mikroçiplerle ilgili çalışmalar da dahil olmak üzere DoD sözleşmelerinde 470 milyon doların üzerinde ödül kazandı.

Ancak milletvekilleri, McKinsey’nin Çin hükümet kurumlarıyla eş zamanlı olarak yürüttüğü danışmanlık çalışmalarını açıklamadığını ileri sürüyor.

Özellikle McKinsey, beş yıllık ekonomik planları konusunda Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na danıştı ve China COSCO Shipping Corporation ve China Communications Construction Company gibi Çin’in devlet şirketleriyle çalıştı.

ABD savunma sözleşmelerinin yürütülmesinde Çin’in hükümet kurumlarıyla ilişki kurulması, ulusal güvenlik riskleri konusunda kırmızı alarmlar verilmesine neden oldu.

McKinsey’in Çin’in çalışmalarından uzaklaşma çabaları

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McKinsey, Çin’in beş yıllık planları üzerindeki çalışmalarından uzaklaşmaya çalışarak danışmanlık rollerini McKinsey Küresel Enstitüsü ve Kentsel Çin Girişimi’ne atfetti.

Ancak milletvekilleri, McKinsey’nin her iki kuruluşu da etkin bir şekilde kontrol ettiğini ve bu sayede Çin’in stratejik planlamasına katılımını sürdürdüğünü ileri sürerek, bunu “yanıltıcı” olarak eleştirdiler.

Milletvekilleri, McKinsey’nin faaliyetlerinin ABD ulusal güvenliği için ciddi riskler oluşturabileceği sonucuna vararak, DoD ve DoJ’yi konuyu kapsamlı bir şekilde araştırmaya çağırdı.

McKinsey, DoD ve DoJ henüz durum hakkında bir yorum yapmadı.