Alphabet ve Microsoft kazanç yaklaşımı: Microsoft daha güvenli bir bahis gibi görünüyor

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Kazanç dönemi yaklaşırken tüm gözler teknoloji devleri Alphabet ve Microsoft’a çevrildi. İki şirketin önümüzdeki günlerde mali sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

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Google’ın ana şirketi Alphabet, 29 Ekim’de, Microsoft ise 30 Ekim’de kazançlarını açıklayacak.

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Barron’s’un haberine göre, her iki şirket de bu yıl kazanç elde etmesine rağmen, Alphabet’in düzenleyici engellerle ve yapay zeka (YZ) alanında artan rekabetle boğuşması nedeniyle Microsoft’un hisseleri kazançlara doğru daha güçlü görünüyor.

Alphabet’in hisseleri bu yıl yüzde 17 artışla 162,93 dolara, Microsoft’un hisseleri ise yüzde 11 artışla 416,72 dolara çıktı.

Ancak her iki hisse senedi de Alphabet için 191,18 dolar ve Microsoft için 467,56 dolar olan Temmuz zirvelerinden düştü; bu düşüş, yaz boyunca mega-kapsamlı teknoloji şirketlerini etkileyen daha geniş piyasa zorluklarını yansıtıyor.

Alfabenin Karşılaştığı Zorluklar

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Alphabet’in son dönemdeki sıkıntıları büyük ölçüde sermaye harcamaları ve düzenleyici baskılar konusundaki artan endişelere bağlanabilir.

Alphabet, ikinci çeyrekte sermaye harcamalarının, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların etkisiyle bir önceki çeyrekteki 12 milyar dolardan 13,2 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Rakip yapay zeka arama motorlarının rekabeti yoğunlaştıkça, Google’ın arama pazarındaki hakim konumu giderek risk altına giriyor.

Bu rekabet pazar payını aşındırabilir ve uzun vadeli karlılığı etkileyebilir.

Bu zorlukların yanı sıra Alphabet’in iş modelini önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki mücadeleleri de bulunuyor.

Ağustos ayında bir yargıç, Google’ın genel arama hizmetleri ve genel metin reklamcılığı pazarlarında tekel olduğuna karar verdi ve ABD Adalet Bakanlığı , şirketin bölünmesinin bir çözüm olabileceğini öne sürdü.

Itaú BBA analisti Thiago Kapulskis, yakın zamanda yayınladığı bir notta, bu düzenleyici zorlukların potansiyel sonuçları konusunda endişelerini dile getirdi:

Önerilen çözümler, Alphabet’in karlılığının temel itici güçlerinden biri olan arama pazarında yapısal değişikliklere ilişkin potansiyel bir risk algıladığımız için düşüş beklentimizi artırıyor.

“Yeni bir rakip ortaya çıkarsa, Alphabet’in ekonomisinin önemli ölçüde etkilenebileceğine inanıyoruz” diye ekledi.

Sonuç olarak, şirket kazanç açıklaması sırasında yapay zeka yatırımları ve arama sektöründeki geleceği konusunda güçlü bir rehberlik sağlamadığı takdirde Alphabet hisseleri baskı altında kalmaya devam edebilir.

Etkileyici bir etki yaratamaması durumunda hisse senedi fiyatında daha fazla düşüş yaşanabilir.

Microsoft’un büyüme hikayesi ve yapay zeka yatırımları

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Microsoft ise kazançlara doğru ilerlerken daha güçlü bir konumda görünüyor.

Microsoft da Alphabet gibi yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor ancak şirketin özellikle ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI ile yaptığı ortaklık aracılığıyla yaptığı yapay zeka ile ilgili harcamalar, stratejik ve uzun vadeli bir hamle olarak görülüyor.

Bazı yatırımcılar yapay zekanın getirisinin zaman çizelgesi konusunda temkinli davranırken, birçok analist Microsoft’un güçlü bulut bilişim şirketi Azure’un gelecekteki büyümenin gerçek katalizörü olduğuna inanıyor.

BofA Securities analisti Brad Sills, Microsoft’un beklentileri konusunda iyimserliğini sürdürüyor ve hisse senedini 510 dolarlık bir fiyat hedefiyle Satın Al olarak derecelendiriyor. Sills bir araştırma notunda şunları yazdı:

Yılın ikinci yarısında Azure’un büyümesinde bir hızlanma olacağına inanıyoruz ve bu da hisseler açısından olumlu bir katalizör olacaktır.

Microsoft’un bulut iş kolunda beklenen bu büyüme, şirketin genel performansına önemli bir destek sağlayabilir ve yatırımcılar için en iyi tercih konumunu sağlamlaştırabilir.

Analist derecelendirmeleri ve değerlemeleri

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FactSet’e göre analistlerin büyük çoğunluğu her iki şirkete de olumlu bakıyor.

Microsoft’u takip eden 58 analistin 53’ü hisseyi Al olarak değerlendirirken, yalnızca bir analist Sat olarak değerlendiriyor.

Bu arada, Alphabet’i takip eden 68 analistin 54’ü hisseyi Al olarak derecelendirirken, hiçbiri Satış tavsiyesinde bulunmuyor.

Alphabet’in değerlemesi, düzenleyici ve yapay zeka zorluklarıyla ilişkili bazı riskleri yansıtıyor.

Hisse senedi şu anda önümüzdeki 12 ay için beklenen kazancın 19,5 katı seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, beş yıllık ortalaması olan 23 katının altında.

Microsoft’un ise ileriye dönük kazancı 30,1 kat seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, beş yıllık ortalaması olan 29,3 katının biraz üzerinde.