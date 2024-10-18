Altın ilk kez 2.700 doları aştı: Sarı metaldeki yükselişi ne besliyor?

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Altın fiyatları, ABD başkanlık seçimleri ve Ortadoğu’da devam eden çatışmalar etrafındaki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle daha fazla parasal genişleme beklentileri ve güvenli liman talebinin artmasıyla ilk kez 2.700 dolar eşiğinin üzerine çıktı.

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Cuma günü itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 2.709,81 dolara çıktı ve daha önce 2.714,00 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

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Sadece bu hafta külçe altın %2’nin üzerinde değer kazanırken, ABD altın vadeli işlemleri %0,7 artışla 2.725 dolardan kapandı.

Altın fiyatları artan jeopolitik gerginliklerden dolayı yükseliyor

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Analistler, altının yükseliş ivmesini, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönelten artan jeopolitik gerginliklere bağlıyor.

StoneX analisti Rhona O’Connell, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Piyasalar jeopolitiğe bakmaya devam ediyor ve Orta Doğu’da gece yaşanan gelişmeler belirsizliği artırıyor” dedi.

Lübnan’daki Hizbullah örgütü ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgede yoğunlaşan çatışmalara ilişkin son açıklamaları, yatırımcıların endişelerini daha da artırdı.

Altın fiyatlarındaki artış, özellikle Asya piyasalarındaki yatırımcılar arasında güçlü bir eğilimi yansıtıyor.

Bağımsız analist Ross Norman, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Altının Asya işlem saatlerinde psikolojik açıdan önemli olan 2.700 dolar seviyesini aşması, spekülatif ilginin zirve yaptığını gösteriyor.” dedi.

Altının, enflasyondaki düşüş ve Hazine tahvil faizleri gibi faktörlere karşı kayıtsız kalarak güçlü bir işlem faaliyeti gösterdiğini açıkladı.

Altın fiyatı: Büyük merkez bankalarından faiz indirimleri devam ediyor

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Bu yıl yüzde 31’in üzerinde kayda değer bir artış kaydeden altının yükselişinde, ABD Merkez Bankası Fed’in de aralarında bulunduğu büyük merkez bankalarının önlemlerini daha da gevşetme beklentisi ve devam eden jeopolitik gerginlikler etkili oluyor.

Fiziksel pazarda ise Hindistan’daki bayiler, özellikle önemli bir festival öncesinde rekor seviyedeki fiyatlardan etkilenen talepteki düşüş nedeniyle indirimler sunduklarını bildirdi.

Piyasa analistleri, altının yükselişini sürdürmesi durumunda 2.750 dolar seviyesinde dirençle karşılaşabileceğini öngörüyor.

Kinesis Money’de piyasa analisti olan Frank Watson, “Altın yükseliş trendini sürdürürse, Temmuz ayının sonundan bu yana gözlemlediğimiz yükselen trend kanalının üst sınırına denk gelen ons başına yaklaşık 2.750 dolar seviyesinde dirençle karşılaşabilir” yorumunu yaptı.

Jeopolitik gerginlikler tırmanırken ve para politikaları belirsizliğini korurken, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesi azalma belirtisi göstermiyor ve piyasada baskın bir güç olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Bankacılık devi ING, “Orta Doğu’da artan gerginlik ve Ukrayna’da devam eden savaş ortamında makro tablonun güvenli liman talebiyle birleşmesinin altını yeni zirvelere taşıyacağına inanıyoruz” dedi.