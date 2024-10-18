Arjantin’in CNV’si sanal varlık hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler öneriyor

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Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV), Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (PSAV’ler) için yeni bir düzenleyici çerçeve önererek 30 günlük bir kamuoyu danışma süreci başlattı.

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Bu girişimin amacı, PSAV’ların ülkedeki işletimi için net kurallar belirlemek ve paydaşları “Katılımcı Standart Geliştirme” yaklaşımıyla düşünce ve önerilerini sunmaya davet etmektir.

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Önerilen düzenlemeler PSAV’ları belirli faaliyetlerine göre kategorilere ayırıyor:

Kategori 1: Sanal varlıkların yasal ödeme aracıyla değiştirilmesi (örneğin, USD Tether’in ABD dolarına dönüştürülmesi).

Sanal varlıkların yasal ödeme aracıyla değiştirilmesi (örneğin, USD Tether’in ABD dolarına dönüştürülmesi). Kategori 2: Farklı sanal varlıklar arasında ticaret (örneğin, Bitcoin’i USD Tether ile değiştirmek).

Farklı sanal varlıklar arasında ticaret (örneğin, Bitcoin’i USD Tether ile değiştirmek). Kategori 3: Sanal varlıkların aktarılması.

Sanal varlıkların aktarılması. Kategori 4: Sanal varlıkların tutulması ve/veya yönetilmesi.

Sanal varlıkların tutulması ve/veya yönetilmesi. Kategori 5: Sanal varlıkların ihraççılar tarafından arzı ve/veya satışı ile ilgili finansal hizmetlerin sağlanması.

Yeni düzenlemeye göre, sadece 1. ve 2. kategoride yer alan kişilerin faaliyette bulunmasına izin verilecek.

PSAV’ların ayrıca kategoriye göre değişen ve potansiyel olarak 150.000 dolara kadar ulaşabilen asgari bir varlık eşiğini koruması gerekecek.

Ayrıca sağlayıcıların iç uyum görevlileri ve halkla ilişkiler temsilcileri atamaları gerekir.

Müşteri sayıları, işlem hacimleri ve en sık işlem gören sanal varlıklara ilişkin bilgileri içeren düzenli bilgi raporlarının CNV’ye sunulması gerekecektir.

Kripto borsalarının idari sorumlulukları artıyor

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Teklif hala kamuoyunun yorumuna açık ve nihai onaydan önce değişikliğe uğrayabilirken, Arjantin’de faaliyet gösteren kripto para borsalarının idari sorumluluklarını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

CNV’nin PSAV’ları düzenleme girişimi, Arjantin’in dijital varlık sektörü için önemli bir adım niteliğinde.

CNV, kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin yanı sıra şeffaf bir kamuoyu danışma sürecini teşvik ederek sanal varlık hizmetleri sektöründeki denetimi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlıyor.

PSAV’ların kategorilendirilmesi ve belirli uyumluluk gerekliliklerinin getirilmesi, piyasa bütünlüğünü güçlendirmeyi, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve yatırımcıları korumayı amaçlamaktadır.

Gelişen düzenleyici çerçeve, etkili düzenleme ile dinamik ve rekabetçi bir pazaryerinin teşviki arasındaki dengenin önemini vurgulamaktadır.

Paydaşlar geri bildirim sağladıkça ve çerçeve geliştirildikçe nihai hedef, tüm piyasa katılımcılarının çıkarlarını korurken sorumlu büyümeyi teşvik eden dayanıklı bir sistem kurmaktır.

CNV, kamuoyunun girdisini önerilen düzenlemelere dahil ederek, PSAV’ların Arjantin’in finansal ortamında etik ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için net yönergeler belirlemeyi amaçlıyor.

Komisyon, şeffaflığı, uyumluluğu ve yenilikçiliği teşvik ederken piyasa istikrarını ve yatırımcı güvenini sağlayarak ülkeyi sorumlu dijital varlık hizmetleri için elverişli bir yargı alanı olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, CNV’nin bu düzenleyici girişime yönelik iş birlikçi ve danışma odaklı yaklaşımı, inovasyonu yatırımcı korumasıyla uyumlu hale getirme ve Arjantin’in dijital varlık sektörünün sürdürülebilir büyümesine ve istikrarına katkıda bulunma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.