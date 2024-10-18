BAE, blok zinciri büyümesini artırmak için DAO’lar için yasal çerçeve sunmaya hazırlanıyor

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Ras Al Khaimah Dijital Varlıklar Vahası (RAK DAO), Birleşik Arap Emirlikleri’nde Merkezi Olmayan Özerk Örgütler (DAO’lar) için yasal bir çerçeve sunmaya hazırlanıyor ve bu, ülkenin blok zinciri ve Web3 alanında önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

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Son duyuruya göre, bu yeni yasal düzenleme, vergi yükümlülüklerini, mülkiyet sahipliğini (hem zincir içi hem de zincir dışı varlıklar) ve DAO kurucuları, üyeleri ve katkıda bulunanlar için yasal korumaları ele alan kapsamlı bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

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Çerçeve ayrıca DAO’ların hukuken bağlayıcı sözleşmeler akdedebilmesine olanak tanıyacak ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin net yönergeler sunacak.

Çerçevenin tanıtımı 25 Ekim’de DAO Hukuk Kliniği etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.

NeosLegal ortağı Irina Heaver, çerçevenin DAO’ların BAE düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için tasarlandığını belirtti.

Rejimin, BAE’de fiziksel mevcudiyet gerektirmeden uzaktan DAO kurulmasına izin vereceğini de açıkladı.

Bu, küresel oyuncuların dünyanın herhangi bir yerinden BAE’nin hızla büyüyen blockchain ve Web3 sektörlerine erişme sürecini basitleştiriyor.

Uzaktan kayıt sürecinin, işletmelerin BAE’nin dijital ekonomisine girişini kolaylaştırması ve ülkenin Web3 projeleri için bir merkez olarak cazibesini artırması bekleniyor.

Heaver ayrıca, BAE’de bir DAO kurmanın diğer yargı bölgelerine kıyasla önemli ölçüde daha uygun maliyetli olacağını vurguladı.

Örneğin, İsviçre’de bir DAO kurmanın maliyeti 46.000 dolara kadar çıkabilirken, BAE’de başlangıç maliyeti yaklaşık 3.000 dolar olup, bu da daha küçük DAO’ların bile bunu başarabilmesi anlamına geliyor.

Heaver, uzun vadede bu girişimin BAE’yi blockchain ve kripto geliştirme alanında küresel bir merkez haline getireceğine, bölgeye daha fazla girişimci ve geliştirici çekeceğine inanıyor.

BAE genelinde blockchain inovasyonunun teşvik edilmesi

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Bu yasal çerçeve, RAK DAO’nun blok zinciri inovasyonunu aktif olarak desteklediği bir zamanda ortaya çıkıyor.

Bu yılın başlarında, Ras Al Khaimah’da Bitcoin ve stablecoin teknolojisinin benimsenmesini teşvik etmek için stablecoin ihraççısı Tether ile ortaklık kurdu.

Girişim, eğitim kolu Tether Edu aracılığıyla katılımcıları blok zinciri teknolojisi, eşler arası sistemler ve kripto para kullanım örnekleri hakkında eğitmek için çeşitli programlar başlattı.

Yakında çıkacak olan DAO çerçevesi, BAE’nin blockchain ve kripto projeleri için daha uygun bir ortam yaratmak amacıyla uygulamaya koyduğu önlemlerden biri.

Önemli bir gelişme olarak, Federal Vergi Dairesi yakın zamanda sanal varlık işlemleri için mülkiyet transferleri ve dönüşümlerine uygulanan KDV muafiyetlerini tanıttı.

Sektöre daha fazla destek sağlayan bir gelişme olarak, Hong Kong merkezli sigorta şirketi OneDegree, geçen ay kripto odaklı şirketler için bölgenin ilk saklama risk sigortası ürününü sunma onayını aldı.

Düzenleyiciler, bir diğer hamleyle bankacılık devi Standard Chartered’ın, Brevan Howard Digital ortaklığıyla BAE’de dijital varlık saklama hizmetleri sunmasına izin verdi.

Düzenleyici çalışmalar ayrıca BAE’de faaliyet gösteren kripto para borsaları için kayıt sürecini kolaylaştırdı.

Eylül ayında, Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) ile Dubai Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi (VARA), Dubai’de VARA tarafından lisanslanan firmaların BAE genelinde faaliyet göstermesine olanak tanıyan ve birden fazla lisansa ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldıran bir anlaşmaya vardı.