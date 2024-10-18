BAE Merkez Bankası, AED Stablecoin’in ön lisansını onayladı

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Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (CBUAE), AED Stablecoin’e ön onay vererek projeyi BAE’nin ilk düzenlenmiş dirhem sabitli stablecoin’i olmaya bir adım daha yaklaştırdı.

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Bu adım, dijital token’lar için belirli lisanslama gereksinimlerini ana hatlarıyla belirten CBUAE’nin Ödeme Token Hizmeti Düzenleme çerçevesini takip ediyor.

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AED Stablecoin’in prensipte onaylanması, düzenleyici netliğin sektörün sürdürülebilir büyümesi için elzem görüldüğü BAE’nin gelişen kripto para piyasasında onu potansiyel bir kilit oyuncu konumuna getiriyor.

AED Stablecoin’in BAE’nin kripto para piyasasındaki rolü nedir?

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AED Stablecoin’in ön lisansı, AE Coin olarak bilinen düzenlenmiş dirhem destekli dijital para birimi ihraç etme planlarını ilerletmesine olanak sağlıyor.

Bu onay, CBUAE’nin güncellenen lisanslama kurallarının ardından ortaya çıkan kripto ödemelerindeki kısıtlamalara ilişkin endişeleri gidermesi bakımından önemli.

Bu kurallar uyarınca, BAE içinde ödemeler için yalnızca lisanslı dirhem-sabitli token’lara izin verilir. Tam lisanslıysa, AE Coin hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalarda yerel bir ticaret çifti olarak hizmet verebilir ve tüccarların mal ve hizmetlerle ilgili işlemler için kabul etmesine olanak tanır.

CBUAE’nin düzenleyici duruşu BAE’deki kripto ödemelerini etkiliyor

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CBUAE’nin lisanslama çerçevesi, özellikle ödemeler için kripto kullanımına ilişkin daha sıkı kurallar getirdi.

Çerçeve, tokenlerin dirheme sabitlenmesini ve lisanslanmasını gerektiriyor, aksi takdirde ödemeler için kullanımı kısıtlanıyor.

Bu değişimin amacı, BAE’nin dijital para birimi ortamına daha fazla istikrar ve denetim getirmek.

AED Stablecoin’in onaylanması, yerel kullanıcılar için uyumlu bir dijital ödeme çözümü sağlama potansiyeline sahip bu düzenleyici beklentilerle uyumlu hale gelme yönünde olumlu bir adım olarak görülüyor.

AE Coin, BAE’nin dijital finans alanını nasıl şekillendirebilir?

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AE Coin’in tam lisans alması halinde, BAE’nin dijital finans ekosisteminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Düzenlenmiş bir stablecoin olarak, kripto-dirhem işlemlerini daha sorunsuz hale getirebilir ve tüccarlar için istikrarlı bir dijital alternatif sunabilir.

Bu, BAE’nin düzenleyici standartları korurken dijital ekonomisini ilerletme konusundaki daha geniş hedefleriyle örtüşüyor.

Kripto paranın kripto borsalarına ve platformlarına entegrasyonu, dirhemin dijital piyasalardaki likiditesini artırabilir ve böylece hem perakende hem de kurumsal kullanıcılar arasında daha geniş bir benimsenmeyi destekleyebilir.

Tether’in BAE pazarını hedeflemesiyle rekabet eden çıkarlar ortaya çıkıyor

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Dirhem bazlı dijital varlığın potansiyeline göz diken tek kuruluş AED Stablecoin değil.

Küresel stablecoin piyasasının önemli oyuncularından Tether, dirhem sabitli kendi stablecoin versiyonunu tanıtmak için Phoenix Group ve Green Acorn Investments gibi yerel firmalarla ortaklık kurdu.

Kaynak: Cointelegraph

Bu hamle, uluslararası kripto şirketlerinin BAE’nin düzenleyici ortamına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

AED Stablecoin’in CBUAE onayıyla düzenleyici avantaj elde etmesi, yerel kullanıcılarla güven oluşturmada ona avantaj sağlayabilir.

Düzenleyici netliğin yatırımları çekmesiyle kripto borsaları genişliyor

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BAE’deki düzenleyici netlik, bölgede yer edinmek isteyen büyük kripto para borsaları için bir çekim merkezi haline geldi.

OKX, nitelikli kurumsal yatırımcılar için türev ticareti izinleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir lisans aldıktan sonra yakın zamanda BAE’de perakende ve kurumsal ticaret platformu başlattı.

Öte yandan bir diğer kripto para borsası olan M2, dirhemlerin doğrudan Bitcoin (BTC) ve Ether’e (ETH) dönüştürülmesini sağlayan bir sistem tanıttı.

Bu gelişmeler, BAE’nin net düzenleyici çerçevesinin yanı sıra dijital varlık inovasyonu için bir merkez olarak cazibesini vurguluyor.