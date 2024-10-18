Binance’in borsadan çekilmesiyle REEF token fiyatı %59 düştü

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Merkezi olmayan finans (DeFi) ve oyun sektörlerinin önde gelen oyuncularından REEF token’ı, 2 Ağustos 2024’te Binance’den çıkarılmasından bu yana önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

REEF, son yedi günde yaşadığı %59,64’lük düşüşün ardından, son 24 saatte %38,22’lik artışla şu an 0,002849 dolardan işlem görüyor.

Advertisement

Binance’in borsadan çıkarılması etkisini göstermeye başladı

Copy link to section

REEF, Binance’in borsadan çıkmasına rağmen ilk etapta üç ayda %650’nin üzerinde bir artışla 0,010 dolara kadar yükseldi.

Bu çarpıcı artış, yılın başlarında yaşanan en düşük seviyenin ardından geldi ve REEF’i o dönemde en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri haline getirdi.

Ancak momentum keskin bir şekilde değişti ve token %59 düşüşle yaklaşık 0,002849 dolardan işlem gördü; bu da kripto piyasasındaki daha geniş bir oynaklığı yansıtıyordu.

Borsadan çıkışın sonuçları hem yatırımcılardan hem de analistlerden farklı tepkiler aldı.

X’teki kripto para fenomeni Wise Advice’a göre, bu artış, token’ı kısa vadede satmaya başlayan perakende yatırımcıları cezbetti, bazı balinalar ise daha fazla varlık biriktirmek için fiyat düşüşünden yararlandı.

Token’ın piyasa değeri de önemli bir düşüş yaşadı ve işlem faaliyetleri dalgalandıkça %53 oranında düştü.

REEF token fiyatı son dönemdeki düşüşün ardından yükselebilir mi?

Copy link to section

Fiyattaki düşüşün yanı sıra REEF’in işlem hacminde de önemli bir düşüş yaşandı; son 24 saatte %47,20 düşüşle 55,81 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu düşüş, öncelikle WhiteBit, HTX, KuCoin ve Bitget gibi borsalardaki faaliyetlerden kaynaklanan işlem hacmindeki keskin artışın ardından geldi.

Bazıları bu düşüşün bir “pompala ve boşalt” planının göstergesi olabileceğini düşünürken, analist Guru Vedas gibi diğerleri mevcut fiyatı potansiyel bir giriş noktası olarak görüyor ve yakın gelecekte yükseliş yönlü bir geri dönüş bekliyor.

Binance’in REEF’i borsadan çıkarma kararı, düzenleyici gerekliliklerin yanı sıra düşük işlem hacmi ve likiditenin bir sonucu olarak alındı.

Ancak REEF’in geliştiricileri boş durmamış, projeyi canlandırmak için aktif olarak çalışmışlardır.

Kredi ve merkezi olmayan özerk organizasyon (DAO) altyapılarına odaklanarak yenilikçi uygulamaları desteklemek amacıyla bir topluluk geliştirici fonu başlatıldı.

Özellikle, Reef Chain’deki ilk NFT savaş kart oyununu geliştirmek ve ekosistemini geliştirmek için Hydra Coin ile işbirliği yapılacağı duyuruldu.

Reef Finance, oyun projelerinin yanı sıra, blok zinciri alanındaki birlikte çalışabilirliği iyileştirmeyi amaçlayan köprüleme yeteneklerini güçlendirmek için VIA Labs ile ortaklık kuruyor.

Ayrıca, gelir paylaşımı ve RPC altyapısı hakkında sürekli merkezi olmayan borsalarla görüşmeler yapılıyor ve bu da geliştiricilerin projenin geleceğine olan bağlılığını gösteriyor.

REEF coin, piyasanın iniş çıkışları arasında dayanıklılık gösterse de, yatırımcıların toparlanma potansiyelini değerlendirmeleriyle önümüzdeki yolculuk belirsizliğini koruyor.