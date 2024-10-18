Büyük Tütün, Kanada’daki davaları çözmek için 24 milyar dolarlık anlaşma teklif etti

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Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) ve Japan Tobacco (2914.T), Kanada’da uzun süredir devam eden bir hukuki anlaşmazlığı çözmek için 32,5 milyar Kanada doları (23,6 milyar $) tutarında bir anlaşmaya vardı.

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Anlaşma, 2015 yılında Quebec mahkemesinin, şirketlerin tüketicileri sigaranın yol açtığı sağlık riskleri konusunda yeterince uyarmadığını ileri süren 100.000’den fazla sigara içicisine ve eski sigara içicisine tazminat ödenmesine karar vermesinin ardından yaklaşık on yıl süren dava sürecinin ardından geldi.

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Öneri, mahkeme tarafından atanan arabulucu tarafından denetlenen arabuluculuk sürecinin bir parçasıdır.

2015 mahkeme kararıyla 15 milyar Kanada doları tazminat ödenmesine karar verildi

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Hukuk mücadelesi, 2015 yılında Quebec mahkemesinin Philip Morris’in Kanada yan kuruluşları British American Tobacco ve Japan Tobacco aleyhine karar vermesiyle başladı.

Kararda, şirketlerin 1950’lerden beri sigaranın sağlık açısından risklerini bildiğini ancak gerekli uyarıları yapmadan ürünlerini satmaya devam ettiğini iddia eden Quebec’teki sigara içicilerine yaklaşık 15 milyar Kanada doları tazminat ödenmesine karar verildi.

Mahkemenin 2019’da kararı onaylamasının ardından Kanada birimleri, olası bir anlaşma için müzakerelere zaman tanımak amacıyla iflas koruması talep etti.

Arabuluculuk süreci milyarlarca dolarlık teklife yol açtı

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Mahkeme gözetiminde, üç tütün devinin Kanada’daki yan kuruluşları bir anlaşmanın şartları üzerinde müzakere ediyor.

Toplam ödeme tutarı 32,5 milyar Kanada doları olarak belirlenmiş olsa da, bu tutarın Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco arasında dağıtımı henüz kesinleşmedi.

Şirketler, hukuki sürecin yakında sonuçlanacağı konusunda iyimserliğini korurken, Philip Morris’in CEO’su Jacek Olczak, Kanada birimi Rothmans, Benson & Hedges’in (RBH) gelecekteki iş operasyonlarına odaklanabileceği yönündeki umudunu dile getirdi.

BAT önerilen planı ‘olumlu bir adım’ olarak nitelendiriyor

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Imperial Tobacco Canada’nın sahibi olan British American Tobacco, önerilen anlaşmayı çözüme doğru atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Şirket, planın ayrıntılarını vermekten kaçınırken, uzlaşma çerçevesine desteğini vurguladı.

Şirket, anlaşmanın kendi payına düşen kısmını finanse etmek için mevcut nakit rezervlerini ve Kanada tütün satışlarından elde edilecek gelecekteki nakit akışını kullanmayı planlıyor.

Bu duyuruya rağmen British American Tobacco hisseleri cuma sabahı %3 düştü ve yatırımcıların temkinli davrandığını gösterdi.

Philip Morris, plan hakkında Aralık ayında oylama yapılmasını bekliyor

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Önerilen uzlaşma planının işleme konulmasından önce davacıların onayı gerekiyor.

Philip Morris, Aralık 2024’te oylama yapılmasının beklendiğini, oylamanın geçmesi halinde planın muhtemelen 2025’in ilk yarısında onaylanması için bir mahkeme duruşmasının yapılacağını belirtti.

Başarılı bir oylama, iflas koruması altında faaliyet gösteren ve önemli mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalan tütün şirketlerinin Kanada operasyonları için yıllardır süren belirsizliğe son verecek.

Anlaşma, Kanada tütün davalarında önemli bir değişimi işaret ediyor

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Onaylanması halinde bu anlaşma, Kanada hukuk tarihinin en büyüklerinden biri olacak ve ülke içindeki tütün davalarında bir dönüm noktası olacak.

Dava, sigara içmenin uzun vadeli sağlık etkilerine ve tütün şirketlerinin tüketicilere riskleri açıklama sorumluluklarına dikkat çekti.

Ayrıca, bu tür davaların Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco gibi büyük küresel oyuncuların farklı yargı bölgelerinde devam eden hukuki zorluklarla başa çıkarken yaratabileceği önemli mali etkiye de dikkat çekiliyor.