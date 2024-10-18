HEG hisseleri işlem uygulamalarında neden %80’in üzerinde düşüş gösterdi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Önde gelen grafit elektrot üreticisi HEG Ltd.’nin hisseleri Cuma günü erken işlemlerde %80,12 düşüş yaşadı ve önceki kapanış seviyesi olan 2.570,80 ₹’ye kıyasla hisse başına 511 ₹’den açıldı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu sert düşüş ilk başta bazı yatırımcıları şaşırtsa da, düşüşün şirketin 5:1 oranında hisse bölünmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Advertisement

HEG, hisselerinin nominal değerini 10 ₹’den 2 ₹’ye düşürdü ve hisse senedi fiyatını buna göre ayarladı.

Hisse senedi bölünmesi fiyatı ayarlar ancak piyasa değerini korur

Copy link to section

Hisse senedi bölünmesi, HEG’in piyasa değerini etkilemeden hisse başına değeri yeniden düzenledi.

Bu tür bölünmeler genellikle likiditeyi artırmak ve bireysel hisse senedi fiyatlarını düşürerek hisse senetlerine perakende yatırımcıların daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Hindistan merkezli HEG, dünyanın en büyük entegre grafit elektrot tesislerinden birini işletiyor ve Ultra Yüksek Güç (UHP) elektrotlarını işliyor.

Üretiminin %70’inden fazlasını 30’dan fazla ülkeye ihraç eden şirket, küresel grafit elektrot pazarının önemli oyuncularından biri konumundadır.

Jefferies, HEG’nin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiğini söylüyor

Copy link to section

Küresel aracı kurum Jefferies, bu yılın başlarında HEG için ‘satın al’ tavsiyesinde bulunarak şirketin sağlam mali pozisyonunu ve büyüme potansiyelini vurgulamıştı.

Jefferies’e göre HEG, yakın zamanda elektrot kapasitesini 20.000 metrik ton (mt) artırdı ve Kasım 2023’te faaliyete geçerek toplam kurulu kapasiteyi 100.000 mt’ye çıkardı.

Jefferies, HEG’in asgari borç ve önemli nakit rezervleri ile güçlü bilançosunun, şirketi gelecekteki büyüme için iyi bir konuma getirdiğini vurguladı.

Şirket, HEG’i hissenin tarihi 10 yıllık ortalamasının biraz altında, 7 katlık bir EV/FAVÖK çarpanıyla değerlendirdi.

Grafit elektrot ve iğne kok fiyatlarına ilişkin tahminler

Copy link to section

Jefferies’in analizi, önümüzdeki yıllarda grafit elektrotlara yönelik talebin istikrarlı olacağını, ortalama satış fiyatlarının 2025 mali yılında mt başına 4.900 dolara, 2026 ve 2027 mali yıllarında ise mt başına 5.500 dolara ulaşmasının beklendiğini öngörüyor.

Aracı kurum ayrıca elektrot üretiminde önemli bir girdi olan iğne koksunun aynı dönemde ortalama mt fiyatının 2.000 dolar seviyesinde kalacağını öngördü.

Jefferies, HEG’nin faaliyet marjlarının 2025 mali yılında %14,4’e kadar düşeceğini, ardından 2027 mali yılında %34,6’ya çıkacağını öngörüyor. Bu, piyasa koşullarının istikrara kavuşmasıyla birlikte şirketin sürdürülebilir karlılık potansiyelini yansıtıyor.

HEG’in hisse likiditesini artırma teklifi

Copy link to section

Hisse senedi bölünmesinin ardından HEG’in ayarlanmış fiyatı, şirketin güçlü piyasa temellerini korurken hisse senedi likiditesini artırma stratejisini yansıtıyor.

Yatırımcıların, özellikle HEG’in uluslararası piyasalara bağımlılığı ve gelişen grafit elektrot talebi göz önüne alındığında şirketin performansını yakından takip etmesi bekleniyor.

Fiyat ayarlamasına rağmen Jefferies’in görünümü iyimserliğini koruyor ve şirket, HEG’in olumlu piyasa dinamikleri ortamında büyümeye uygun bir konumda olduğuna inanıyor.

HEG hisseleri, bölünme sonrası hisseye olan istikrarlı talebi yansıtarak saat 10:15 itibarıyla 511 ₹’den işlem görüyordu.

Piyasa analistleri, düzeltilmiş hisse senedi fiyatının HEG’i perakende yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmesiyle yatırımcı ilgisinin güçlenebileceğini öngörüyor.