Japonya’da enflasyon sübvansiyonlar sayesinde beş ayın ardından ilk kez düştü

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Japonya’nın çekirdek enflasyon oranı, hükümetin fiyat baskılarını hafifletmeyi amaçlayan kamu hizmetleri sübvansiyonlarının etkisiyle eylül ayında yavaşlayarak beş ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti.

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İçişleri Bakanlığı’nın cuma günü açıkladığı verilere göre, taze gıda hariç tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, ağustos ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden geriledi.

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Sonuç, ekonomistlerin %2,3’lük konsensüs tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti.

Genel enflasyon oranı da bir önceki ayın yüzde 3,0’ından yüzde 2,5’e gerilerken, bu düşüşe elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş önemli katkıda bulundu.

Hükümetin sağladığı teşvikler enflasyon oranını 0,55 puan düşürdü ve mali tedbirlerin son dönemdeki yavaşlamaya olan etkisini vurguladı.

Merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor

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Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 31 Ekim’de yapacağı politika toplantısında faiz oranını %0,25’te sabit tutması bekleniyor.

Enflasyondaki düşüşe rağmen, Merkez Bankası enflasyonun projeksiyonlarıyla uyumlu seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırımlarının devam edebileceği sinyalini verdi.

Ancak Temmuz ayında faiz artırımına yönelik eleştirilerin ardından politika yapıcılar temkinli davranıyor ve bu da piyasalarda düşüşe neden oluyor.

Dai-Ichi Yaşam Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Yoshiki Shinke, sübvansiyonların enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olabileceğini öne sürdü.

Shinke, “Sübvansiyonlar uzatılırsa, TÜFE düşecek, ancak altta yatan fiyat eğilimini değiştirmeyecek” dedi.

BOJ’un kararında bu gelişmelerin etkisiyle önemli bir değişiklik olmasının pek mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Taze gıda ve enerji maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon göstergesi, Ağustos ayındaki %2,0 seviyesinden Eylül ayında %2,1’e hafif bir artış gösterdi.

BOJ tarafından önemli bir gösterge olarak değerlendirilen hizmet fiyatları, Ağustos ayındaki %1,4’lük artışın ardından yıllık bazda %1,3 arttı ve bu durum, manşet yavaşlamaya rağmen fiyat baskılarının bir miktar devam ettiğini gösteriyor.

Enflasyon görünümü sübvansiyonlara ve döviz hareketlerine bağlı

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Japonya’nın enflasyonunun gelecekteki seyri kısmen hükümetin şu anda bu ay sona ermesi planlanan kamu hizmeti sübvansiyonlarını uzatıp uzatmamasına bağlıdır. Sürenin dolmasına izin verilirse, enflasyon tekrar yükselebilir.

Teikoku Veri Bankası’ndan alınan rapora göre, gıda şirketleri ekim ayında yaklaşık 3.000 ürünün fiyatını artırdı ve bu durum enflasyonist baskılara işaret etti.

Döviz kurundaki dalgalanmalar da önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Yen, ABD’deki güçlü ekonomik verilerin Fed’in faiz indirimi beklentilerini azaltmasının etkisiyle bu hafta dolar karşısında 150’ye kadar geriledi.

Zayıflayan yen genellikle ithalat fiyatlarını artırarak Japonya’daki enflasyonist baskıları artırır.

Bu arada Başbakan Şigeru İshiba, 27 Ekim’deki genel seçim öncesinde fiyat baskılarını hafifletmek ve kamuoyunun desteğini artırmak amacıyla düşük gelirli hanelere nakit yardımı da içerebilecek yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlıyor.

Ekonomistler, bu ek bütçenin büyüklüğünün geçen yılki paketi aşabileceğini ve bunun enflasyon görünümünü daha da etkileyebileceğini öne sürüyor.

Ücret artışı enflasyonun gerisinde kaldı

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Japonya’da bu yıl işgücü sıkıntısı ve başarılı sendika müzakerelerinin etkisiyle önemli ücret artışları yaşansa da enflasyon reel ücret artışının gerisinde kalmaya devam ediyor.

Enflasyondan arındırılmış reel ücretler, önceki iki ayda kaydedilen mütevazı artışların ardından Ağustos ayında hanehalkı tüketimindeki devam eden zorlukları yansıtarak düştü.

1 Ekim’de göreve başlayan hükümet, tüketici harcamalarını desteklemek ve sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmayı sağlamak amacıyla enflasyonun üzerinde ücret artışına öncelik verdi.

Ancak uzmanlar, bu dengenin sağlanmasının uzun vadede ekonominin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğu konusunda uyarıyor.