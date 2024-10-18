Netflix, abone artışı ve reklam katmanı popülaritesinin artmasıyla ivmesini koruyabilecek mi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Netflix (NFLX.O), abone tabanında önemli bir artış sağlayarak üçüncü çeyrekte 5,1 milyon yeni yayın abonesi kazandı ve Wall Street’in beklentilerini bir milyondan fazla aştı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Şirket, özellikle Kore dizisi “Squid Game”in merakla beklenen dönüşüyle birlikte tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte daha da fazla müşteri büyümesi öngörüyor.

Advertisement

Netflix hisseleri, kazanç raporunun yayınlanmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,8 oranında artarak yılbaşından bu yana %47’lik etkileyici bir artış kaydetti.

Abone büyümesindeki yavaşlamanın ortasında Netflix, yatırımcıların odağını ham kayıt sayılarından gelir büyümesi ve kâr marjları gibi daha ayrıntılı metriklere stratejik olarak yönlendiriyor.

Şirket önümüzdeki yıldan itibaren abone rakamlarını raporlamayı bırakacak ve bunun yerine reklam destekli tekliflerinin performansını vurgulayacak.

Netflix, perşembe günü reklam destekli hizmetinin, hizmetin sunulduğu bölgelerdeki yeni kayıtların %50’sinden fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

LSEG’nin tahminlerine göre, analistler Netflix’in temmuz-eylül döneminde yaklaşık 4 milyon abone kazanacağını öngörmüştü.

Bu çeyrekte ayrıca “Mükemmel Çift” adlı cinayet gizemi ve “Kimse Bunu İstemiyor” adlı romantik komedi gibi yeni içerikler de yayınlandı.

Finansal olarak Netflix, hisse başına 5,40 dolarlık kazanç bildirdi ve 5,12 dolarlık konsensüs tahminini aştı. İşletme marjı, geçen yılın aynı çeyreğindeki %22’den %30’a yükseldi.

Gelir, 9,769 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde gerçekleşerek 9,825 milyar dolara ulaştı.

Forrester analisti Mike Proulx, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Netflix her bakımdan doğru yolda ilerliyor.” dedi.

Gelirler ve faaliyet marjları artarken, giderler etkin bir şekilde yönetiliyor.

Ancak abone sayısındaki etkileyici artışa rağmen, geçen yılın aynı döneminde kazanılan 8,76 milyon abonenin gerisinde kalındı.

Proulx, net yeni abone sayısındaki “ani düşüş” konusunda endişelerini dile getirerek, “Uluslararası alanda net abone büyümesi için yer varken, ABD’de işler tükeniyor.” dedi.

Netflix, önümüzdeki döneme bakıldığında yılın son çeyreğindeki müşteri eklemelerinin, genellikle tatil dönemi izleyicileri nedeniyle sağlam bir dönem olması nedeniyle Eylül çeyreğindekileri aşacağını öngörüyor; ancak belirli rakamlar açıklanmadı.

Merakla beklenen “Squid Game”in ikinci sezonu Aralık ayı sonlarında yayınlanacak.

Şirketin Eş CEO’su Ted Sarandos, kazanç sonrası videosunda “İşletme konusunda kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz” dedi.

“İşletmeyi yeniden hızlandırma planımız vardı ve bu planı gerçekleştirdik.”

Büyüme için metodik bir yaklaşım

Copy link to section

Şirket, geçen yıl Hollywood’daki grevlerin neden olduğu kesintilerin ardından program çıktısının arttığını belirtti.

Katılım metrikleri, ortalama bir üyenin günde yaklaşık iki saatini Netflix izleyerek geçirdiğini ortaya koyuyor.

Şirket reklam destekli katmanında büyüme kaydederken, reklam gelirinin 2026 yılına kadar birincil büyüme faktörü haline gelmesini beklemiyor.

M Science’da kıdemli hisse senedi araştırma analisti olan Magalie Grossheim şunları söyledi:

Sürekli olarak bize emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı hatırlatıyorlar ve bence evet, kesinlikle hala başlangıç. Verilerimizde, reklam destekli plan için seçim oranının birçok olgun pazarda artmaya devam ettiğini görüyoruz.

Netflix’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası da reklamverenlerin ilgisini çeken canlı etkinlikler, özellikle de spor karşılaşmaları.

Platform, Kasım ayında YouTube yıldızı Jake Paul ile boks efsanesi Mike Tyson arasında merakla beklenen bir dövüşü yayınlamayı planlıyor, ardından Noel Günü’nde iki NFL maçı yayınlanacak.

Netflix ayrıca, daha önce bazı Avrupa pazarlarında ve Japonya’da yaptığı fiyat artışlarının ardından, Cuma gününden itibaren İspanya ve İtalya’da da fiyat artışına gitmeyi planlıyor.

Sarandos, Netflix’in Walt Disney (DIS.N) ve Warner Bros Discovery (WBD.O) gibi diğer yayın hizmetleriyle bir araya getirilmesi fikrini reddederek, “Bizim odaklandığımız şey bu pakete giderek daha fazla değer katmak” dedi ve bu yaklaşımı geleneksel medya şirketleri için “rahat bir model” olarak tanımladı.