Peloton hisseleri 2 ayda iki katından fazla arttı: Büyüme sürdürülebilir mi?

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Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) pandemi sonrası dünyaya uyum sağlamakta zorluk çekiyordu; ancak sonunda işlerin daha iyiye doğru değişmeye başladığı görülüyor.

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Bağlantılı fitness şirketinin hisseleri, şirketin yeniden yapılanma çabalarının ardından finansal durumunun iyileşmesiyle son iki ayda iki katından fazla arttı.

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Ancak böyle bir artışın ardından, Peloton hissesinde hala yukarı yönlü bir potansiyel olup olmadığını merak etmek mantıklı. Öğrenelim.

Satış büyümesine dönüş Peloton’un hissesine yardımcı olabilir

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Peloton satışlarını şimdiden büyüme trendine soktu.

Ağustos ayında, egzersiz ekipmanı şirketi dördüncü çeyrekte yıllık bazda %0,2’lik bir gelir artışı bildirdi; marjinal bir artış olsa da yine de bir artış.

Bu arada PTON, pazarlama maliyetlerini %19 oranında azaltmayı planladığını duyurdu.

Ayrıca, Nasdaq’ta listelenen firma, küresel personel sayısını %15 oranında azalttı ve 2025 mali yılı sonuna kadar yıllık giderlerini 200 milyon doların üzerinde düşürme hedefi doğrultusunda perakende showroom’larındaki varlığını da azaltmaya devam ediyor.

Görüldüğü üzere Peloton Interactive maliyet yapısı açısından bir miktar din bulmuş durumda ve bu yönde daha fazla ilerlemek, ileride daha yüksek bir fiyat etiketi elde etmesine yardımcı olabilir.

Bu nedenle BMO analistleri Peloton hissesini “piyasa performansı” olarak derecelendirmeye devam ediyor.

6,50 dolarlık fiyat hedefi, buradan itibaren %15’lik bir artış daha yaşanabileceğini gösteriyor.

Yine de PTON, yazma sırasında temettü ödemesi yapmadığı için gelir yatırımcıları için uygun bir seçim değildir.

Peloton Interactive karlılığa tamamen bağlıdır

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Yatırımcılar, Peloton Interactive yönetiminin her ne pahasına olursa olsun büyümeyi kovalamaktan vazgeçip öncelikle karlılığa dönüşü organize etme taahhüdünde bulunmasıyla birlikte, şirketin durumu hakkında biraz daha iyi hissetmelidir.

PTON’u biraz daha cazip hale getiren diğer son gelişmeler arasında Birleşik Krallık’ta ekipman kiralama hizmetinin başlatılması ve bilançonun yakın zamanda yeniden finanse edilmesi yer alıyor.

Son olarak, son dönemdeki yükselişe rağmen Peloton hissesi hala bir felakete işaret ediyor.

Sonuç olarak, New York merkezli bu firma, yatırım yapmayı seçmeniz durumunda portföyünüze hala çok fazla risk ekleyen bir dönüşüm hikayesidir.

Öte yandan, artık doğru yolda ilerliyor ve doğru yönetimle uzun vadede kazançlı getiriler sunabilir.

Dolayısıyla, spekülatif yapıları nedeniyle Peloton hisselerine yatırım yaparken büyük yatırımlar yapmanızı önermesek de, uygun risk iştahınız varsa, mevcut fiyattan Peloton hissesinde küçük bir pozisyon oluşturmak en kötü karar olmayabilir.