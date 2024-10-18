Polycab India hisseleri güçlü 2. çeyrek kazançlarına rağmen %5’ten fazla düştü, işte nedeni

Written by
Translated by
Written on Oct 18, 2024
Reading time 3 minutes
  • Polycab shares dip 5% post-Q2 despite highest-ever quarterly sales.
  • Margin concerns weigh on Polycab despite 28% growth in cables and wires.
  • Analysts maintain ‘buy’ ratings, cite global expansion as growth driver.

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram, Twitter ve Google Haberler‘de takip edin >

Polycab India hisseleri, şirket 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde sağlam kazançlar bildirmesine rağmen 18 Ekim’de %5’in üzerinde düştü.

Advertisement

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Elektrikli eşya şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre net kârında %3,6 artışla 445,2 crore rupiye ulaşırken, toplam geliri geçen yılın aynı döneminde 4.253 crore rupiye göre artarak 5.574,6 crore rupiye yükseldi.

Advertisement

Kablo ve teller (C&W) segmentindeki %28’lik yurt içi büyümenin etkisiyle şimdiye kadarki en yüksek 2. çeyrek satışlarına ulaşmasına rağmen Polycab hisseleri marj endişeleri nedeniyle düşüş yaşadı.

Yazının yazıldığı sırada Polycab hisseleri Ulusal Borsa’da (NSE) %3 düşüşle 6.910,35 ₹ seviyesinden işlem görüyordu.

Satışlar güçlü, ancak marjlar baskı altında

Polycab’in performansı, esas olarak diğer segmentlerin önünde büyüyen ana faaliyet alanı olan kablolar ve teller tarafından yönlendirildi.

Ancak analistler, artan rekabet ve ürün karmasındaki değişimlerin faaliyet kar marjlarına olumsuz etki ettiğine dikkat çekti.

Şirket ayrıca Hızlı Tüketilen Elektrikli Ürünler (FMEG) segmentinde de %18’lik bir büyüme bildirdi, ancak segment hala zararla faaliyet gösteriyor.

Jefferies, hisse başına 8.315 ₹’lik hedef fiyatla ‘satın al’ notu verdi ve güçlü 2. çeyrek performansını kabul ederken, marj baskılarının temel zorluk olduğunu belirtti.

Nuvama ayrıca şirketin hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyeline atıfta bulunarak hedef fiyatını 8.340 ₹ olarak belirleyerek ‘satın al’ çağrısını korudu.

Uzun vadeli büyümeyi yönlendiren ihracat stratejisi

Copy link to section

Polycab, Hindistan’ın ötesinde de faaliyet alanını genişletiyor ve ihracat artık C&W gelirinin %10’unu oluşturuyor.

Analistler, uluslararası piyasalara doğru bu yönelimin daha yüksek marjlı büyüme fırsatları sunduğuna inanıyor.

Nuvama, Polycab’ın sipariş odaklı ihracattan dağıtım odaklı bir modele geçişinin, şirketin küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümeye ulaşmasını sağlayabileceğini vurguladı.

Nuvama, “Talep düzeldiğinde, FMEG’deki gelir artışı, piyasanın şu anda beklediğinden daha keskin marj iyileştirmelerine yol açabilir” dedi.

Polycab’ın hisse senedinin üstün performansı ve gelecek görünümü

Copy link to section

Polycab hisseleri bugünkü düşüşe rağmen bu yıl yüzde 24 yükselerek, Nifty’nin yüzde 15’lik kazancını geride bıraktı.

Polycab’ın hisseleri son 12 ayda %30 artarken, aynı dönemde Nifty’nin hisseleri %25 arttı.

Şirket, Hindistan’ın en büyük tel ve kablo üreticisi olmaya devam ediyor ve FMEG sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biri.

Hindistan genelinde 23 üretim tesisi, 15’ten fazla ofis ve 25’ten fazla deposu bulunan Polycab, gelecekteki büyüme için iyi bir konumdadır.

Aracı kurumlar, şirketin büyüme ivmesini sürdürebilme kabiliyeti konusunda iyimserliğini koruyor; özellikle büyüyen ihracat faaliyetlerine ve FMEG segmentindeki potansiyel marj toparlanmasına odaklanıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

Advertisement

Related news

Other content you may like

More industry news

LATAM kripto güncellemesi: Lemon, Arjantin'de sanal kartlar başlattı, Kolombiya'da kripto ATM kullanımı %25 arttı
November 16, 2024
Ben & Jerry's kurumsal aktivizminin birçok çeşidi
November 16, 2024
Y kuşağı neden orta yaş krizini göze alamıyor: Kazançlar, enflasyon ve değişen öncelikler
November 16, 2024
2019'dan bu yana yaklaşık 10 milyon Endonezyalı orta sınıfın dışına düştü
November 16, 2024
Uzmanlar altın fiyatlarında uzun süreli zayıflığın olası görünmediğini söylüyor
November 16, 2024
PNUT bu hafta %1.688 yükseldi; BTC 100.000 dolara doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor
November 16, 2024
Bloom hissesi, AEP anlaşmasının ardından büyük kazançlar elde etmeye hazırlanıyor, diyor analist
November 15, 2024
Çin, Peru'daki Chancay limanını açarak Latin Amerika'daki nüfuzunu artırdı
November 15, 2024