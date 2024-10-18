Polycab India hisseleri güçlü 2. çeyrek kazançlarına rağmen %5’ten fazla düştü, işte nedeni

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Polycab India hisseleri, şirket 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde sağlam kazançlar bildirmesine rağmen 18 Ekim’de %5’in üzerinde düştü.

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Elektrikli eşya şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre net kârında %3,6 artışla 445,2 crore rupiye ulaşırken, toplam geliri geçen yılın aynı döneminde 4.253 crore rupiye göre artarak 5.574,6 crore rupiye yükseldi.

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Kablo ve teller (C&W) segmentindeki %28’lik yurt içi büyümenin etkisiyle şimdiye kadarki en yüksek 2. çeyrek satışlarına ulaşmasına rağmen Polycab hisseleri marj endişeleri nedeniyle düşüş yaşadı.

Yazının yazıldığı sırada Polycab hisseleri Ulusal Borsa’da (NSE) %3 düşüşle 6.910,35 ₹ seviyesinden işlem görüyordu.

Satışlar güçlü, ancak marjlar baskı altında

Polycab’in performansı, esas olarak diğer segmentlerin önünde büyüyen ana faaliyet alanı olan kablolar ve teller tarafından yönlendirildi.

Ancak analistler, artan rekabet ve ürün karmasındaki değişimlerin faaliyet kar marjlarına olumsuz etki ettiğine dikkat çekti.

Şirket ayrıca Hızlı Tüketilen Elektrikli Ürünler (FMEG) segmentinde de %18’lik bir büyüme bildirdi, ancak segment hala zararla faaliyet gösteriyor.

Jefferies, hisse başına 8.315 ₹’lik hedef fiyatla ‘satın al’ notu verdi ve güçlü 2. çeyrek performansını kabul ederken, marj baskılarının temel zorluk olduğunu belirtti.

Nuvama ayrıca şirketin hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyeline atıfta bulunarak hedef fiyatını 8.340 ₹ olarak belirleyerek ‘satın al’ çağrısını korudu.

Uzun vadeli büyümeyi yönlendiren ihracat stratejisi

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Polycab, Hindistan’ın ötesinde de faaliyet alanını genişletiyor ve ihracat artık C&W gelirinin %10’unu oluşturuyor.

Analistler, uluslararası piyasalara doğru bu yönelimin daha yüksek marjlı büyüme fırsatları sunduğuna inanıyor.

Nuvama, Polycab’ın sipariş odaklı ihracattan dağıtım odaklı bir modele geçişinin, şirketin küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümeye ulaşmasını sağlayabileceğini vurguladı.

Nuvama, “Talep düzeldiğinde, FMEG’deki gelir artışı, piyasanın şu anda beklediğinden daha keskin marj iyileştirmelerine yol açabilir” dedi.

Polycab’ın hisse senedinin üstün performansı ve gelecek görünümü

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Polycab hisseleri bugünkü düşüşe rağmen bu yıl yüzde 24 yükselerek, Nifty’nin yüzde 15’lik kazancını geride bıraktı.

Polycab’ın hisseleri son 12 ayda %30 artarken, aynı dönemde Nifty’nin hisseleri %25 arttı.

Şirket, Hindistan’ın en büyük tel ve kablo üreticisi olmaya devam ediyor ve FMEG sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biri.

Hindistan genelinde 23 üretim tesisi, 15’ten fazla ofis ve 25’ten fazla deposu bulunan Polycab, gelecekteki büyüme için iyi bir konumdadır.

Aracı kurumlar, şirketin büyüme ivmesini sürdürebilme kabiliyeti konusunda iyimserliğini koruyor; özellikle büyüyen ihracat faaliyetlerine ve FMEG segmentindeki potansiyel marj toparlanmasına odaklanıyor.