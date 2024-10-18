Volvo’nun 3. çeyrek kazançları beklentilerin altında kaldı: durgun talep gelecekteki büyüme için alarm veriyor

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İsveçli kamyon üreticisi AB Volvo (VOLVb.ST), üç aylık düzeltilmiş kazançlarında beklenenden daha büyük bir düşüş bildirdi ve önümüzdeki yıl için durgun bir talep öngörüyor; bu da piyasa koşullarındaki önemli bir değişimi yansıtıyor.

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Azalan nakliye ve inşaat faaliyetleri araç satışlarını kısıtlayarak bu düşüşe katkıda bulundu.

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Pandemi sonrası toparlanmanın etkisiyle 2023’te rekor bir artış yaşayan kamyon pazarı, talebin azalmasına yol açan bir normalleşme süreci yaşıyor.

Volvo, 2025 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ağır kamyon satışlarının nispeten değişmeden kalacağını, Avrupa’da toplam 290.000, Kuzey Amerika’da ise 300.000 araç tahmininde bulunarak, bu yılki beklenen satış rakamlarına paralel bir performans göstereceğini öngörüyor.

Hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olarak, Cuma günkü kazanç raporu, Volvo’nun sonuçlarının bu yıl ilk kez beklentileri aşmadığı bir örnek oldu ve hisseler TSİ 07:27 itibarıyla %0,9 düştü.

Şirketin 3. çeyrekteki düzeltilmiş faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 19,3 milyar krondan ve LSEG analist anketinin 15,6 milyar kronluk ortalama tahmininin altında kalarak 14,1 milyar kron (1,34 milyar $) olarak gerçekleşti.

Avrupa’nın büyük kamyon üreticileri arasında üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan ilk şirket olan Volvo, bu ayın sonlarında raporlarını açıklaması beklenen Traton (8TRA.DE) ve Daimler (DTGGe.DE) gibi rakipleri için ortamı hazırlıyor.

Mack Trucks ve Renault gibi markalarıyla bilinen Volvo, ağır ticari araç siparişlerinde üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 7 düşüş kaydetti.

CEO Martin Lundstedt, makroekonomik koşullardaki belirsizliğe dikkat çekerek, “Kısa vadede makroekonomik gelişmeler konusunda bir miktar belirsizlik var ve bu durum, gelecek yıl için piyasaların genel olarak nispeten durgun olması yönündeki tahminlerimize yansıyor.” dedi.

Volvo’nun Avrupa fabrikalarında yılın ilk yarısında yaptığı üretim kesintileri, üretimin bölgesel taleple uyumlu hale getirilmesine yardımcı olurken, şirket yeni bir kamyon serisi geliştirmek için Kuzey Amerika’da ek kaynaklar tuttu.

Hargreaves Lansdown hisse senedi analisti Aarin Chiekrie, şirketin mevcut zorluklarını değerlendirerek Reuters’a yaptığı açıklamada, “Küresel nakliye ve inşaat faaliyetleri geçen yılın zirvelerinden normale dönerken, Volvo tam olarak tüm silindirleriyle ateşlemiyor” dedi.