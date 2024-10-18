Walmart’ın 16.000 doların altındaki minik evleri uygun fiyatlı yaşam için çözüm olabilir mi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Ev alıcıları için beklenmedik bir gelişmeyle Walmart (WMT), daha önce Amazon’un trend pop-up evlerle bu alana girmesinin ardından, uygun fiyatlı yaşam seçenekleri sunarak küçük ev pazarına adım atıyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Perakende devi, Chery Industrial’ın 19×20 fitlik modeli için cazip bir fiyat olan 15.900 dolara “genişletilebilir prefabrik ev” sunuyor.

Advertisement

Bu fiyat, Amazon’un benzer küçük bir ev için daha önce açıkladığı 19.000 dolarlık fiyattan oldukça düşük. Bu fiyat, Nisan ayında geçici olarak 1.000 dolarlık bir indirim içeriyordu; ancak söz konusu model şu anda Amazon’un sitesinde mevcut değil.

Daha fazla tasarruf etmek isteyenler için üreticinin, prefabrik evin daha kompakt bir versiyonu olan 4,5 x 6 metrelik bir modeli mevcut ve şu anda perakende fiyatı 12.000 doların biraz altında.

Bu evlerden birini satın almak biraz daha fazla çaba gerektiriyor; alıcıların bir arsa, gerekli temel, elektrik ve su bağlantısı gibi olanakları temin etmeleri gerekiyor.

Evin kendisi tuvalet, duş, dolaplar ve kapı kilitleri gibi temel olanaklarla donatılmıştır.

Ev teslimat sırasında kompakt, katlanmış bir şekilde size ulaşır.

Alıcıların tam yapıya ulaşmak için duvarları ve tavanı açmak için yardıma ihtiyaçları olacak. Mobilya dahil olmasa da, alışveriş yapanlar mobilyaları Walmart veya Amazon’da rahatlıkla bulabilirler.

Küçük ev trendi, son birkaç on yıldır, artan konut fiyatları nedeniyle giderek daha fazla “McMansiyon” tipi büyük evleri reddeden milenyum kuşağı tarafından yönlendirilerek ivme kazandı.

Ebeveynlerinin arka bahçesindeki küçük ev yaşam tarzını benimseyen 24 yaşındaki bir genç, 250.000 dolarlık bir ev için yeterli parayı biriktirmeyi başardı ve yolculuğunu paylaşarak önemli bir TikTok takipçisi topladı.

Uygun fiyatlılığın giderek daha da ulaşılmaz hale geldiği bir çağda, Walmart’ın minik evleri, daha küçük ölçekte büyük yaşamanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayabilir ve ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye yönelik pratik bir yol sunabilir.