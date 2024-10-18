Wipro hisseleri 2. çeyrek kazançları ve bonus hisse duyurusu ile %5 yükseldi

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Wipro Ltd hisseleri, şirketin 2025 mali yılı ikinci çeyrek kazançlarını açıklamasının ve bir bedelsiz hisse senedi ihracının ardından Cuma günü erken işlemlerde %5’in üzerinde arttı.

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Hisse senedi, güçlü gelir performansı ve 1:1 oranındaki bonus hisse duyurusunun etkisiyle BSE’de %5,34’e kadar yükselerek 557,05 ₹’ye ulaştı.

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Q2FY25 performansı yatırımcı güvenini artırıyor

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Hindistan’ın dördüncü büyük yazılım hizmetleri ihracatçısı olan Wipro, Eylül ayında sona eren çeyrekte 22.196 crore ₹ tutarında BT hizmetleri geliri bildirdi. Bu, bir önceki çeyrekteki 21.896,3 crore ₹’ye göre %1,4’lük bir artışı yansıtıyor.

Şirketin dolar bazında geliri, 2025 mali yılının ilk çeyreğindeki 2.625,9 milyon dolara göre %1,3 artışla 2.660 milyon dolara ulaştı.

Wipro, büyük anlaşma rezervasyonlarında %28,8’lik bir artış kaydederek 1,5 milyar dolara ulaştı ve bu, makroekonomik olumsuzluklara rağmen güçlü bir talebin sinyalini verdi.

Şirketin BT hizmetleri FAVÖK’ü %3,5 artarak 3.732 crore ₹’ye yükselirken, FAVÖK marjı bir önceki çeyrekteki %16,5’ten 30 baz puan artarak %16,8’e yükseldi.

İyimser kazanç raporuna rağmen Wipro’nun 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin rehberliği temkinliydi.

Şirket, BT hizmetleri gelirinin 2.607 milyon ila 2.660 milyon dolar aralığında olacağını öngördü; bu da zayıf mevsimsel eğilimleri yansıtan sabit kur bazında % -2,0’lik bir sıralı düşüşe ve düz büyümeye karşılık geliyor.

Bedelsiz hisse senedi ihracı piyasa iyimserliğini körüklüyor

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Yatırımcıların heyecanını artıran bir gelişme olarak Wipro’nun yönetim kurulu, hissedarların sahip oldukları her hisse için bir ek hisse alacağı anlamına gelen 1:1 oranında bedelsiz hisse senedi ihracını duyurdu.

Bonus ihracı, Wipro’nun hissedar değerini artırma ve uzun vadeli yatırımcıları ödüllendirme stratejisini yansıtıyor.

Cuma günü saat 10:45 itibarıyla Wipro hisseleri BSE’de hisse başına 552,00 ₹’den işlem görüyordu ve bu durum duyurunun ardından olumlu piyasa duyarlılığını yansıtıyordu.

Analistler 2. çeyrek sonuçları ve görünümü hakkında görüşlerini paylaştı

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Nomura, Wipro’nun performansını överek, şirketin 2. çeyrek sonuçlarının temel metriklerde beklentileri aştığını belirtti.

Güçlü büyük anlaşma ivmesine rağmen Nomura, Wipro’nun temkinli 3. çeyrek rehberliğinin mevsimsel zorlukları yansıttığını vurguladı.

Aracı kurum, Wipro için hisse başına 680 ₹ hedef fiyatla ‘Satın Al’ notunu korudu.

Antique Stock Broking ise daha ılımlı bir bakış açısıyla, ikinci çeyrekteki olumlu performansı kabul ederken, Wipro’nun Infosys ve HCL Technologies gibi rakiplerine kıyasla düşük performans gösterdiği yönündeki endişeleri dile getirdi.

Aracı kurum, Wipro’nun son birkaç çeyrekte danışmanlık ve takdirî harcamalarda beklenenden daha büyük bir düşüşle mücadele ettiğini belirtti.

Antique, Wipro hisseleri için ‘Tut’ notunu korurken, hedef fiyatı hisse başına 575 ₹ seviyesinde sabit tuttu.

Şirket, 2026 ve 2027 mali yılı gelir tahminlerini %1-2 oranında düşürürken, EPS tahminlerini de %2-3 oranında düşürdü.

Mevsimsel eğilimler nedeniyle görünüm yumuşadı

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Wipro’nun büyük anlaşmalardaki altın standardı ve istikrarlı marjları olumlu bir görünüm sağlarken, analistler yakın vadeli beklentiler konusunda temkinli kalmayı sürdürüyor.

Aralık çeyreğine ilişkin rehberlik, mevsimsel zayıflık ve ücret artışlarının karlılığı etkilemesi beklenirken, durgun büyümeye işaret ediyor.

Wipro’nun hisse senedi performansı büyük ihtimalle şirketin bu zorluklarla ne kadar iyi başa çıktığına, özellikle de ücret baskılarına rağmen marjları istikrara kavuşturmayı hedeflediği bir dönemde, bağlı olacak.