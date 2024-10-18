Yen dolar karşısında 150’nin üzerine çıktı: Japonya ekonomik belirsizlik ortamında daha fazla düşüşe karşı yüksek alarmda

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Japonya’nın döviz yetkilileri, yenin dolar karşısında kritik seviye olan 150’nin üzerine çıkması üzerine bir uyarı yayınladı ve bu durum olası müdahale önlemlerine rağmen daha fazla düşüş riski olduğunu gösterdi.

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Ülkenin en üst düzey döviz yetkilisi Atsushi Mimura’nın açıklamalarının ardından yen, hafif bir toparlanma kaydederek dolar karşısında yüzde 0,2 artışla 149,86’ya çıktı.

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Bloomberg’in haberine göre, para birimini takip eden analistler, ABD’deki güçlü ekonomik verilerin yatırımcıları Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltmaya yöneltmesinin etkisiyle para biriminin daha da değer kaybedebileceğini, hatta dolar karşısında 160 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Hem Japonya’nın hem de ABD’nin para politikalarındaki belirsizlikler, yenin değerindeki dalgalanmalara katkıda bulunuyor.

Başbakan Şigeru Ishiba, bu ayın başlarında Japonya’nın ek faiz artırımlarına hazır olmadığını belirtmiş, ancak daha sonra görüşlerini Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) görüşleriyle uyumlu hale getirmişti.

Öte yandan, gecelik endeksli takaslar, Fed’in Ocak ayına kadar gerçekleşecek üç toplantıda en az iki çeyrek puanlık faiz indirimi uygulayabileceğini gösteriyor.

Fukuoka Financial Group Inc. baş stratejisti Tohru Sasaki, “Piyasa Fed’in faiz indirimini hâlâ aşırı fiyatlandırıyor, bu nedenle beklentilerin azaldığını gördüğümüzde, yenin kademeli olarak zayıflayacağını düşünüyorum” dedi. Yeni yıla girerken yenin 160 seviyesine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Bloomberg konferansında konuşan BOJ eski İcra Direktörü Kazuo Momma, yen’in 150 veya 155 seviyelerine doğru daha fazla gerilemesinin BOJ’u beklenenden daha erken faiz artırımlarını değerlendirmeye yöneltebileceğini söyledi.

BOJ’un temmuz ayında faiz oranlarını artırma kararının büyük ölçüde yen’deki zayıflıktan kaynaklandığını belirtti.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, 7 Ekim’de güçlü ABD istihdam verilerinin satış dalgasına yol açmasının ardından yenin hareketine ilişkin şimdiye kadar yorum yapmaktan büyük ölçüde kaçındılar.

Açıklamaları genellikle para biriminin istikrarı ve müdahale olasılığı konusundaki endişe düzeyini yansıtıyor.

MUFG Bank Ltd.’nin küresel piyasalar araştırmaları Tokyo başkanı Teppei Ino, “Dolar-yen paritesinin daha da yükselme ihtimali var, dolayısıyla Mimura muhtemelen yenin daha fazla değer kaybetmesini engellemek için bu yorumu yaptı” dedi.

BOJ’un etkili bir müdahalede bulunmak için zamanının tükenmekte olabileceği konusunda uyardı.

Yatırımcı güveni, ABD ve Japonya’da yaklaşan seçimlere ilişkin belirsizliklerden de etkileniyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın geri dönme olasılığı veya Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin alt meclisteki çoğunluğunu kaybetme riski, piyasalardaki oynaklığı artırıyor.

Mizuho Menkul Kıymetler Şirketi Baş Stratejisti Shoki Omori, “Maliye Bakanlığı’ndan herhangi bir müdahale görmezsek 152’yi kırarsak 156’yı görürüm” öngörüsünde bulundu.

Sözlü müdahalelerin artabileceğini ancak Japonya’nın 27 Ekim’deki ulusal seçim öncesinde para birimine aktif destek verme ihtimalinin düşük göründüğünü kaydetti.

Piyasa katılımcıları, özellikle BOJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida’nın Başkan Kazuo Ueda’yı temsilen yapacağı konuşma olmak üzere, her iki ülkedeki merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını yakından izleyecek.

Ancak bazı analistler, temkinli ortamın hakim olması nedeniyle kısa vadede dövizde önemli bir hareketin olası olmadığını düşünüyor.

Tokyo’daki Nomura Securities Co.’da döviz stratejisi başkanı Yujiro Goto, “Trump riski göz önünde bulundurulduğunda, ortamın kısa vadede doların satılmasını zorlaştırmaya devam edeceği görülüyor” dedi.

Yıl sonuna doğru dolar-yen kurunda bir toparlanma beklediğini ancak yakın vadede 150 seviyelerinde kalmasının muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.