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Dünya Bankası’nın son raporunda, küresel çapta acil bir sorun vurgulanıyor: Dünya nüfusunun %8,5’i, yani yaklaşık 700 milyon insan, günde 1,90 dolardan az bir gelirle geçinmeye çalışan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

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1990’lardan bu yana yoksulluk içinde yaşayanların oranının azaltılmasında kaydedilen ilerlemeye rağmen, özellikle Asya gibi yüksek yoksulluk oranına sahip bölgelerde, bu zor koşullarla karşı karşıya kalan insanların gerçek sayısı nüfus artışı nedeniyle sabit kalmıştır.

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Asya, küresel yoksulluk manzarasında önemli bir rol oynuyor; Hindistan, Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde temel hizmetlere, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk çeken büyük nüfuslar yaşıyor.

Statista, Dünya Bankası’nın düşük-orta gelirli ülkeler için kişi başı günlük 3,65 dolar, yüksek-orta gelirli nüfuslar için ise 6,85 dolar olmak üzere farklı yoksulluk sınırları kullandığını bildiriyor.

2024 yılında yaklaşık 1,7 milyar insanın (%21,4) ve 3,5 milyar insanın (%43,6) bu yoksulluk sınırlarının altında yaşayacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Statista

Küresel yoksulluğa katkıda bulunan faktörler

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Asya’da yoksulluğun devam etmesine birbiriyle ilişkili birkaç faktör katkıda bulunmaktadır.

Hızlı nüfus artışı, gelir eşitsizliği, yetersiz iş fırsatları, yetersiz sosyal güvenlik ağları ve çevresel bozulma, devam eden bu krizin kritik itici güçleridir.

Kırsal topluluklar, temel hizmetlere ve ekonomik fırsatlara sınırlı erişim nedeniyle özellikle savunmasızdır.

Yoksulluğun sonuçları özellikle eğitime erişim olanağından yoksun olan çocuklar için ağır oluyor, onları açlığa ve önlenebilir hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Kadınlar ve kızlar genellikle en büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor; eğitim, sağlık hizmeti ve ekonomik ilerlemede önemli engellerle karşılaşıyorlar.

Özellikle Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerdeki kentsel gecekondu mahallelerindeki vahim yaşam koşulları, aşırı yoksulluk içinde sıkışıp kalanların içinde bulunduğu kötü durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Asya’da küresel yoksullukla etkili bir şekilde mücadele etmek için hedefli politikalar ve hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektör arasında iş birliği çalışmaları şarttır.

Temel girişimler arasında eğitime ve mesleki eğitime yatırım yapmak, sürdürülebilir tarımı ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek, sağlık sistemlerini iyileştirmek ve özellikle kadınlara, çocuklara ve etnik azınlıklara odaklanarak adil ekonomik büyümeyi teşvik etmek yer alıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmak ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, ülkelerin Asya gibi bölgelerin karşı karşıya olduğu benzersiz zorluklarla mücadele etmesini gerektiriyor.

Ülkeler, hedefli politikalar uygulayarak ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek küresel yoksulluğu azaltma ve daha eşitlikçi bir toplum yaratma konusunda önemli ilerleme kaydedebilirler.

Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için işbirliği ve ortak çabalar hayati önem taşımaktadır.