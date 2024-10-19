Hindistan’da kiracı veya ev sahibi misiniz? Harish Fabiani, yeşil kiralamanın mali durumunuza nasıl fayda sağlayabileceğini açıklıyor

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Hindistan’ın gayrimenkul piyasası patlama yaşıyor.

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Emlakçı kuruluşu CREDAI’nin raporuna göre, artan ekonomik büyüme ve hızlı kentleşmeyle birlikte pazarın 2034’te 1,3 trilyon dolar, 2047’de ise 5,17 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

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Sürdürülebilirliğe odaklanmanın binaların inşa edilme biçiminde yeniden bir düşünceyi körüklemesiyle birlikte, yeşil kiralamaların benimsenmesi de artış gösteriyor.

Americorp Ventures’ın grup başkanı ve gayrimenkul geliştirme firması India Land’in ortak sahibi Harish Fabiani, Invezz konseptini açıklıyor.

Yeşil kiralama nedir?

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Yeşil kiralama, ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmaya sürdürülebilirlik hedeflerini de dahil eden yeni bir gayrimenkul sözleşmeleri yaklaşımıdır.

Enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık azaltma konularına odaklanarak, her tarafın çevresel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmasını teşvik ediyor.

Geleneksel kiralamalardan farklı olarak yeşil kiralamalar, çevresel etkileri azaltmak için paydaşlar arasında paylaşılan bir görev yaratır.

Hindistan gayrimenkul sektörü için neden önemli?

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Bu yaklaşım, Hindistan’daki gayrimenkul sektörü için hayati önem taşıyor çünkü bu sektör, toplam emisyonların yaklaşık %40’ına tek başına katkıda bulunuyor.

Son yıllarda Hindistan gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemi belirgin şekilde arttı.

Bu artış, hükümetin yeşil binalar ve akıllı şehir girişimlerine verdiği önemden kaynaklanıyor. Zira Hindistan, küresel ölçekte üçüncü büyük CO2 emisyonuna sahip ülke olmaya devam ediyor ve emisyonların %30’undan fazlasını üretiyor.

Yeşil kiralamanın temel unsurları nelerdir?

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Günümüzde yeşil kiralamanın temel unsurları, geleneksel kiralama sözleşmelerinin sıklıkla göz ardı ettiği bu çevresel unsurların aksine, enerji denetimleri ve su verimliliği önlemlerinden oluşmaktadır.

Birçok raporda, sürdürülebilir ticari gayrimenkul inşa etmek için benimsenen temel derecelendirme sistemleri olarak LEED, GRIHA ve WELL bina sertifikasyonunun vurgulandığı belirtiliyor.

Ayrıca Hindistan’ın sürdürülebilirlik hedefleri de özetleniyor; bunlar arasında 2070 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak ve 2030 yılına kadar enerjinin yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak yer alıyor.

Yeşil kiralama paydaşlara finansal açıdan nasıl yardımcı oluyor?

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Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik sadece çevre açısından değil, paydaşların mali durumları açısından da büyük önem taşıyor.

Bunun nedeni, enerji tasarruflu binaların işletme maliyetlerini %20’ye kadar düşürebilmesidir. Yeşil binalar elektrik tüketimini %20-30, su kullanımını ise %30-50 oranında azaltarak ev sahipleri ve kiracıların çıkarlarını uyumlu hale getirebilir.

Yeşil kiralama aynı zamanda elektrik verimliliğini ve çevre yönetimini teşvik ederek Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) hedeflerini de destekliyor.

Geleneksel kiralama ise uzun vadeli sürdürülebilirlikten ziyade genellikle kısa vadeli kazançlara odaklanır.

Yeşil kiralamanın geleceği nasıl görünüyor?

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Yeşil kiralamaların önümüzdeki 1-2 yıl içinde %20 oranında artacağı yönündeki raporlar, sürdürülebilirliğe doğru önemli bir yönelim olduğunu gösteriyor.

Bu adım, ev sahiplerinin ve kiracıların artan kira gelirlerinden, düşük kamu hizmetleri maliyetlerinden, vergi avantajlarından ve düzenleyici avantajlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Ev sahipleri için elektrik verimliliği sistemleri ve yeşil sertifikalar gibi sürdürülebilirlik özellikleri, mülk değerlerini artırabilir ve düşük enerji değerlerine sahip kiracıları çekebilir.

Ayrıca ev sahipleri vergi avantajlarından ve indirimlerinden de yararlanabiliyor.

Yeşil lisanslı binalar, yeşil olmayan binalara göre %12-14 kira primi oranına sahiptir ve bu da pazarın sürdürülebilir kalkınma yatırımlarına verdiği ödülü yansıtır. Öte yandan, kiracılar daha iyi aydınlatma ve hava kalitesi nedeniyle daha düşük enerji değerlerinden ve daha iyi işletme ortamından faydalanabilir.

Bu faktörler çalışanların üretkenliğinin artmasına katkıda bulunur ve işverenlerin ticari işletmelerdeki sürdürülebilirlik isteklerine yardımcı olur.

Yeşil kiralama genellikle enerji kullanımı, atık yönetimi ve emisyonların azaltılmasına ilişkin maddelerden oluşur.

Hindistan’da hükümet düzenlemeleri, Enerji Tasarrufu Bina Kanunu (ECBC) ile birlikte sürdürülebilir ve yeşil bina programlarıyla birlikte yeşil bina uygulamalarını ve teşviklerini teşvik ediyor.

Bu uygulamalar, sürdürülebilirlik önlemlerinin hayata geçirilmesi için ev sahiplerine ve kiracılarına parasal destek sağlıyor.

Bu sistemler küresel çevre hedefleriyle uyumludur ve yeşil kiralamanın geniş ölçekte benimsenmesini teşvik eder.

Yeşil kiralamanın önündeki engeller ve bunların nasıl üstesinden gelineceği

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Yeşil kiralama, toprak sahiplerinin ve kiracıların sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale gelerek gayrimenkul sektörünü dönüştürebilir.

Ancak bazı engeller yaygın olarak benimsenmesini engellemeye devam ediyor.

Yeşil kiralamanın önündeki en büyük engellerden biri, daha büyük sürdürülebilir önlemlerin uygulanmasının başlangıçtaki değeridir. Bir binaya güç tasarrufu sistemi, su arıtma teknolojisi ve yeşil altyapı kurmak, birçok toprak sahibi ve kiracının harcamak istemediği önemli miktarda nakit gerektirir.

Ayrıca, uzun vadeli parasal ve çevresel avantajları hakkında bilgi eksikliği var ve bu da bu yöntemin yaygın olarak benimsenmesini engelliyor.

Pek çok geliştirici, sistemi standartlaştırmak ve basitleştirmek, uygulamalara ve gerekliliklere uyumlu hale getirmek için yeşil kiralama şablonunu kullanabileceklerinin hâlâ farkında değil.

Yeşil kiralama ağına katılmak, varlıklara, araçlara, eğitime, tanınmaya ve savunuculuğa erişim sağladığı için de faydalı olabilir.

Uygun eğitim ve işbirliği bu sınırların aşılmasına etkili bir şekilde yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPC) veya yeşil krediler gibi yenilikçi finansman modelleri, kiracıların ve ev sahiplerinin finansal yükü paylaşmasına izin vererek ilk masrafları azaltabilir.