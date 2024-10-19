IBM hissesi sonunda 2013 seviyelerini geçti: Daha fazla yükseliş mümkün mü?

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IBM, 1911 yılında kurulduğu günden bu yana teknoloji sektöründe lider konumdaydı ve 1970 yılına gelindiğinde küresel bilgisayar pazarının %70’ini kontrol etmeye başlamıştı.

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Sonraki yirmi yılda IBM, ABD’deki en büyük halka açık şirket haline gelerek endüstriyel hakimiyetten teknoloji hakimiyetine geçişi sergiledi.

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Ancak yeni rakiplerin ortaya çıkması ve kişisel ve kurumsal bilgisayar pazarlarında yaşanan değişimlerle birlikte IBM işletmeleri, şirketin hisselerinin on yıldan uzun süre durgun kalmasına neden olan ve yönetimi şirketin gelişmesi için yeni yollar bulmaya iten büyük gerilemelerle karşı karşıya kaldı.

Ginni Rometty, 2012-2020 yılları arasında IBM’in CEO’su olarak görev yaptı.

Şirketin geleneksel donanım ve yazılımdan bulut bilişim ve yapay zeka alanında lider bir şirkete dönüşmesine öncülük etti.

Ayrıca IBM’in yapay zeka platformu Watson’ın geliştirilmesinden de sorumludur.

Her ne kadar pek çok eleştirisi olsa da IBM’in bugünkü başarısının temellerinin onun tarafından atıldığını söylemek yanlış olmaz.

Rometty’nin görev süresinin ardından şirketin şu anki CEO’su Arvind Krishna, IBM’in yapay zeka alanındaki yeteneklerini genişletmek ve kuantum hesaplama gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine büyük yatırımlar yaptı.

Krishna ayrıca, iş gücünün yeteneklerinin yeni ortaya çıkacak fırsatlara hazır olacak şekilde yeniden eğitilmesini amaçlayan bir yeniden yapılanma sürecine öncülük etti.

IBM hakkında bugün bu kadar çok konuşulmasının sebebi nedir?

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IBM’in on yılı aşkın süredir sürdürdüğü dönüşüm, özellikle Watson platformu aracılığıyla hibrit bulut pazarındaki yeni fırsatlardan yararlanmasını sağladı.

Özellikle finans, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi sektörlerde yapay zeka yeteneklerini mevcut bulut hizmetlerine entegre edebilme becerisi gelir artışına yol açtı.

Ayrıca IBM’in WatsonX’i (kurumsal yapay zeka hizmetleri) tanıtması, açık kaynaklı inovasyon yoluyla yapay zeka platformunun geliştirilmesini teşvik ederek, işletmelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çözümleri özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Tokyo Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ile yaptığı 100 milyon dolarlık işbirliği, kuantum hesaplama teknolojilerindeki çığır açıcı gelişmelere odaklanıyor ve aynı zamanda ortaya çıkan teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını da gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler nedeniyle analistler 2025’te yüzde 5’lik bir büyüme beklemiyorlar. Bu, 2024’teki yüzde 2’lik büyümeden çok daha büyük bir büyüme oranı anlamına geliyor.

Evercore ISI analisti Amit Daryanani’ye göre bu tahminler bile muhafazakar, bu nedenle IBM hissesinin bu boğa rallisinde daha çok yükseleceği görülüyor.

Değerleme cazip olmaya devam ediyor

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Sürdürülebilir yükselişe katkı sağlayan bir diğer faktör ise hissenin mevcut değerlemesi.

IBM hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış olsa da bulut sektöründeki başlıca rakiplerinden ikisi olan Microsoft ve Amazon’a kıyasla cazipliğini koruyor.

Şirketin, 44’ün üzerindeki sektör ortalamasına karşın 25,7’lik cazip bir fiyat-kazanç (P/E) oranı bulunuyor.

Microsoft’un mevcut P/E oranı 35,2 iken Amazon’unki 60,1 seviyesinde.

Büyüme metrikleri MSFT ve AMZN ile karşılaştırıldığında oldukça mütevazı olsa da IBM’in Hibrit Bulut ve Yapay Zeka gibi belirli segmentlerde büyüme kaydetmesi, uzun vadede sonuç verebilecek bir stratejiye işaret ediyor.

IBM büyük miktarda serbest nakit akışı yaratmaya devam ediyor.

Bu, şirketin Ar-Ge’ye yoğun yatırım yapmaya devam etmesini ve hissedarlarına temettü şeklinde gelir sağlamasını sağlar.

Şirketin öngörülen büyüme oranı gerçekleşmeye başladığında bu güvenlik yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayacak.

