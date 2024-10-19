Kanada Merkez Bankası 25 baz puan ile 50 baz puanlık faiz indirimleri arasında zorlu bir tercihle karşı karşıya

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Kanada Merkez Bankası (BoC), gelecek hafta faiz oranları konusunda kritik bir karar almaya hazırlanırken bir yol ayrımında. Piyasa beklentileri 25 baz puanlık (bp) bir indirim ile daha agresif bir 50 baz puanlık indirim arasında bölünüyor.

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Bu, daha önceki üç kesintinin ardından dördüncü ardışık kesinti olacak.

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Kanada Merkez Bankası’nın kararı, enflasyon verilerinden gelen karmaşık sinyaller, değişen işgücü piyasası ve gelişen ekonomik görünüm nedeniyle karmaşıklaşıyor.

Kanada’da tüketici fiyat enflasyonu Eylül ayında yıllık bazda %1,6’ya geriledi ve Şubat 2021’den bu yana ilk kez %2 hedefinin altına indi.

Bu kalıcı enflasyona önemli bir katkıda bulunan unsurlardan biri de konut maliyetleri olup, bunlar hariç tutulduğunda enflasyonun yüzde 1’in altına düşmesi söz konusu olabilir.

Ancak BoC, bileşenleri seçici bir şekilde göz ardı edemez ve bu da politika yapıcıları aşırı agresif bir şekilde gevşeme konusunda temkinli hale getirmiştir. Önemli bir endişe, parasal koşullar aşırı gevşerse yenilenen fiyat baskıları riskidir.

Kaynak: Think.ing

Enflasyondaki düşüşe rağmen büyüme görünümü iyileşiyor

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Enflasyondaki ılımlı seyir rağmen Kanada’nın ekonomik büyümesi dirençli görünüyor.

Son İş Görünümü anketi, son GSYİH ve perakende satış rakamlarının tahminleri aşmasıyla birlikte işletmeler arasında iyileşen bir duygu durumunu gösteriyor.

Ancak işgücü piyasası karmaşık bir tablo sunuyor: İşsizlik, Temmuz 2022’deki %4,8’den %6,5’e yükseldi.

Bu artış iş kayıplarından değil, son dönemdeki göçün etkisiyle iş gücüne katılımdaki artıştan kaynaklanıyor.

Bu artan işgücü arzı, ücret baskılarını hafifletebilir ve Kanada Merkez Bankası’na kademeli faiz indirimi stratejisini sürdürmesi için alan sunabilir.

Merkez bankası, tarafsız politika duruşunu sürdürmek ile ekonomik genişlemeyi desteklemek arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

Finans piyasaları yüksek kesinlikle 50 baz puanlık bir indirim sinyali veriyor

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Finans piyasaları daha agresif bir duruşa yöneliyor ve yaklaşan politika toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının yüksek olduğunu fiyatlıyor.

Bu kesintinin yasalaşması halinde, Aralık ayı sonuna kadar beklenen toplam 83 baz puanlık indirime katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, sadece bir hafta önce 60 baz puanlık faiz indirimi beklentisi, yatırımcılar arasında gelişen hissiyatı gözler önüne seriyor.

Faiz oranında 50 baz puanlık bir indirim, BoC ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki faiz farkının artmasına ve 125 baz puanlık bir fark oluşmasına neden olacak.

Bu durum Kanada doları (CAD) üzerinde daha fazla baskı yaratabilir, ithalatı daha pahalı hale getirebilir ve bazı BoC üyeleri arasında daha büyük bir faiz indirimi konusunda endişelere yol açabilir.

Kaynak: Think.ing

ABD-Kanada arasındaki faiz farkının artması BoC’nin kararını etkileyebilir

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Kanada ile ABD arasındaki faiz oranı farkının açılma potansiyeli, BoC’nin karar alma sürecinde önemli bir faktör.

50 baz puanlık bir indirim bu farkı daha da büyütebilir ve CAD üzerinde potansiyel olarak ek bir aşağı yönlü baskıya yol açabilir.

Zayıflayan cari açık, ithalat maliyetlerini artırabilir ve BoC’nin fiyat istikrarına ulaşma hedefini zorlaştıran enflasyonist baskıları artırabilir.

Bu dinamikler göz önüne alındığında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha ihtiyatlı bir seçenek olarak ortaya çıkabilir.

Bu yaklaşım, CAD’de sert düşüş riskini azaltırken aynı zamanda gevşemenin devam edeceğine işaret edecektir.

Ancak karar yine de oldukça dengeli ve BoC’nin enflasyon görünümüne bağlı olarak 50 baz puanlık bir faiz indirimi hala makul bir yol olarak görülüyor.

Piyasalar BoC kararını beklerken ılımlı beklentiler USD/CAD’i yukarı taşıyor

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Ekim ayının başından bu yana USD ve CAD iki yıllık swap faizi arasındaki fark 50 baz puandan 80 baz puana çıktı.

Bu değişim, ABD’deki şahin tutumun arka planında Kanada’daki ılımlı faiz oranı beklentilerini yansıtıyor.

Genişleyen spread, USD/CAD paritesini 1,38’e itti ve özellikle bazı piyasa katılımcılarının yaklaşan ABD seçimleri öncesinde pozisyon almasıyla birlikte döviz çaprazlarındaki göreceli istikrar ortamında Kanada dolarının potansiyel kazanımlarını engelledi.

Piyasanın 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi, Kanada Merkez Bankası’nın yalnızca 25 baz puanlık bir indirime gitmesi durumunda CAD’yi yeniden fiyatlandırmaya karşı savunmasız bırakıyor.

Bu senaryoda, yatırımcıların başlangıçta beklenenden daha az agresif bir gevşeme yoluna uyum sağlamasıyla birlikte Kanada dolarında kısa vadeli bir değer artışı mümkün olabilir.

Kanada Merkez Bankası’nın kararı ne olacak: 25 baz puanlık mı yoksa 50 baz puanlık bir indirim mi?

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Sonuç olarak, Kanada Merkez Bankası’nın 25 baz puan ile 50 baz puanlık faiz indirimi arasındaki tercihi, enflasyon riskleri, ekonomik ivme ve zayıf bir cari açığın genel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesine bağlı olacak.

Temkinli bir yaklaşım, bankanın gelecekteki ayarlamalar için esnekliğini korumasına olanak tanıyan 25 baz puanlık bir indirimi destekleyecektir.

Öte yandan, daha kararlı bir 50 baz puanlık indirim, ekonomik büyümeyi destekleme konusunda daha güçlü bir bağlılığın sinyali olabilir.

Piyasalar yaklaşan politika toplantısını yakından takip edecek ve toplantının CAD ve Kanada’nın ekonomik görünümü üzerinde önemli etkileri olacak.

Yatırımcılar ve analistler, merkez bankasının bu zorlu ortamda yol almasıyla birlikte olası oynaklıklara karşı dikkatli olmaya devam ediyor.