LATAM kripto güncellemesi: Kolombiya’nın yükselişi, Mercado Libre’nin Meli Dólar’ı ve Brezilya’nın stablecoin düzenlemeleri

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Bu hafta LATAM’ın kripto para manzarasında Kolombiya ve Brezilya, gelecek vaat eden büyüme fırsatlarıyla lider olarak öne çıkıyor.

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Chainalysis’in yakın zamanda yayınladığı Kripto Para Coğrafyası Raporu 2024’e göre, bölgede kripto para işlemlerinde yıllık bazda %42,5’lik kayda değer bir artış görüldü ve bu da dünyanın en hızlı büyüyen ikinci pazarı olma konumunu sağlamlaştırdı.

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Raporda, Latin Amerika’da yaklaşık 700 milyon kişinin Temmuz 2023’ten Haziran 2024’e kadar kripto para işlemleri gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin toplam 415 milyar Peso’ya ulaştığı vurgulanıyor.

Buna karşılık, Sahra Altı Afrika, kripto faaliyetlerinde %45’lik bir artışla küresel olarak lider konumda.

Kolombiya, belirtilen dönemde 25 milyar dolarlık kripto para işlemiyle kripto para benimsenmesinde beşinci sırada yer alıyor.

Chainalysis’e göre ülke ayrıca kripto para işlemlerinin değerinde kayda değer %25’lik bir artış göstererek bu sektörde altıncı en hızlı büyüyen ülke konumunda.

Meli Dólar: Mercado Libre’nin oyunun kurallarını değiştiren girişimi

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Mercado Libre’nin ABD dolarına bağlı bir stablecoin olan Meli Dólar’ı piyasaya sürmesi, Latin Amerika’nın kripto para ortamında 2024’e yönelik önemli bir değişimi işaret ediyor.

Bu girişim, Mercado Libre’nin Brezilya ve Meksika genelindeki sadakat programını güçlendirerek, kullanıcılara dalgalanan piyasalarda ABD dolarının istikrarını sunuyor.

Mercado Libre’nin Fintech Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ignacio Estivariz, Forbes’a verdiği röportajda, milyonlarca kullanıcının sadakat ödülleri veya doğrudan satın alımlar yoluyla halihazırda Meli Dólar aldığını bildirdi.

Şimdilik odak noktasının Brezilya olduğunu belirten Estivariz, Meli Dolar’ın diğer ülkelere uzatılması konusunda şimdilik bir plan olmadığını söyledi.

Brezilya’nın kripto para biriminde düzenleme çabaları

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Brezilya hükümeti, kripto para ve yemek çekleriyle ilgili düzenleyici zorlukları ele almak için merkez bankasıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

Gabriel Galipolo’nun yeni merkez bankası başkanı olarak atanmasıyla hükümet, geçmişte parçalı olan düzenleyici yaklaşımını birleştirmeyi hedefliyor.

Bu arada Brezilya’daki stablecoin sektörü hızlı bir büyüme yaşıyor ve yerel borsalardaki işlem hacmi bakımından Bitcoin’i geride bırakmaya başladı.

Stablecoin’ler, daha az oynaklık arayan kullanıcılara hitap ediyor ve Brezilya’yı B2B sınır ötesi ödemeler için bir merkez konumuna getiriyor.

Chainalysis’in son verilerine göre, Latin Amerika, %42’yi aşan büyüme oranıyla stablecoin kullanımında en hızlı büyüyen ikinci bölge olarak öne çıkıyor.

ABD seçimlerinin Latin Amerika kripto para piyasalarına etkisi

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ABD başkanlık yarışı kızışırken, finans piyasaları tepki veriyor. Anketler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında Bitcoin ve Meksika pesosu gibi varlıkları etkileyen sıkı bir yarış olduğunu gösteriyor.

Trump, PredictIt ve Polymarket gibi çevrimiçi tahmin pazarlarında liderliği ele geçirdi. Polymarket son olarak onu Harris’e göre %61’e %39 oranında tercih etti, Reuters bildirdi.

Wall Street Journal’ın Cuma günkü haberine göre, Trump’ın Polymarket’teki kazanımları, toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto para bahisi yapan dört hesaptan kaynaklanıyor olabilir.

Yatırımcılar, mevcut piyasa hareketlerinin güçlü ABD istihdam verileri ve son Fed faiz indirimlerinin ardından artan ekonomik iyimserlikten de etkilendiğini belirterek temkinli davranıyor.

Latin Amerika’nın kripto para alanı hızla gelişiyor; Kolombiya ve Brezilya gibi ülkeler dijital varlık benimseme ve blok zinciri teknolojisi entegrasyonunda öncü konumda.

Bu değişim yalnızca değişen tüketici tercihlerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda finansal çerçevelerin daha geniş kapsamlı bir dönüşümünü de ifade ediyor.