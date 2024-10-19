VanEck, Ethereum fiyat tahminini 7.334 dolara düşürdü: Bu sert revizyona ne sebep oldu?

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Önde gelen varlık yönetim şirketlerinden VanEck, Ethereum (ETH) için uzun vadeli fiyat tahminini 2030 yılına kadar 7.333 dolara düşürdü; bu, daha önce 22.000 dolar olarak tahmin edilen rakamdan önemli bir düşüş.

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Bu revizyon %67’lik bir düşüşe işaret ediyor ve yatırımcıları ve analistleri, yoğunlaşan rekabet ve değişen piyasa koşulları ortamında Ethereum’un geleceğini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

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VanEck’te dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Siegel, bu bakış açısı değişikliğini duyurarak, firmanın daha önceki tahminlerinin aşırı iyimser olduğunu vurguladı.

VanEck, başlangıçta Ethereum fiyatlarının standart piyasa koşullarında 22.000 dolara, boğa piyasasında 154.000 dolara ve hatta olağanüstü olumlu bir senaryoda 360.000 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.

Ancak kripto para piyasasının değişen yapısı bu yeniden değerlendirmeyi gerekli kıldı.

2. Katman ağları Ethereum’un büyümesine meydan okuyor

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VanEck’in revize edilmiş fiyat tahmininin temel nedeni, Ethereum’un temel katmanının üzerinde çalışan ve hem değeri hem de kullanıcıları Ethereum’un kendisinden uzaklaştıran Katman 2 (L2) ağlarının giderek daha fazla öne çıkmasıdır.

VanEck daha önce Ethereum ve L2 ağları arasında Toplam Kilitli Değer (TVL) ve Madenci Çıkarılabilir Değeri’nin (MEV) dengeli bir şekilde dağıtılmasını bekliyordu.

Ancak son veriler, L2 ağlarının artık pazar payının yaklaşık %90’ını kontrol ettiğini ve Ethereum’un yalnızca %10’luk bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bu önemli değişim, Arbitrum ve Optimism gibi L2 çözümlerinin ölçeklenebilirlik ve işlem maliyeti sorunlarını etkili bir şekilde ele aldığını ve bunları geliştiriciler ve kullanıcılar için daha çekici hale getirdiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Ethereum’un temel katman hizmetlerine olan talebin azalması, VanEck’i fiyat hedefini ayarlamaya yöneltti ve Siegel, bu eğilimin Ethereum’un fiyat potansiyelini daha da sınırlayabileceği konusunda uyardı.

SEC ETF onayı Ethereum’a yardımcı olmuyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bu yılın başlarında spot Ethereum borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylamasına rağmen, Ethereum’un piyasa performansı beklentileri karşılamadı.

VanEck’in revize edilmiş tahmini, Bitcoin ve Solana gibi diğer önde gelen kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında bu düşük performansı yansıtıyor.

Başlangıçta, spot ETF’lerin onaylanması, Ethereum’un büyümesi için potansiyel bir katalizör olarak görülüyordu ve kurumsal yatırımcıların varlığa daha kolay erişmesini sağlıyordu.

Ancak piyasa tepkisi ılımlı oldu ve bu durum VanEck’in görünümünü yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Ethereum’un düşüşüyle Bitcoin’in görünümü

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VanEck Ethereum tahminini düşürürken, firma Bitcoin için iyimser bir görünüm sürdürüyor. Siegel, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Bitcoin’in fiyat yörüngesini önemli ölçüde etkileyebileceğini öne sürüyor.

Donald Trump’ın zaferinin Bitcoin’in değerinde hızlı bir artışa yol açabileceğini ve potansiyel olarak onu tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabileceğini öne sürüyor.

VanEck, Bitcoin’in küresel altın piyasasında daha büyük bir paya sahip olma kapasitesine olan güveni yansıtarak, 2030 yılına kadar Bitcoin için 350.000 dolarlık iddialı bir fiyat hedefi belirledi.

Bu tahmin, firmanın Ethereum’a ilişkin görünümünü düşürmesiyle büyük bir tezat oluşturuyor ve Bitcoin’in mevcut ekonomik ortamda daha sağlam bir değer saklama aracı olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Daha hızlı işlem hızları ve daha düşük ücretler sunan Solana ve Avalanche gibi rakip blok zincirleri, Ethereum’un pazar hakimiyetini aşındırıyor.

Ayrıca L2 ağlarının yükselişi, Ethereum’un merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez token (NFT) piyasaları üzerindeki kontrolünü daha da zayıflatıyor.

VanEck’in revize edilmiş tahmini, Ethereum’un piyasa konumunun bir zamanlar göründüğü kadar güvenli olmayabileceğini gösteriyor.

Özellikle DeFi protokolleri ve staking hizmetleriyle ilgili düzenlemelerdeki değişiklikler, Ethereum’un ekosistemini etkileyebilir ve fiyat eğilimini etkileyebilir.

SEC’in spot ETF’leri onaylaması olumlu bir gelişme olsa da, piyasa tepkisinin zayıf olması, Ethereum’un yatırımcı ilgisini sürdürmede karşılaştığı zorlukların devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcılar için VanEck’in revize edilmiş Ethereum fiyat hedefi, dijital varlık piyasasına daha temkinli bir yaklaşımın sinyalini veriyor.

Ethereum, blok zinciri alanında kritik bir oyuncu olmaya devam ederken, pazar payının değişen dinamikleri ve L2 çözümlerinden kaynaklanan rekabet, gelecekteki büyümenin daha önce tahmin edilenden daha sınırlı olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, VanEck’in Bitcoin’e yönelik yükseliş yönlü bakış açısı, alternatif bir yatırım anlatısı sunuyor ve uzun vadeli kazanç arayanların portföylerini Bitcoin’e doğru çeşitlendirmeyi düşünebileceklerini öne sürüyor, özellikle de jeopolitik olaylar ortamında gelişme potansiyeli ve dijital bir değer saklama aracı olarak giderek artan statüsü göz önüne alındığında.