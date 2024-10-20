Boeing ve işçi sendikası grevi sona erdirmek için geçici anlaşmaya vardı: Şimdi ne olacak?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Boeing ve sendikası , 737 MAX ve 777 gibi önemli uçakların üretimini durduran bir aylık grevi sona erdirebilecek geçici bir anlaşmaya vardı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Greve katılan yaklaşık 33 bin işçi, dört yıl boyunca yüzde 25’lik ücret artışı öngören önceki teklifi reddettikten sonra 13 Eylül’de iş bıraktı.

Advertisement

Yeni teklif, 2028 yılına kadar taban ücretlerde %35’lik bir artış öngörüyor ve enflasyonu dengelemek için hemen %12’lik bir artış yapılması planlanıyor.

Onaylanması halinde, sözleşmenin sonunda deneyimli işçilerin saatlik ücretleri 70 dolara, fazla mesai ve ikramiyeler hariç yıllık yaklaşık 140 bin dolara ulaşabilecek.

Teklifte ikramiye ödemeleri ve 401(k) katkıları da yer alıyor

Copy link to section

Anlaşma ayrıca 7.000 dolarlık bir onay bonusu da içeriyor. Sendika tanımlanmış fayda emekliliklerine geri dönmeyi isterken, Boeing çalışan 401(k) planlarına tek seferlik 5.000 dolarlık katkı yapmayı tercih etti.

Ayrıca şirket, çalışanların katkılarına yıllık maaşlarının %8’ine kadar katkı sağlayacak ve 401(k) planlarına otomatik olarak %4 katkı yapacak.

Geçici Çalışma Bakanı Julie Su, her iki tarafın çıkmaza son vermesinde önemli bir rol oynayarak sendikanın müzakereli bir teklife ulaşmasını sağladı. Sendika, X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada,

Bakan Su’nun yardımıyla grevi sona erdirmek için müzakereli bir teklif ve karar aldık.

Boeing, gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak, “Çalışanlarımızın müzakere edilen teklif üzerinde oy kullanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Boeing hisseleri sermaye artırım planının ardından tepki vermeye hazır

Copy link to section

Grev, 2018’den bu yana tam yıllık kâr bildirmeyen Boeing’i olumsuz etkiledi.

Şirketin hisseleri cuma günü 155 dolardan kapandı ve bu yıl yüzde 41 düştü, grev öncesi 163 dolar seviyesindeydi.

Grevin sona ermesiyle Boeing’in planladığı sermaye artırımının önü açılırken, yatırımcıların pazartesi günü işlemlerin yeniden başlamasıyla anlaşmaya olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Boeing, yakın zamanda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) hisse senedi ve borç senetleri karışımı yoluyla 25 milyar dolara kadar para toplamak için evraklar sundu.

Analistler, şirketin bilançosunu güçlendirmeye ve yatırım yapılabilir kredi notunu korumaya yardımcı olacak 10 ila 15 milyar dolarlık bir hisse senedi satışı öngörüyor.

İşgücü kesintileri ve artan işçilik maliyetleri ufukta

Copy link to section

Ücret artışlarının Boeing’in yıllık işgücü maliyetlerini yaklaşık 1,4 milyar dolar artırması beklenirken, şirket 17 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

İşten çıkarmalar yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Boeing, bu maliyet tasarrufu önlemlerinin sermaye artışıyla birleşince, yıllarca süren zorlukların ardından mali istikrarını yeniden sağlayacağını umuyor.

Şirketin mali sıkıntısı, 2018’de 737 MAX uçuşlarının durdurulmasının ardından 40 milyar dolardan fazla artan uzun vadeli borçların artmasıyla daha da kötüleşti.

Operasyonlar yeniden başladıkça Boeing’in yatırımcıları memnun etmek ve karlılığı istikrara kavuşturmak için daha yüksek işçilik maliyetlerini yönetmesi ve teslimat programlarına uyması gerekecek.

Yatırımcıların odağı oylama sonucuna ve finansal performansa kayıyor

Copy link to section

Sendika üyelerinin, Boeing’in daha fazla aksama olmadan faaliyetlerine devam edip edemeyeceğini belirleyecek olan anlaşma üzerinde oylama yapması bekleniyor.

Anlaşmanın onaylanması halinde şirket için bir dönüm noktası olabilir, şirketin mali toparlanma planlarını sürdürmesini ve teslimat takvimlerine uymasını sağlayabilir.