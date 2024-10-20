Taylor Swift’in ürünleri Target’a Costco karşısında nasıl bir avantaj sağlayabilir?

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Costco’nun altın külçeleri olabilir, ancak Target kendi altın türüne güveniyor: Taylor Swift ürünleri.

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Perakendeci, Black Friday’de piyasaya sürülecek özel Taylor Swift ürünlerini duyurdu. Ürünler arasında bir plak, CD ve şarkıcının gişe rekorları kıran Eras Turnesi sırasında yaşadığı deneyimleri anlatan özel bir kitap yer alıyor.

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Bu hamle, Target’ın pop ikonuyla devam eden iş birliğinin bir parçası ve mağazanın yayınladığı ondan fazla özel albüm versiyonuna bir yenisini daha ekliyor.

Swift’in hayranları koleksiyonluk eşyalara olan düşkünlüğüyle tanınıyor ve analistler bu yeni teklifin Target’ın tatil sezonundaki satışlarına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor.

Analistler Taylor Swift ürünlerinin Target’ın 4. çeyrek satışlarını artırabileceğini öngörüyor

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UBS analisti Michael Lasser, Taylor Swift ortaklığını heyecan yaratmak, trafiği artırmak ve müşteri sadakati oluşturmak için stratejik bir hamle olarak görüyor.

Morning Consult anketine göre, ABD’li yetişkinlerin %69’u kendisini Taylor Swift hayranı olarak tanımlıyor ve bunların %16’sı ise kendini tutkulu hayran olarak tanımlıyor; bu da yaklaşık 42 milyon süper hayrana denk geliyor.

Lasser, bu tutkulu hayranların sadece %2’sinin hem albümü hem de kitabı satın alması durumunda Target’ın dördüncü çeyrek satışlarının 100 milyon dolar artabileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca bu projeksiyonların muhafazakar olduğunu, hayranların ziyaretleri sırasında mağazada yapabilecekleri ek alışverişleri hesaba katmadığını belirtti.

Lasser, iş birliğinin doğrudan ürün geliri üzerindeki etkisinin ötesinde, Target’ın “yenilik, inovasyon ve ayrıcalık” odaklılığını vurguladığını ve bunun rekabetçi tatil sezonunda perakendeciyi heyecanlandırıp farklılaştırabilecek unsurlar olduğunu söylüyor.

Hayranlar Taylor Swift’in yeni albümleri için erken sıraya girmeye hazırlanıyor

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Swift’in, bağlılıklarıyla bilinen hayranları, albümün yayınlanması için şimdiden hazırlık yapıyor.

Ürünler Black Friday günü Target mağazalarında, ertesi günden itibaren ise internet sitesinde satışa sunulacak.

Birçok hayran, tıpkı Swift’in 2023 ayağında 200 milyon dolar gelir elde ettiği bildirilen tur ürünleri gibi, ürünlerin de hızla tükenmesini bekliyor.

Satıcıların da yüksek talebi değerlendirerek satış yapması bekleniyor; bu da ürünlerin daha hızlı tükenebileceği endişesini doğuruyor.

Analistler, Target’ın envanteri yönetmek ve stokçuluğu önlemek için altın külçelerinde yaptığı gibi Costco’nun satın alma limitleri koyma örneğini izlemeyi düşünebileceğini öne sürüyor.

Taylor Swift’in hayran kitlesi Target’ın sürdürülebilir büyümesini sağlayabilir mi?

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Taylor Swift’in ürünleri ilgi çekse de Target’ın genel geliri üzerindeki etkisi sınırlı olabilir.

Eğlence satışlarını da içeren sert satışlar kategorisi, Target’ın Ağustos 2024’te sona eren çeyrekteki toplam gelirinin yalnızca %13’ünü oluşturdu.

Ancak Target’ın pazar payı kayıplarıyla karşı karşıya kaldığı bir perakende sektöründe, müşterileri etkileşimde tutan her türlü strateji değerli olabilir.

Lasser, lansmanın zamanlamasının Target’ın potansiyel olarak değişken bir tatil alışveriş sezonunda işine yarayabileceğini vurgulayarak, “Bu lansmanlar, trafiği farklılaştıran bir etken olmalı.” diye yazdı.

Taylor Swift, rekor kıran turları ve ürün satışlarıyla ekonomik etkisini zaten kanıtladı; bu etkiye “Swiftonomics” adı verildi.

Eğer bu ortaklık analistlerin öngördüğü kadar başarılı olursa Target, Swift etkisinden önemli ölçüde faydalanabilir ve Costco gibi devlerle rekabette avantaj sağlayabilir.

Target’ın kalabalık perakende pazarındaki bundan sonraki adımı ne olacak?

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Black Friday lansmanlarının ötesinde Target, müşteri sadakatini artırmak için ortaklıklar ve özel ürünler geliştirmeye devam etmeyi amaçlıyor.

Perakendecinin Swift ile yaptığı iş birliği, markaların kalabalık perakende ortamında öne çıkmak için ünlülerle ortaklık kurma eğilimini yansıtıyor.

Costco altın külçeleri gibi temel ihtiyaçlara ve yüksek talep gören ürünlere odaklanırken, Target’ın stratejisi kültürel alaka ve hayran katılımına odaklanarak daha genç ve trendleri takip eden alışverişçileri çekmeyi amaçlıyor.

Tatil sezonu yaklaşırken bu stratejiler, her iki perakendecinin de tüketicinin dikkatini çekmesi ve harcamalarını artırması açısından kritik önem taşıyacak.