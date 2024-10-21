Alacaklılar, hedge fonunun Citgo Petroleum’a yönelik teklifine mahkemede itiraz ediyor

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Son dönemde Citgo Petroleum’un alacaklıları, ABD’li hedge fonu Elliott Investment Management ile yapılması önerilen bir mahkeme anlaşmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiler.

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Bu anlaşma, petrol rafinerisinin kontrolünü Venezuela’dan hedge fonuna kaydırmayı amaçlıyor; ancak şirketi düşük bir teklife kilitleme potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.

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Alacaklılar, bu anlaşmanın şartlarının Citgo’nun mali istikrarını tehdit edebileceğini ve Delaware yasalarının gerekliliklerini karşılamayabileceğini savunuyor.

Amber Energy’nin teklifi uygulanamaz olarak etiketlendi

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Reuters’a göre alacaklılar, Elliott’un yan kuruluşu Amber Energy’nin teklifinin ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını öne sürerek teklife sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Venezuela’nın borç temerrütlerini ve ödenek sorunlarını karşılamak için mahkeme müzayedesinden elde edilen geliri nakit olarak talep ediyorlar.

Alacaklılar, mahkemenin anlaşmayı yeniden değerlendirmesini ve yasal standartlara uygun, şeffaf bir açık artırma süreci konusunda ısrar etmesini istiyor.

Elliott’un Amber’i için yapılan açık artırma sürecinde kayırmacılık konusunda endişeler artıyor

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Eleştiriler yoğunlaşırken, ihaleyi yöneten mahkeme görevlisinin teklif ettiği satış sözleşmesiyle ilgili soru işaretleri de ortaya çıkmaya başladı.

Alacaklılar, anlaşmanın Elliott’s Amber’a orantısız bir şekilde fayda sağladığını ve satışa ilişkin yerleşik mahkeme kurallarını ihlal edebileceğini ileri sürüyor.

İhale sürecinin adil ve rekabetçi bir teklif verme ortamını sağlamadaki potansiyel başarısızlığı nedeniyle inceleme altında tutuluyor.

Daha fazla değerlendirme ve şeffaflık çağrısı

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Amber Energy’nin tartışmalı teklifinin ardından alacaklılar, önerilen anlaşmanın kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Citgo Petroleum satışında şeffaflığın artırılmasının ve yasal standartlara sıkı sıkıya uyulmasının önemini vurguluyorlar.

Mahkeme başkanı, mahkeme görevlisine, teklife ilişkin alacaklıların bakış açılarını daha iyi anlamak için onlardan bilgi toplaması talimatını verdi.

Crystallex, süreci açık artırmayla satmayı hedefliyor

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Citgo’nun ana şirketi PDV Holding’e dava açan Crystallex şirketi, açık artırma sürecini eleştirerek, sürecin hedeflenen yoldan saptığını iddia etti.

Çeşitli paydaşların sürece dahil olması ve önerilen anlaşmayı çevreleyen karmaşık hukuki yapı, Citgo Petroleum’un gelecekteki mülkiyeti konusunda endişelere yol açtı.

Özetle, Elliott Investment Management ile yapılan mahkeme anlaşmasına ilişkin devam eden tartışmalar, enerji sektöründeki finansal işlemlerin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

Çeşitli paydaşlar anlaşma hakkında farklı görüşler ifade etmeye devam ederken, Citgo Petroleum’un karşı karşıya olduğu mülkiyet zorluklarının ele alınmasında şeffaflık, adalet ve yasal normlara uyum çağrısı her zamankinden daha acil hale geliyor.

Paydaşlar, ihale beklentilerini artırmak için veri odasının yeniden açılmasını talep ediyor

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It, ConocoPhillips ve Gold Reserve gibi önemli şirketler, Citgo’nun finansal veri odasının yeniden açılması için baskı yapıyor ve talepleri giderek destek görüyor.

Devam eden anlaşmazlıkta önemli çıkarları bulunan It ve ConocoPhillips, tüm potansiyel teklif sahipleri için eşit rekabet ortamı sağlamak amacıyla Citgo’nun mali bilgilerine hızla erişim istiyor.

Öte yandan Venezuela’ya karşı önemli bir iddiası bulunan madencilik şirketi Gold Reserve, Citgo’nun verilerini inceledikten sonra daha rekabetçi bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirterek, ihale sürecinde açıklığın önemini vurguladı.

Veri odasının yeniden açılması talebi ışığında, mahkeme görevlisi Robert Pincus erişimin 9 Aralık’a kadar ertelenmesini öneriyor. Ocak sonuna kadar nihai bir karara izin veren yeni bir satış zaman çizelgesi önerdi.

Pincus, Amber’in mali bilgilerinin ifşasını sınırlamak istiyor ve daha iyi bir teklif gelmesi halinde fesih bedeli belirlenmesini öneriyor.

Satış prosedürü ve Elliott anlaşması konusunda alacaklılarla süregelen anlaşmazlıklar devam ederken Pincus, paydaşların gündeme getirdiği sorunları ele almak üzere yaklaşan bir mahkeme duruşmasında önerilerini paylaşmayı planlıyor.