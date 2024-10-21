Altın fiyatı, ABD seçimleri etrafındaki alım çılgınlığı ve belirsizlik ortamında 2.740 dolara çıktı

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Tüm olumsuzluklara rağmen altın fiyatları neşeli seyrini sürdürdü ve pazartesi günü yeni rekor seviyelere ulaştı.

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Yazının yazıldığı sırada COMEX’te en aktif Aralık kontratı ons başına 2.742,40 dolardı ve önceki kapanışa göre %0,5 arttı.

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Seansın başlarında kontrat ons başına 2.747,70 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Fxstreet.com editörü Haresh Menghani, bir raporda, “Bu aynı zamanda önceki sekiz gün içinde pozitif bir hareketin yedinci gününü işaret ediyor ve emtiayı Asya seansında 2.730 dolar bölgesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye taşıyor” dedi.

Altın fiyatları düşüş temellerine rağmen yükseldi.

Dolar son birkaç seansta sert yükselişler yaşarken, Fed’in faiz oranlarını büyük oranda düşürebileceği yönündeki bahisler de azaldı.

ABD Merkez Bankası Fed’in kasım ayında faiz oranlarını sadece 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Fed, Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek piyasayı şaşırtmıştı.

Ancak ABD’de enflasyonun daha sıcak seyretmesi ve işgücü piyasasının dirençli olması, yatırımcıların Kasım ayında daha büyük bir faiz indirimi beklentisini değiştirdi.

Öte yandan Ortadoğu’daki jeopolitik gerginlik de azalırken, piyasalar İsrail’in 1 Ekim’deki İran saldırısına vereceği yanıtı bekliyor.

Peki altının yükselişini ne besliyor?

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Uzmanlar, altın piyasasındaki ivmenin son birkaç seansta fiyat yükselişini körüklediğini söyledi.

Commerzbank AG emtia analisti Carsten Fritsch’e göre, yatırımcılar altın kontratlarındaki pozisyonlarını artırmakla ilgileniyor.

Fritsch, “CFTC’nin bugün kapanışın ardından yayınlayacağı spekülatif yatırımcıların piyasa pozisyonlarına ilişkin haftalık veriler bu konuda bazı fikirler verebilir” dedi.

“Spekülatif net uzun pozisyonlardaki artış bu argümanı destekleyecektir” dedi.

Ayrıca 5 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizlikler de kıymetli metale yönelik güvenli liman cazibesini desteklemeye devam ediyor.

Fritsch, ABD Başkan adayı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda enflasyon riskinin belirgin şekilde artacağını söyledi.

Fritsch, “Bu risk, Trump’ın Fed’in faiz oranı kararlarını etkilemek istemesi nedeniyle mevcut. Dolayısıyla, Trump’ın kazanma olasılığı artarsa altın fiyatı ABD seçimlerine kadar yükselmeye devam edebilir” dedi.

Jeopolitik istikrarsızlık

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İsrail’in İran’a karşı henüz bir misillemede bulunmamış olmasına rağmen, Ortadoğu’da devam eden çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu Lübnan’da birkaç saldırı başlattı ve Gazze’ye yönelik saldırısını da yoğunlaştırdı. Bu, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırma tehdidinde bulunuyor ve bölgedeki daha fazla ülkenin savaşa katılması tehdidi var.

Bölgedeki istikrarsızlık, altına yönelik güvenli liman talebini artırdı. Sarı metalin fiyatları, gerginlikler tırmanırsa ve altının ons başına 2.800 dolar seviyesini aşması göz ardı edilemezse daha da keskin bir şekilde yükselebilir.

Gümüş altını gölgede bırakıyor

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Yatırımcılar altına ve yükselişine odaklanırken, yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki hareketi yakından takip etmesi bekleniyor. Zira gümüş, kıymetli metaller sektöründe iyi bir performans gösterdi.

Kitco.com’a göre, altın/gümüş oranı şu anda 82’ye yakın olduğu için hala oldukça yüksek. Bu yılın en düşük noktası Mayıs ayı sonlarında, yaklaşık 72 idi.

Analistler, gümüşteki fiyat yükselişinin henüz başladığını ve altın fiyatlarındaki son olumlu yükseliş trendinin gölgesinde kaldığını düşünüyor.

Yazının yazıldığı sırada Aralık ayı gümüş kontratı ons başına %3,2 artışla 34,318 dolardan işlem görüyordu.

Sözleşme Pazartesi günü erken saatlerde ons başına 34,343 dolar ile 12 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.