Altın ve gümüşte yükseliş devam edecek mi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Dallas Federal Rezerv Bankası Başkanı Lorie Logan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed’in Kasım ayındaki politika toplantısı öncesinde daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Logan, New York’ta düzenlenecek Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği’nin yıllık toplantısında yapacağı konuşmanın metninde, “Ekonomi şu anda beklediğim şekilde gelişirse, politika faizini kademeli olarak daha normal veya nötr bir seviyeye düşürme stratejisi riskleri yönetmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir” dedi.

Advertisement

Altın ve gümüş, ABD’de faiz indirimlerine yönelik iyimserlikle yükselişte; önümüzdeki aylarda fiyatlarda daha fazla artış bekleniyor.

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 artışla 2.736,05 dolardı.

Sözleşme ons başına 2.755,30 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gümüşte, COMEX’teki Aralık sözleşmesi ons başına 33,875 dolardı ve %2 arttı. Sözleşme 12 yıldan fazla bir sürenin zirvesine yakın.

ABD ekonomisi “güçlü ve istikrarlı”

Copy link to section

Logan, ABD ekonomisinin “güçlü ve istikrarlı” olduğunu ancak işgücü piyasasına yönelik artan riskler konusunda “görünüm açısından anlamlı belirsizliklerin devam ettiğini” söyledi.

Logan dedi ki:

Fed’in “uygun olduğunda çevik kalması ve ayarlamalar yapmaya istekli olması gerekecek.

Logan’ın açıklamaları, Fed’in Kasım ayındaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğine yönelik yaygın beklentiler arasında geldi.

ABD Merkez Bankası, eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek piyasayı şaşırtmıştı.

Piyasa Ekim ayının başında 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha bekliyordu ancak ABD’de artan enflasyon ve dirençli işgücü piyasası, yatırımcıları beklentilerini azaltmaya yöneltti.

Çin, kredi faiz oranlarında indirim duyurdu

Copy link to section

Çin, hem bir yıllık hem de beş yıllık birincil kredi faiz oranlarında beklenenden biraz daha büyük indirimler duyurdu.

Kitco Haber dedi ki:

Ancak Çin yetkilileri mali teşvik konusunda piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Kitco News’e konuşan aracı kurum SP Angel, “Yatırımcılar umutla yaşadılar, ancak geçen ay Çin’in sıkıntılı emlak piyasasını desteklemek için para geleceğine dair güvenceler verildiğinden beri sadece hayal kırıklığı yaşadılar” dedi.

Çin ekonomisi, ülkenin kıymetli metaller ve baz metallerin en büyük tüketicilerinden biri olması nedeniyle metal talebi açısından önem taşıyor.

Külçe için teknik görünüm

Copy link to section

Uzmanlar, ABD’de herhangi bir faiz indiriminin piyasadaki hissiyatı desteklemesi ihtimali nedeniyle altın fiyatlarının daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Düşük faiz oranları, halkın borçlanma maliyetini düşürürken, aynı zamanda ekonomideki likiditenin artmasını da sağlıyor.

Bu da emtialara daha fazla yatırım yapılmasını kolaylaştırıyor.

Kitco.com’a göre altın fiyatlarının ons başına 2.800 dolara doğru güçlü bir direnç oluşturması bekleniyor.

Kitco’nun raporuna göre ilk direnç 2.775,00 dolarda, ardından da 2.800,00 dolarda görülüyor.

Ons başına 2.708,70 dolar seviyesinde destek görülüyor.

Kitco, gümüşün genel olarak kısa vadede güçlü bir teknik avantaja sahip olduğunu söyledi.

Kitco analisti Jim Wyckoff bir raporda şunları söyledi:

Gümüş boğalarının bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, fiyatların 37,50 dolardaki sağlam teknik direncin üzerinde kapanması.

Gümüş kontratları için direnç ons başına 34,75 dolarda ve ardından ons başına 35 dolarda görülüyor. Gümüş için destek ons başına 33,225 dolarda.