Bitcoin fiyatı, açık faizin rekor seviye olan 40,5 milyar dolara ulaşmasıyla 69 bin dolara yaklaşıyor

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Kripto para piyasası güçlü bir yükseliş ivmesi göstererek piyasa değerinde %1,79 artışla 2,38 trilyon dolara ulaştı.

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Bununla birlikte, artan yatırımcı aktivitesinin bir yansıması olarak 24 saatlik işlem hacmi %65,13 oranında arttı.

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Şu anda 63 seviyesinde olan Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin’in %57,2’ye ulaşan artan hakimiyetinin de etkisiyle, piyasada artan bir iyimserlik hissine işaret ediyor.

Piyasadaki olumlu eğilim, yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor. Bitcoin ve bazı altcoin’ler önemli kazançlar elde ederken, diğerleri küçük düşüşlerle karşı karşıya.

BTC, 40,5 milyar dolarlık rekor açık faizle 70 bin dolara yaklaşıyor

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Bitcoin yükseliş trendini sürdürdü ve fiyatlar şu anda 69.107 dolara yakın.

Bitcoin türevlerine olan açık ilgi rekor seviye olan 40,5 milyar dolara ulaştı ve bu durum yatırımcıların 70 bin dolar seviyesinin üzerinde potansiyel bir çıkış konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerine 2,13 milyar dolarlık giriş kaydedildi ve yatırımcı güveni daha da güçlendi.

Mevcut fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesinin hala yüzde 6,51 altında olsa da Bitcoin’in ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde direnç seviyelerinin test edilebileceğinin sinyalini veriyor.

Ethereum, ABD spot ETH ETF’lerine haftalık 78,89 milyon dolarlık girişin desteğiyle son 24 saatte %3,66 oranında kayda değer bir artış gösterdi.

Piyasa hakimiyeti %13,8’de sabit kaldı ve daha geniş kripto piyasasındaki sağlam konumunu vurguladı. Bu arada Solana, %6,59 artışla 170,39 dolara ulaşarak en iyi performans gösterenlerden biri olarak ortaya çıktı.

Token’ın performans sinyalleri, ağına olan ilgiyi artırdı ve onu altcoin’ler arasında öne çıkardı. Buna karşılık, XRP %1,22’lik mütevazı bir artış gördü ve fiyatı 0,5487 dolara ulaştı.

Apecoin, Apechain lansmanında %100 yükseldi

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Apecoin, Apechain ağının başlatılmasının ardından %100 fiyat artışıyla manşetlere çıktı.

Token’ın fiyatı altı saat içinde 0,88 dolardan 1,62 dolara yükselerek önemli bir artış kaydetti.

Dydx ve Mina gibi diğer token’lar da sırasıyla %25,81 ve %12,92’lik artışlarla önemli kazanımlar elde etti.

Bu altcoin’ler, yeni gelişmelerden ve artan ticaret faaliyetlerinden yararlanarak piyasanın dikkatini çekti.

Piyasadaki olumlu gidişata rağmen bazı varlıklarda düşüşler yaşandı.

Aerodrome Finance %2,05 düşerken, Litecoin %0,87 düşüş yaşadı.

Benzer şekilde Mantra’da da %1,95’lik bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşler, dijital varlıkların değişken performansını yansıtıyor. Bir alandaki kazançlar, başka bir alandaki kayıplarla çakışabiliyor ve bu da piyasanın içsel oynaklığını ortaya koyuyor.

Bitcoin ETF girişlerindeki artış ve açık faizin büyümesiyle birlikte, odak noktası Bitcoin’in 70 bin dolar sınırını geçip geçemeyeceği olmaya devam ediyor.

Ethereum’un istikrarlı büyümesi ve Solana’nın öne çıkan performansı da piyasaya olumlu bir görünüm sağlıyor.

Piyasa duyarlılığının açgözlülüğe doğru kaymaya devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günler, kripto para fiyat hareketlerinin bir sonraki aşamasını belirlemede kritik öneme sahip olacak.