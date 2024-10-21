Brezilya Merkez Bankası Başkanı enflasyon beklentilerini yönetmek için hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto, 20-20 Yatırım Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte, ülkedeki artan enflasyon beklentilerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Enflasyonun yüzde 3 hedefine geri döndürülmesinin acil gerekliliğini vurguladı ve politika yapıcıların bu hedefe ulaşma konusunda sarsılmaz kararlılıkları konusunda dinleyicilere güvence verdi.

Advertisement

Campos Neto, özellikle işgücü piyasasında sıkılaşma sinyalleri göz önüne alındığında, hizmet sektöründeki enflasyonun yakından takip edilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca, politika yapıcıların acil parasal kararlar almaktan kaçındıklarını, bunun yerine değişen ekonomik durumu dikkatlice değerlendirmeyi tercih ettiklerini yineledi.

Ekonomik eğilimleri tespit etmek

Copy link to section

Brezilya’da tüketici fiyatlarının merkez bankasının hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten yetkili, ancak son verilerin beklentilerde endişe verici bir boşluk ortaya koyduğunu, bunun hem piyasa araştırmalarında hem de iş dünyası anketlerinde görüldüğünü kaydetti.

Bu farklılık, piyasa fiyatlamalarına dayalı enflasyon tahminlerinde olduğu gibi, açıklanan enflasyon hedefinden bir sapmayı göstermektedir.

Enflasyon beklentilerinin gevşemeye başladığına dair işaretler ortaya çıkınca, Merkez Bankası geçen ay kararlı bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 10,75’e yükseltti.

Enflasyonun belirlenen hedefle uyumlu hale getirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Campos Neto, Merkez Bankası’nın hükümetten aldığı bu görevi yerine getirme konusundaki kararlı yaklaşımını bir kez daha teyit etti.

Politika yönlerine ileriye bakmak

Copy link to section

Merkez bankasının kasım ayında yapacağı para politikası toplantısına hazırlık yaptığı şu günlerde, piyasalarda pek çok kişi 50 baz puanlık olası bir artış bekliyor.

Campos Neto, artan borçlanma maliyetlerine rağmen işgücü piyasasının gücünü koruması karşısında şaşkınlığını dile getirerek, bu sağlamlığın kısmen devam eden mali teşviklere bağlı olduğunu söyledi.

Brezilya Merkez Bankası Başkanı, ülkenin ekonomik performansının, son beş ila on yılda gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde sürekli olarak beklentileri aştığını belirtti.

Bu reformlar, zorlu bir makroekonomik ortamda ekonomik büyümeyi ve dayanıklılığı artırmada kritik öneme sahipti.

Sonuç olarak, Brezilya Merkez Bankası enflasyonist zorluklarla başa çıkma ve makroekonomik istikrarı koruma konusunda kararlıdır.

Campos Neto’nun açıklamaları, enflasyonun hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin ve sürekli değişen ekonomik ortamda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eden dikkatli para stratejilerinin izlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.