Disney, CEO Bob Iger’in halefini ‘2026 başlarında’ açıklamayı planlıyor

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Disney, 2026 yılı başlarında Bob Iger’in yerine CEO olarak atanacak kişiyi duyurmayı hedefliyor ve bu açıklama şirketin halefiyet planlama çalışmalarına ilişkin bilgi verecek.

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Şirket tarafından pazartesi günü yapılan güncellemede zaman çizelgesi doğrulandı ve bu, liderlik dönüşümüne doğru önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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2022’de Disney’e geri dönen Iger, sözleşmesini 31 Aralık 2026’ya kadar uzatarak, 2020’de kontrolü Bob Chapek’e devretmesinin ardından emekliliğini bir kez daha erteledi.

Bu karar, Disney’in yeni lider arayışının istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve şirketin sorunsuz bir geçiş için çabaladığını gösteriyor.

Disney seçenekleri araştırırken adaylar değerlendiriliyor

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CNBC’nin haberine göre Disney, yakın zamanda üst düzey pozisyon için birkaç potansiyel adayla görüşme yaptı.

Bunlar arasında ESPN başkanı Jimmy Pitaro, Disney deneyimleri başkanı Josh D’Amaro ve Disney eğlence eş başkanları Dana Walden ve Alan Bergman yer alıyor.

Eğlence devinin, yeni atanan halefiyet planlama komitesi liderliğindeki yönetim kurulu, iyi yapılandırılmış bir devir teslimi sağlamak için çalışıyor.

James Gorman geçişi yönlendirmek üzere başkan olarak atandı

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Benzer bir hamleyle Disney, Morgan Stanley’nin mevcut yönetim kurulu başkanı James Gorman’ın 31 Aralık 2024’ten itibaren Disney’in yönetim kurulu başkanı olacağını duyurdu.

Gorman, ağustos ayında yönetim kurulunun halefiyet planlama komitesinin sorumluluğunu üstlendi ve bundan sonra Iger’in halefinin belirlenmesi ve hazırlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Gorman, basın açıklamasında sorunsuz bir geçişin önemini vurgulayarak, “Önümüzdeki kritik önceliklerden biri, 2026 yılı başında duyurmayı beklediğimiz yeni bir CEO atamak.

Bu zamanlama, Halefiyet Planlama Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun kaydettiği ilerlemeyi yansıtıyor ve Bob Iger’in sözleşmesinin Aralık 2026’da sona ermesinden önce başarılı bir geçiş için yeterli zaman sağlayacak.”

Disney’in geleceğini istikrara kavuşturmak için geçiş zamanlaması tasarlandı

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Halefiyet çizelgesi, Disney’in zorlu ekonomik ve eğlence ortamında liderlik ve operasyonel odaklanmada devamlılığı sağlaması için bir yol sunuyor.

Eğlence sektörünün gelişen yayın dinamikleri ve park operasyonları nedeniyle değişim geçirmesiyle birlikte yeni CEO karmaşık bir ortamı devralacak.

Disney’in planlaması, liderlik değişikliğini Iger’in sözleşmesinin sona ermesiyle aynı zamana denk getirerek kademeli ve istikrarlı bir geçiş sağlama niyetini yansıtıyor.

Yönetim kurulunun 2026 yılı başı hedefi, yeni CEO’nun resmen görevi devralmadan önce yeni rolüne uyum sağlaması için zaman sağlıyor.

Iger’in, Pixar, Marvel ve Lucasfilm’in satın alınması da dahil olmak üzere genişleme ve stratejik dönüşümlerle dolu görev süresi, doldurulması gereken büyük boşluklar bırakıyor.

Onun liderliği Disney için bir dönemi tanımladı ve şirketin geleceğinde doğru halefi bulmak çok önemli olacak.

Disney, potansiyel adayların zaman çizelgeleri hakkında daha fazla ayrıntı açıklamazken, piyasa geçiş sürecini yakından izleyecek.

Iger’in liderliği ve stratejik hamleleri Disney’in büyümesini şekillendirdi ve paydaşlar, sektördeki zorluklara rağmen şirketin gidişatını sürdürebilecek bir halef arıyor.

Gorman’ın atanması ve arama alanının daraltılmasıyla Disney, yatırımcılara yapılandırılmış bir devir teslim taahhüdü konusunda güvence vermeyi amaçlıyor.