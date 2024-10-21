Elliott Management’ın aktivist hissesinden sonra TXN’in ilk çeyreğinden ne beklenebilir?

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Aktivist yatırımcı Elliott Management, bu yılın mayıs ayında Texas Instruments’ta 2,5 milyar dolarlık hisse satın aldı.

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Talepleri iki yönlüydü: Kapasite artırımlarını daha dinamik hale getirmek ve serbest nakit akışını artırmak.

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Elliott Management’ın hisse senedinin daha iyi bir karar mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu düşünmesinin nedeni, TXN’in sermaye yatırımlarının kontrolden çıkmasıydı.

Önümüzdeki 3 yılda kullanabileceği kapasitenin çok ötesinde bir kapasite oluşturuyordu.

Analog yarı iletken talebindeki düşüş nedeniyle TXN’in 2027 yılı gelir projeksiyonu bir noktada beklenen toplam kapasitesinin sadece yarısı kadardı.

Elliott Management şirkette hisse aldı ve yönetimden sermaye yatırımlarını yavaşlatmasını istedi. Talep gerektirdiğinde hareket halindeyken yatırım yaparak daha dinamik bir yaklaşım önerdi.

Bu durum, şirketin bu ağır yatırımlar nedeniyle zarar gören serbest nakit akışına da katkı sağlayacaktır.

TXN’in bu haftaki kazancı, aktivist yatırımcının şirkette hisse satın almasından bu yana ilk tam çeyrek kazancı olacak.

Yönetimin planlarının değişip değişmediğini görmek için kazanç toplantısını beklememiz gerekecek.

Ancak mevcut performansın nelere bağlı olduğu şu şekilde:

TXN zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor

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Hem otomotiv hem de endüstriyel tedarik zincirlerinde talebin düşük seyretmesi muhtemel.

Elektrikli araç pazarının sıkıntıda olması, bu talebin yakın gelecekte artmasının beklenmediği anlamına geliyor.

Ayrıca, Texas Instruments, giderek daha rekabetçi hale gelen küresel yarı iletken ortamı nedeniyle yerel pazarda zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

İşte tam bu noktada Elliott Management’ın önemi ortaya çıkıyor.

Şirket genişlerken rekabet avantajını gözden kaçırmış olabilir. Şirket bu avantajı ve bunun sonucunda pazar payını kaybederse, muazzam genişleme daha da gülünç görünecektir.

Analistler ne diyor?

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Analistler yarı iletken sektöründeki beklentilerini düşürdüler, dolayısıyla TXN yatırımcılarının bundan endişe duymaması gerekiyor.

Olumlu bir not olarak, analistler Onsemi, Microchip ve NXP gibi şirketler için fiyat hedeflerini düşürürken, TXN için fiyat hedeflerini 190 dolardan 200 dolara yükselttiler.

Mizuho analistleri, analog yarı iletken talebindeki toparlanmanın düzensiz olacağına inanıyor.

Son çeyrekteki talepten dolayı bir miktar iyimserlik vardı ama bu normdan ziyade istisna olurdu.

2025 yılına gelindiğinde, otomotiv sektörünün daha fazla olumsuzlukla karşılaşması ve TXN ürünlerine olan talebin düşük kalması bekleniyor.

2025E’de Otomotiv OEM’lerinin yarı mamullerde (ortalama satış fiyatları) %10+ yıllık düşüş hedeflediğine inanıyoruz; genel analog fiyatlandırmasının yıllık yaklaşık %5-10 oranında düşeceğini tahmin ediyoruz

Sektör genelindeki yüksek stoklar, sıkıntılı otomotiv sektörü ve düşük küresel üretim PMI’ları göz önüne alındığında, kısa vadede talepte önemli bir artış beklemek aptallık olur.

Şimdilik yatırımcıların, kazanç sürprizine dayalı kısa vadeli yükselişlerden ziyade temettülere ve uzun vadeli planlara odaklanmaları daha iyi olacaktır.