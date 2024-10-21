Ham petrol fiyatları %1 arttı ancak piyasada düşüş eğilimi hakim

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Ham petrol fiyatları, piyasanın talep endişelerine odaklanmasıyla geçen haftaki yüzde 7’lik düşüşün ardından pazartesi günü yüzde 1’den fazla yükseldi.

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Geçtiğimiz hafta Çin’den gelen talep endişeleri ve Orta Doğu’da olası arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla petrol fiyatları sert düşüşler yaşadı.

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Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda Batı Teksas Orta Petrolü’nün varil fiyatı, önceki kapanışa göre %1,5 artışla 69,69 dolardı.

Brent ham petrolün Intercontinental Borsası’ndaki varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 73,91 dolardan işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar fırsatçı alımlara yöneldi.

Petrol fiyatlarındaki jeopolitik primler azalıyor

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Ortadoğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki risk primi son bir haftada önemli ölçüde azaldı.

İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e saldırmasının ardından petrol fiyatları %10’dan fazla arttı. Brent petrolü Ağustos’tan bu yana ilk kez varil başına 80 doları aştı.

Dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Ortadoğu’da, artan gerginlik bölgeden gelen arzı tehdit ediyor.

Ancak İsrail’in 1 Ekim saldırılarına yanıt olarak İran’ın petrol tesislerini hedef almaktan kaçınabileceği yönündeki iddialar sonrasında petrol fiyatlarındaki risk primi azaldı.

Fxempire.com yazarı James Hyerczyk, bir raporda, “İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışma nedeniyle olası tedarik kesintilerine ilişkin endişeler devam etse de, önemli tedarik kısıtlamalarına ilişkin yakın tehdit şimdilik azalmış görünüyor” dedi.

Piyasa OPEC üretimine odaklanıyor

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Commerzbank AG’de emtia analisti olan Carsten Fritsch bir raporda şunları söyledi:

Yeniden değerlendirmeye yol açacak gelişmeler olmadığı takdirde, petrol piyasasının gelecek yıl daha zayıf temel göstergelere ve yaklaşan arz fazlasına odaklanması muhtemel.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortaklarının üretimine odaklanılmasının beklendiğini, zira kartelin Aralık ayından itibaren üretimi artırmasının planlandığını belirtiyor.

Fritsch, “Piyasa şimdi bu üretim artışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da muhtemelen tekrar erteleneceği yönündeki sinyalleri bekliyor” dedi.

Eğer kartel, Aralık ayında gönüllü üretim kesintilerinin bir kısmını geri alma planını gerçekleştirirse, petrol fiyatları daha da düşebilir.

Ancak OPEC ve Suudi Arabistan’ın artışı erteleme yönündeki açıklamaları yükseliş eğilimini destekleyebilir.

OPEC+ ittifakının birkaç üyesi bu yılın başından beri gönüllü olarak petrol üretimini azaltıyor. Bu, günde 2,2 milyon varil petrole denk geliyor.

ABD stokları bir miktar destek sağlıyor

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ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin verilerine göre, 11 Ekim’de sona eren haftada ABD’deki ham petrol stokları günlük 2,2 milyon varil azaldı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından bir nebze olsun rahatlama sağladı.

Ancak raporda ayrıca ABD ham petrol üretiminin Ekim ayında sona eren haftada günlük 13,5 milyon varillik rekor seviyeye ulaştığı da gösterildi. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisidir.

Ayı trendi devam edecek

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Çin’den gelen zayıf talebe ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını etkilemesi nedeniyle petrol fiyatlarının ayı bölgesinde kalması bekleniyor.

Bu arada hem OPEC hem de Uluslararası Enerji Ajansı, 2024 ve 2025’teki petrol talebi büyüme tahminlerini düşürdü.

Fxempire.com’dan Hyerczyk, bir raporda şunları söyledi:

Düşüş eğilimi devam ederse fiyatlar kritik destek seviyelerini test edebilir ve 63,46 dolara kadar düşebilir.

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gelişmeleri ve ABD’deki ekonomik verileri yakından takip etmeli, bunlar fiyatlarda kısa süreli rahatlama sağlayabilir ancak yakın vadede kalıcı bir toparlanmanın pek mümkün görünmediği belirtiliyor.