Hyundai hisseleri Hindistan halka arzı öncesinde GMP’de dalgalanma yaşandı: Satın almalı mısınız?

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Uzun zamandır beklenen Hyundai Hindistan halka arzının, tarihi 27.870 crore rupilik teklifinin ardından 22 Ekim 2024’te BSE ve NSE’de başlaması planlanıyor.

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Perakende yatırımcıların ilk tepkisi ılımlı olsa da, Nitelikli Kurumsal Alıcılardan (QIB) gelen güçlü talep, genel olarak %237’lik bir aboneliğe yol açtı.

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Listelenme tarihi yaklaştıkça Hyundai Motor India hisseleri için gri piyasa primi (GMP), yatırımcıların şirketin piyasaya çıkışına ilişkin belirsizliğini yansıtarak önemli dalgalanmalar yaşadı.

Hyundai’nin hisse senedi fiyatının gri pazarda listelenmeden hemen önce pozitif bir primle toparlanmasıyla birlikte tüm gözler şirketin performansına çevrildi.

Hyundai Hindistan IPO genel bakışı

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Hindistan borsa tarihinin en büyüğü olan Hyundai India halka arzına, perakende yatırımcılardan sınırlı bir ilgi geldi; tahsis edilen hisselerin yalnızca %50’si satın alındı.

Ancak, QIB segmenti neredeyse yedi kat fazla talep gördü ve güçlü kurumsal güveni gösterdi. Kurumsal olmayan yatırımcılar (NII) daha düşük ilgi gösterdi ve onların payı sadece %60’a abone oldu.

Şirket, hisse başına 1.865 ila 1.960 rupi arasında fiyatlandırılan ve lot başına minimum 7 hisse teklif edilen teklifle 27.870 crore rupi toplamayı hedefliyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor Company’nin yan kuruluşu olan Hyundai Motor India Ltd (HMIL), bu listelemeyle görünürlüğünü ve marka imajını artırmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi Hindistan’da baskın bir oyuncu oldu ve yolcu taşıtları sektöründe sürekli olarak ikinci en büyük pazar payına sahip oldu. Şirketin portföyünde Creta ve Verna gibi en çok satanlar da dahil olmak üzere 13 model bulunuyor ve bu da SUV ve sedan segmentlerindeki konumunu sağlamlaştırıyor.

Gri Piyasa Primi (GMP) ve piyasa duyarlılığı

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Halka arzın algısını etkileyen temel faktörlerden biri de gri piyasa priminin (GMP) oynaklığı oldu.

Hyundai hisselerinin GMP’si, Eylül ayında 570 rupi gibi bir zirveye ulaştıktan sonra, listelemeden sadece birkaç gün önce negatif bölgeye düşerek yatırımcılar arasında endişeye yol açtı.

21 Ekim itibarıyla GMP 95 Rs’ye sıçradı ve bu da yaklaşık %5’lik bir listeleme kazancının mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu toparlanma yenilenen bir iyimserliğe işaret ediyor, ancak GMP’deki öngörülemeyen dalgalanmalar Hyundai’nin değerlemesi ve otomotiv sektöründeki genel zayıf talep konusundaki şüpheleri yansıtıyor.

“Gri piyasa primi” terimi, resmi borsaların dışında faaliyet göstermesine rağmen yatırımcıların halka arz fiyatının üzerinde ödemeye razı oldukları fiyatı ifade eder.

GMP genellikle listeleme günü performansı hakkında fikir verse de her zaman güvenilir bir gösterge değildir.

Hyundai için gri pazardaki dalgalı duygu, nihai listeleme fiyatının hala belirsiz olmasıyla birlikte, mütevazı veya sönük bir lansmana yol açabilir.

Hyundai Motor India’nın uzun vadeli görünümü güçlü kalmaya devam ediyor

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Halka arz öncesi gerginliğe rağmen Hyundai Motor India’nın uzun vadeli görünümü güçlü kalmaya devam ediyor.

Şirket, Creta ve Verna gibi modellerine olan güçlü talebin desteğiyle Hindistan otomotiv sektöründe liderliğini sürdürüyor.

Otomobil üreticisinin Hindistan’daki ürün yelpazesini genişletmeyi planlamasıyla birlikte, 2023 mali yılına kadar 770.000 adetlik kurulu kapasiteye sahip olması beklenen Chennai tesisinin gelecekteki talebi karşılamada kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Hyundai Motor India’nın halka arzı yatırımcılar tarafından yakından izlenecek, gri pazar primi karışık sinyaller veriyor.

Kurumsal yatırımcılar güçlü destek gösterse de, perakende yatırımcılar değerleme ve daha geniş piyasa koşullarıyla ilgili endişeler arasında temkinli kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, hisse senedinin gerçek potansiyelini değerlendirmek için Hyundai’nin listeleme sonrası hisse senedi fiyat hareketini takip etmelidir.