Japonya DPP lideri seçim öncesinde kripto para vergisi kesintileri ve düzenleyici reformlar vadediyor

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Japonya Demokratik Halk Partisi (DPP) Lideri Yuichiro Tamaki, seçilmesi halinde ülkedeki kripto para vergilendirme sistemini reform etme sözü verdi.

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Pazar günü bir tweet ile duyurduğu önerisi, dijital varlıkların çeşitli gelirler olarak değerlendirilmesinden sabit yüzde 20 oranında vergi oranına geçilmesini amaçlıyor.

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Planda ayrıca bir kripto varlığın bir başkasıyla değiştirilmesini içeren işlemlerdeki vergilerin kaldırılması da yer alıyor.

Bu reformun Japonya’nın Web3 ekosistemi üzerinde önemli etkileri olabilir ve ülkeyi dijital varlıklar ve inovasyon için bir merkez konumuna getirebilir.

Japonya’daki vergi değişiklikleri token ekonomisini nasıl etkileyecek?

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Tamaki’nin “Kripto varlıkları kullanarak token ekonomisini desteklemek” başlıklı önerisi, Japonya’da dijital varlıklar için net bir düzenleyici çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

Web3 ve NFT’lerden yararlanan bir ekonominin büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

DPP’nin politikası, kaldıraç oranını 2x’ten 10x’e çıkarmayı ve Japonya piyasasına kripto para borsa yatırım fonları (ETF’ler) sunmayı içeriyor. Önerilen önlemler, özellikle dijital varlık ticareti için daha elverişli bir vergi rejimi arayan yatırımcıları ve şirketleri Japonya’ya çekebilir.

Tamaki’nin Japonya’nın kripto vergi yasalarında değişiklik talep etmesi ilk kez değil. Geçtiğimiz yıl, Japonya’nın dijital varlıklar için sabit oranlı bir vergi yapısı benimseyerek “Web3’ü” ve “token ekonomisini” tanıtması gerektiğini savundu.

“İnsan kaynaklarının ve işlerin yurtdışına kaçmasını önlemek için” hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tamaki’nin tutarlı savunuculuğu, Japonya’da dijital varlıklar için daha rekabetçi bir ortam yaratmaya yönelik uzun vadeli bir vizyonu ortaya koyuyor ve kripto düzenlemesine yönelik küresel eğilimlerle uyumlu hale getiriyor.

Kripto ETF’leri Japonya’nın yatırım piyasasını yeniden şekillendirecek mi?

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DPP’nin taahhüdünün önemli bir parçası olan kripto ETF’lerinin tanıtımı, Japon yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmeleri için yeni yollar sağlayabilir.

Önerilen ETF’ler, dijital varlıklara düzenlenmiş erişim sunarak kripto para birimlerinin Japonya’nın ana akım finans ekosistemine entegre edilmesine yardımcı olabilir.

Bu değişim, perakende ve kurumsal yatırımcıları Web3 alanındaki fırsatları keşfetmeye teşvik edebilir ve Japonya’nın finansal inovasyon merkezi olarak statüsünü yeniden canlandırabilir.

DPP, kripto vergi reformları çağrısında bulunan tek parti değil. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) de Web3’teki vergiyle ilgili engelleri azaltmaya ilgi gösterdi.

LDP, Japonya’yı Web3 çağında lider konumuna getirmeyi amaçlayan “NFT Politika İnceleme Proje Ekibi” olarak bilinen bir NFT politika görev gücü kurdu.

Geçtiğimiz yıl, LDP milletvekillerinden biri, Japonya’nın “Web 3.0 çağında inovasyonu yönlendirmesi” gerektiğini vurgulayan bir rapor yayınladı.

Belgede, NFT sektörünün Japon ekonomisi için yeni bir büyüme motoru olarak konumlandırılmasının önemi vurgulandı.

Tamaki’nin daha geniş ekonomik vizyonu, yeni elektronik para birimine dönüştürmeyi ve dijital yerel para birimi veya merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ihracını teşvik etmeyi içeriyor.

Bu durum, birçok ülkenin para birimlerinin dijital versiyonlarını keşfetmesi veya piyasaya sürmesi gibi küresel eğilimlerle de örtüşüyor.

CBDC, işlemlerde daha fazla verimlilik sağlayabilir ve Japonya’nın finansal sistemine daha fazla şeffaflık getirebilir; bu da ülkeyi Asya-Pasifik bölgesinde dijital para birimi benimsemesinde ön saflara taşıyabilir.