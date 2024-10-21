Jefferies’in notunun düşürülmesiyle IndiaMart hisseleri %19 düştü: Al, sat veya tut?

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IndiaMart Intermesh hisseleri, güçlü ikinci çeyrek kazançları bildirmesine rağmen 21 Ekim sabahı işlemlerinde %19 düşüşle 2.447 ₹’ye geriledi.

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Çevrimiçi B2B pazar yeri, 2024’ün 2. çeyreğinde yıllık net kârını %94,7 oranında artırarak 135,1 crore ₹’ye çıkarırken, tahsilat büyümesinin yavaşlaması ve zayıf abone eklemeleriyle ilgili endişeler analistleri temkinli önerilerde bulunmaya yöneltti.

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Jefferies, şirketin abone kaybını gidermemesi durumunda gelecekteki büyümenin potansiyel olarak düşebileceğine işaret ederek hisse senedi notunu “satın al”dan “performansın altında”ya düşürdü.

IndiaMart hisse senedi fiyatı, güçlü 2. çeyrek sonuçlarına rağmen darbe aldı

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IndiaMart hisse senedi fiyatı, şirketin 30 Eylül 2024’te sona eren çeyrek için etkileyici kazanç bildirmesine rağmen keskin bir şekilde düştü.

Net kâr, bir önceki yıla göre %94,7 artarak 135,1 crore ₹’ye yükselirken, abone büyümesi geride kaldı ve sadece 2.390 yeni ücretli abone eklendi.

Bu yavaşlama, tahsilatlarda sadece yüzde 5’lik bir artışa yol açtı; geçen yılın aynı çeyreğindeki yüzde 14’lük orana göre ciddi bir düşüş yaşandı.

Bunun sonucunda Jefferies, zayıf abone eklemeleri ve durgun tahsilat büyümesini kritik endişeler olarak göstererek IndiaMart hisseleri için fiyat hedefini 2.540 ₹’ye düşürdü.

Jefferies, IndiaMart’ın notunu ‘performans düşüklüğü’ olarak düşürdü

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Jefferies’in IndiaMart’ı “satın al”dan “performansın altında”ya düşürmesi yatırımcılar için kırmızı alarm zilleri çaldı.

Aracı kurum, abone eklemelerinde önemli bir iyileşme olmaması durumunda tahsilat büyümesinin muhtemelen yüzde 10-15 aralığında kalacağını ve bu durumun hissenin performansı üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini belirtti.

Ayrıca şirket, IndiaMart’ın kazanç tahminlerini %4-12 oranında düşürdü; bu da yönetimin engelleme çabalarına rağmen abone kaybının devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor.

IndiaMart hisse senedi fiyatı daha fazla baskıyla karşı karşıya

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IndiaMart’ın hisse senedi fiyatı baskı altında ve şu anda NSE’de önceki kapanışa göre %14,2 düşüşle 2.585 ₹ seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: TradingView

Hisse senedi, 52 haftalık zirvesi olan ₹3.198’den önemli ölçüde düşük. Şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemindeki %27,2’den %38,7’ye yükselirken, operasyonel verimlilikler büyüme sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri telafi etmeye yetmedi.

Ertelenmiş gelir, bir önceki yıla göre %19 artarak 1.483 crore ₹’ye yükseldi, ancak zayıf abone büyümesi şirketin yakın vadeli görünümünü gölgelemeye devam ediyor.

Analistler IndiaMart hissesi konusunda ikiye bölündü

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IndiaMart’ın geleceğine ilişkin görüşler analistler arasında bölünmüş durumda. Nomura, zayıf koleksiyonları ve yavaş abone eklemelerini büyük karşı rüzgarlar olarak işaret ederek ₹3.150’lik bir fiyat hedefi ile “nötr” bir derecelendirmeyi korudu.

Aracı kurum, müşteri başına düşen düşük tahsilat ile son beş dönemde çeyrek başına ortalama 2.000 olan düşük net abone eklemelerinin bir araya gelmesinin şirketin büyüme yörüngesi için önemli riskler oluşturduğunu vurguladı.

IndiaMart’ı takip eden 21 analistin sekizi “satın al”, dördü “tut” ve dokuzu “sat” tavsiyesinde bulunuyor ve bu da hisse senedinin beklentilerini çevreleyen karışık duyguyu yansıtıyor. Güçlü kazançlara rağmen şirketin abone büyümesini hızlandırma yeteneği, hisse senedi fiyatının toparlanıp toparlanamayacağını belirlemede önemli olacak.

IndiaMart Haberleri: Yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor?

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IndiaMart hisse senedi fiyatını ve haberlerini takip eden yatırımcılar için odak noktası, şirketin büyüme zorluklarıyla nasıl başa çıktığı olacak.

Analistler yakın vadede ılımlı bir büyüme öngörüyor. Bu nedenle hissenin performansı büyük ihtimalle abone eklemelerinin iyileştirilmesine ve tahsilat büyümesinin sürdürülmesine bağlı olacak.

IndiaMart bu zorluklarla mücadele ederken yatırımcılar, hem kısa vadeli piyasa hareketlerini hem de uzun vadeli büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak seçeneklerini dikkatlice değerlendirmelidir.

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