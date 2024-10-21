Kuantum bilişimine giriş açısından IONQ hissesi Microsoft’tan daha iyi bir seçim mi?

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Kuantum bilişim, bu yıl finansal tartışmaların ön saflarında yer aldı; özellikle de yapay zekadan sonraki büyük gelişmeyi bekleyen yatırımcılar arasında.

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Birçok kişinin, bildiğimiz dünyayı kökten değiştirebileceğine ve önümüzdeki yıllarda hisse senedi piyasaları için uzun vadeli bir katalizör görevi görebileceğine inandığı, kuantum bilişimine geniş bir şekilde aşina olan iki isim arasında Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) ve IONQ Inc (NYSE: IONQ) yer alıyor.

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MSFT istikrar açısından kesinlikle önde olsa da, kuantum bilişimine maruz kalma açısından Microsoft yerine IONQ hissesini seçmek için bir neden var, özellikle de uygun risk iştahınız varsa. Nedenini inceleyelim.

IONQ hissesi mi MSFT mi: Hangisi daha iyi bir seçim?

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Kuantum bilişim, Microsoft’un şu anda kendini adadığı milyonlarca şeyden biri.

Yani teknoloji devi, kuantum bilişiminden elde ettiği gelirin yüzdesini açıklamıyor.

Öte yandan IONQ, kuantum hesaplamaya doğrudan maruz kalma sunan saf bir oyundur. Eylül ayında, yeni nesil barium geliştirme platformunda %99,9 iki kübitlik kapı sadakatini aştı.

MSFT, New York’ta listelenen bu firmaya göre bir adım önde çünkü şu anda %0,80 temettü getirisi ödüyor.

Ancak IONQ hissesi son üç ayda iki katından fazla değer kazandı ve bu da yazının yazıldığı sırada patlayıcı bir aşamada olduğunu gösteriyor.

Microsoft ise uzun vadede sağlıklı ama güçlü olmayan getiriler vadeden, nispeten rahat bir yatırım.

Wall Street şu anda MSFT hisse senedi fiyatının ortalama 497 dolara çıkmasını bekliyor, bu da buradan itibaren %20’lik bir kazanç daha potansiyeli olduğunu gösteriyor.

IONQ, 2. mali çeyrekte gelirini iki katından fazla artırdı

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IONQ şu anda karlı bir isim olmadığından yatırımcıların bu isim üzerinde önemli bir pozisyon oluşturma konusunda temkinli olmaları muhtemel.

Ancak geliri kesinlikle hızla artıyor.

New York’ta listelenen firma, Ağustos ayı sonlarında ikinci mali çeyreğinde 11,4 milyon dolarlık satış bildirdi; bu, geçen yılın aynı çeyreğine göre %106’lık büyük bir artışı temsil ediyor.

Daha da önemlisi, şirket yönetimi bu ivmenin devam etmesini bekliyor ve bu yıl 22 milyon dolarlık 2023 gelirinden yüzde 73 daha fazla, yani 38 milyon dolarlık gelir öngörüyor.

Yatırımcılar, IONQ hissesine yatırım yaparken kendilerini daha iyi hissetmeli çünkü şirket halihazırda Oak Ridge National Laboratory ve Hyundai gibi önemli isimlerle çalışıyor.

Merkezi Maryland’de bulunan firmanın Microsoft ile de ortaklığı bulunuyor.

Sonuç olarak IONQ’a yatırım yapmak riskli bir bahis gibi görünebilir, ancak hızlı bir şekilde büyümeye devam ederse çok iyi getiriler de sunabilir.

Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda IONQ hisse senedi fiyatında yaşanabilecek herhangi bir düşüşte pozisyon almak kötü bir fikir olmayacaktır.