La Nina, ABD’deki kuraklığı tırmandırma tehdidinde bulunuyor ve kışlık buğday mahsulünü etkileyebilir

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, yavaş yavaş gelişen La Nina’nın kış aylarında ABD ovalarına orta ila aşırı kuraklık koşulları getirmesi bekleniyor.

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NOAA, ABD’deki Büyük Ovalar’da ve özellikle güneydeki Rocky Dağları’nın bazı kısımlarında kuraklık koşullarının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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ABD hava durumu ajansı, “La Nina koşullarının bu sonbaharın ilerleyen dönemlerinde gelişmesi ve genellikle kış aylarında daha kuzeyli bir fırtına yoluna yol açması bekleniyor; bu da ülkenin güney kesimlerinin daha sıcak ve kuru olmasına neden olacak” dedi.

Önemli buğday yetiştirme alanları zarar görecek

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ABD ovalarındaki kuraklık koşullarının ABD’deki buğday üretimini de etkilemesi bekleniyor.

Ülkedeki çiftçiler kışlık buğday ekimine başladı ve önümüzdeki yaz başında hasadın yapılması bekleniyor.

Rusya ve ABD’de buğday rekoltesinin düşük olma ihtimali endişeleri artırdığından, buğday fiyatları son birkaç aydır artış gösteriyor.

ABD Tarım Bakanlığı’nın son tahminlerine göre, ABD ovalarında ve Rusya gibi diğer önemli yetiştirme bölgelerindeki kuraklık, temel gıda maddesinin küresel arzını son dokuz yılın en düşük seviyesinde sınırlayacak.

ABD, dünyanın beşinci büyük buğday üreticisidir.

NOAA İklim Tahmin Merkezi’nde operasyonel kuraklık sorumlusu Brad Pugh:

Ne yazık ki, 2024 baharında ülke genelinde kısa bir kuraklık döneminin ardından, kıta ABD’sindeki kara kütlesinin dörtte birinden fazlası şu anda en azından orta şiddette kuraklık yaşıyor.

Pugh, “Ayrıca kış yağış görünümü yaygın bir rahatlama için iyiye işaret değil” diye ekledi.

Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi verilerine göre, geçtiğimiz hafta ABD’deki buğday yetiştirme alanlarının yaklaşık %52’si kuraklık koşullarıyla karşı karşıya kalırken, bu oran iki hafta önce %44 idi.

IGC küresel buğday üretim tahminini koruyor

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Bu arada Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2024-25 küresel buğday üretiminin önceki tahmine göre büyük ölçüde değişmeyerek 798 milyon ton olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kazakistan’da buğday rekoltesindeki yukarı yönlü revizyon, Arjantin ve Avustralya’daki aşağı yönlü revizyonlarla dengelendi.

Küresel buğday tüketimi tahmini hafifçe yukarı doğru revize edildi, ancak arz açığı 6 milyon tona çıkarıldı. Tüketimin 803 milyon tondan biraz daha yüksek olan 804 milyon ton civarında olması muhtemel.

Rusya, Kazakistan’dan tahıl ithalatına yasak getirdi

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Rusya, geçen hafta Kazakistan’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı.

Ancak tahılın Rusya topraklarından diğer ülkelere naklinin belirli koşullar altında mümkün olmaya devam etmesi gerekiyor.

Rusya’nın bu adımının, Kazakistan’ın Ağustos ayında yerel pazarlarda aşırı arz tehdidini öne sürerek Moskova’dan ithalatı yasaklamasına bir yanıt olduğu düşünülüyor.

Commerzbank AG’ye göre Kazakistan’ın son 13 yılın en büyük tahıl rekoltesini üretmesi bekleniyor.

Hububatının büyük kısmı Asya’ya ihraç ediliyor.

Commerzbank AG’nin raporunda şu ifadelere yer verildi:

Ancak Avrupa’ya veya Akdeniz bölgesine ihracatta Rusya’ya bağımlıdır. Bu yol artık çok daha zorlu olacak.

Kazakistan’dan gelen buğday arzının azalması, küresel buğday fiyatlarında yükseliş etkisi yaratabilir.

Yazının yazıldığı sırada ABD buğday vadeli işlemleri bushel başına 5,729 dolarda sabit kalmıştı.