Microsoft, Salesforce’un hakimiyetine meydan okuyarak Kasım ayında otonom AI aracılarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Microsoft, önümüzdeki aydan itibaren işletmelerin kendi otonom yapay zeka aracılarını oluşturmalarına olanak tanıyacak ve bu sayede Eylül ayında kendi aracı yapay zeka araçlarını tanıtan Salesforce ile rekabeti kızıştıracak.

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Bu hamle, Microsoft’un yapay zeka alanındaki tekliflerini genişletmeyi ve daha fazla şirketin Copilot Studio platformu aracılığıyla özel yapay zeka çözümleri tasarlamasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

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Microsoft, Londra’da düzenlediği “AI Tour” etkinliğinde, Mayıs ayında başlayan özel önizleme aşamasının üzerine inşa edilen Copilot Studio aracılığıyla otonom ajanların genel önizlemesinin yapılacağını duyurdu.

Bu yapay zeka ajanları, insan müdahalesi olmadan görevleri yerine getiren sanal asistanlar olarak işlev görecek şekilde tasarlanmıştır ve büyük dil modeli tabanlı yapay zekanın evriminde önemli bir adım olarak kabul edilir.

Microsoft’un Copilot Studio’su, işletmelerin bu aracıları doğal dil komutlarını kullanarak tasarlamaları için bir platform sunarak oluşturma sürecini basitleştirir. Bu güncellemeyle birlikte, şirketler artık iş akışlarına daha gelişmiş AI yetenekleri entegre edebilir.

Microsoft, Dynamics 365’teki AI yeteneklerini genişletiyor

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Microsoft ayrıca satış, müşteri hizmetleri, finans ve tedarik zinciri yönetimi araçlarını içeren Dynamics 365 paketi kapsamında on yeni otonom aracı sunmayı planladığını açıkladı.

Bu aracılar, çeşitli kurumsal ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunarak farklı işlevlerdeki süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu yapay zeka aracılarının Dynamics 365’e dahil edilmesi, Microsoft’un yakın zamanda kurumsal yapay zeka için Agentforce platformunu piyasaya süren Salesforce ile daha doğrudan rekabet edebilmesini sağlıyor.

Microsoft, otonom ajanları ürün paketine entegre ederek kurumsal müşterilerinin otomasyon yeteneklerini artırmak için çalışıyor.

İşletmeler AI ajanlarıyla neler başarabilir?

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Otonom yapay zeka temsilcileri, müşteri verilerini analiz etmekten e-postaları ve iş akışlarını yönetmeye kadar çok çeşitli görevleri gerçekleştirebilir.

Microsoft’un etkinliğinde sergilenen bir örnek, danışmanlık firması McKinsey tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracıydı.

Temsilci, müşteri e-postalarını etkili bir şekilde işledi, bunları ilgili sektör terimleriyle eşleştirdi ve takip işlemlerini gerçekleştirecek uygun kişiyi belirledi.

McKinsey’e göre bu otomasyon, teslim sürelerini %90’a kadar azaltma potansiyeline sahiptir. Bu tür zaman tasarrufları, üretkenliği ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen işletmeler için AI aracılarının potansiyel faydalarını göstermektedir.

Microsoft, yapay zeka alanında Salesforce’un artan rekabetiyle karşı karşıya

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Yapay zeka sektöründe Microsoft ile Salesforce arasındaki yarış kızışıyor.

Salesforce, geçen ay San Francisco’da düzenlediği Dreamforce etkinliğinde, işletmelerin kendi yapay zeka temsilcilerini oluşturmalarına olanak tanıyan Agentforce’u tanıttı.

Salesforce, Microsoft’un Copilot modelinin büyük kuruluşların ihtiyaçlarını yeterince karşılayıp karşılayamayacağını sorgulayarak çözümünü kurumsal verilerle daha entegre bir şekilde konumlandırdı.

İki şirket arasındaki rekabet yapay zeka araçlarının ötesine geçiyor.

Salesforce CEO’su Marc Benioff, daha önce düzenleyicilere Microsoft’un LinkedIn’i satın alma sürecini incelemeleri çağrısında bulunarak, iki teknoloji devi arasındaki uzun süredir devam eden rekabete dikkat çekmişti.

Microsoft, yapay zekanın benimsenmesi için İngiltere hükümetiyle ortaklık kuruyor

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Microsoft, yapay zeka duyurularının yanı sıra İngiltere hükümetiyle yeni bir anlaşma yaptığını da duyurdu.

Crown Commercial Service aracılığıyla sağlanan bu beş yıllık anlaşma, kamu sektörü kuruluşlarına Microsoft’un yapay zeka yeteneklerine erişim sağlayacak.

Anlaşmada Microsoft 365, Azure ve yapay zeka destekli Microsoft 365 Copilot gibi hizmetler yer alıyor.

Microsoft, bu araçları kamu sektörü kuruluşlarına sunarak, hükümet departmanları genelinde dijital dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Bu ortaklık, kamu sektörü kuruluşlarının hizmet sunumunu ve operasyonel verimliliği iyileştirmek amacıyla gelişmiş yapay zeka çözümlerini benimseme eğilimini yansıtıyor.