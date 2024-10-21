Minneapolis Fed’in yeni makalesi, birincil açıkları gidermek için Bitcoin yasağı veya vergisi talep ediyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Minneapolis Federal Rezerv Bankası, yakın zamanda yayınladığı bir çalışma belgesinde, hükümetlerin devam eden birincil açıkları gidermek için Bitcoin’i yasaklamayı veya vergilendirmeyi değerlendirmelerini önererek tartışma başlattı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

17 Ekim’de yayımlanan raporda, mali sorumluluğun ve etkili para politikasının sürdürülmesi için bu tür önlemlerin gerekli olduğu belirtiliyor.

Advertisement

Yazarlar, Amol Amol ve Erzo GJ Luttmer, Bitcoin’e yasal bir yasak veya vergi getirilmesinin hükümetlerin kalıcı birincil açıkları uygulama yeteneğini geri kazandırmaya yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. “Kalıcı Birincil Açıkların Benzersiz Uygulanması?” başlıklı makalenin özetine göre, bu hareket yetkililerin mali stratejilerini daha iyi yönetmelerini sağlayacaktır.

Yazarlar, “Bitcoin’e karşı yasal bir yasak, kalıcı birincil açıkların benzersiz uygulamasını geri getirebilir ve aynı şekilde Bitcoin’e oranda vergi koymak da bunu sağlayabilir” diyor.

40 sayfalık belgede Bitcoin, “dengeli bütçe tuzağı” olarak nitelendiriliyor. Kripto para biriminin merkeziyetsiz yapısı, nominal borç yoluyla bütçe açıklarını sürdürmeyi amaçlayan politika yapıcılar için zorluklar yaratıyor.

Araştırmacılar, Bitcoin’in gerçek kaynak iddialarından yoksun, sabit arzlı bir “özel sektör menkul kıymeti” olarak işlediğini ve bu nedenle kripto para biriminin yasaklanması veya vergilendirilmesi yönündeki önerilerini öne sürüyorlar.

Birincil açıklar, bir hükümetin harcamalarının vergi gelirlerini ve diğer gelir kaynaklarını aşması durumunda ortaya çıkar.

“Kalıcı birincil açık” terimi, uzun vadede bütçe dengesizliğini sürdürme yönünde kasıtlı bir niyeti ifade eder.

VanEck’in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Sigel, Minneapolis Fed’in makalesini eleştirerek, bunu “Bitcoin’e bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Belgenin, tüketicilerin Bitcoin gibi alternatif para birimlerinin farkında olmaması ve bunları benimsememesi halinde hükümetlerin kalıcı açıklar verebileceği anlamına geldiğini savunuyor.

Sigel ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın 12 Ekim tarihli araştırma makalesinde, eski Bitcoin sahiplerinin yeni yatırımcıların aleyhine kazanç sağladığını öne sürmesini eleştiren Bitcoin analisti Tuur Demeester’e de atıfta bulundu.

Demeester’ın yorumları, Bitcoin’in fiyatının istikrara kavuşması için düzenlemeye veya tamamen yasaklamaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Sigel, 21 Ekim’de X’te yayınlanan bir gönderide endişelerini şu sözlerle dile getirdi: “[Gazete] hükümet borcunun ‘Tek Risksiz Menkul Kıymet’ olarak kalmasını sağlamak için ‘Yasal Yasaklama’ ve BTC’ye ek vergiler getirilmesi konusunda fanteziler kuruyor.”

Bu tartışma, geleneksel para politikası ile kripto para birimlerinin artan etkisi arasındaki süregelen gerginliği vurgulayarak, gelişen bir ekonomik ortamda dijital varlıkların geleceği hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.