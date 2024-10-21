RBL Bank hisseleri, 2. çeyrek kârındaki %24’lük düşüşün ardından %14 düşerek 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi: Satın almalı mısınız?

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RBL Bank hisse senedi fiyatı, bankanın hayal kırıklığı yaratan 2. çeyrek sonuçlarının ardından 21 Ekim’de %14 düşerek 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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Özel sektör kredi kuruluşu, esas olarak kredi kartı ve mikro kredi defterlerindeki varlık kalitesi zorlukları nedeniyle net kârında yıllık bazda %24’lük önemli bir düşüş bildirerek 223 crore ₹’ye düştü.

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Yatırımcıların bankanın gelecekteki performansı konusunda endişe duymasıyla birlikte, RBL Bank hisse senedi fiyatı NSE’de işlem seansı sırasında 176,5 ₹’ye kadar düştü.

RBL Bank’ın 2. çeyrek sonuçları: net kar düştü

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RBL Bank’ın 30 Eylül 2024’te sona eren çeyreğe ilişkin 2. çeyrek sonuçları, geçen yılın aynı döneminde 294 crore ₹ ve bir önceki Haziran çeyreğinde 372 crore ₹ olan vergi sonrası net kârın altında 223 crore ₹ olarak gerçekleşti.

Kârlılıktaki düşüş büyük ölçüde bankanın aktif kalitesini etkileyen mikrofinans ve kredi kartı segmentlerindeki zorluklardan kaynaklandı.

Brüt batık varlıklar (NPA) oranı hafif bir iyileşme göstererek %0,25 azalarak %2,88’e geriledi. Ancak bu, bankanın kredi performansına ilişkin endişeleri gidermeye yetmedi.

RBL Bank hisse senedi fiyatı 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı

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RBL Bank hisse senedi fiyatı, 21 Ekim’de erken işlemlerde yaklaşık %6’lık bir kayıpla açıldıktan sonra %14’lük bir düşüşle hisse başına 176,5 ₹ ile 52 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Avanslarda %15’lik bir büyümeye rağmen bankanın çekirdek net faiz geliri sadece %9’luk mütevazı bir artış gördü ve 1.615 crore ₹’ye ulaştı.

Bu yavaş büyüme, hem mikrofinans hem de kredi kartı sektörlerindeki devam eden varlık kalitesi endişeleriyle bağlantılı.

Kaynak: TradingView

Bankanın net faiz marjı (NFM) da bir önceki yılki yüzde 5,54 seviyesinden yüzde 5,04’e geriledi.

RBL Bank yönetimi, net faiz marjının yüzde 5,4-5,5 hedef aralığına ulaşmasının dokuz ayı bulabileceğini belirtti.

Kredi kartı işinde daha yavaş büyüme

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İkinci çeyrekte RBL Bank’ın diğer gelirleri %32 artışla 618 crore ₹’ye çıktı; bu da faiz geliri büyümesinin yavaşlaması nedeniyle bir miktar rahatlama sağladı.

Ancak bankanın karşılıkları, varlık kalitesine yönelik artan stresin etkisiyle keskin bir şekilde ₹618 crore’a yükseldi. Yönetim, kredi maliyetlerinin önümüzdeki üçüncü çeyrekte benzer bir eğilimi takip etmesini bekliyor.

RBL Bank ayrıca mevduatlarda %20’lik bir artış bildirdi ve daha fazla toplu olmayan, ayrıntılı yükümlülük çekmeye odaklandı. Kredi kartı segmentinde, banka stratejisini değiştirdikçe büyümenin genel varlık büyümesiyle eşleşmesi veya gerisinde kalması bekleniyor.

RBL Bank, portföy genişletmeye odaklanmak yerine mevcut müşterilerden daha fazla iş yaratarak kredi kartı portföyünün kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

RBL Bank hisselerini almalı, satmalı veya tutmalı mısınız?

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RBL Bank hisse senedi fiyatında son dönemde yaşanan düşüş, zayıf ikinci çeyrek sonuçlarıyla birleşince bankanın yakın vadeli beklentileri hakkında soru işaretleri oluştu.

Yatırımcılar herhangi bir karar almadan önce, özellikle kredi kartı ve mikro kredi portföylerindeki devam eden varlık kalitesi sorunlarıyla ilişkili riskleri değerlendirmelidir.

RBL Bank hisselerine yatırım yapmayı düşünenler için, bankanın önümüzdeki çeyreklerde bu zorluklarla nasıl başa çıkacağını beklemek ve görmek akıllıca olabilir.

Karşılıkların artması ve net faiz marjlarının baskı altında olması nedeniyle dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Ancak uzun vadeli yatırımcılar açısından bankanın mevduat yapısını iyileştirme ve portföy kalitesini yükseltme yönündeki çabaları, varlık kalitesinin istikrara kavuşmasıyla birlikte potansiyel büyüme fırsatları sunabilir.