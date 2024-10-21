Robinhood, düzenleyici onayın ardından İngiltere’de yüksek riskli marj ticaretini başlattı

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Robinhood, yatırımcıların işlemlerini büyütmek için borç para alabilmelerini sağlayan marj ticaretinin İngiltere’de başlatıldığını duyurdu. Platformun Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ile görüşmelerini izleyen bu gelişme, İngiltere kullanıcılarının geleneksel olarak yüksek net gelire sahip seçkin bir grup birey için ayrılmış gelişmiş yatırım araçlarına daha fazla erişim sağlamasını sağlayacak.

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Yeni marjlı işlem seçeneği, İngiltere kullanıcılarının mevcut varlıklarını teminat olarak kullanarak ek menkul kıymetler edinmelerine olanak sağlıyor.

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Marj ticaretini yalnızca yüksek gelirli müşterilerle sınırlayan birçok İngiltere platformunun aksine, Robinhood’un girişimi bu ticaret stratejisine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Benzer hizmetler sunan rakipler arasında Interactive Brokers, IG ve CMC Markets yer alıyor; ancak marj ticareti, içerdiği riskler konusundaki düzenleyici endişeler nedeniyle Birleşik Krallık’ta nispeten nadir görülüyor.

Robinhood’un marj ticaretine girişi, kullanıcıların hisse senedi varlıklarından pasif gelir elde etmelerini sağlayan bir menkul kıymet borç verme ürününün Eylül ayında piyasaya sürülmesinin ardından gerçekleşti. Platform, 50.000 dolara kadar olan krediler için %6,25’ten 50 milyon dolar ve üzeri krediler için %5,2’ye kadar değişen marj kredileri için “rekabetçi” faiz oranlarını teşvik ediyor.

Robinhood UK Başkanı Jordan Sinclair, platformun misyonunun günlük yatırımcılar için giriş engellerini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Sinclair , CNBC’ye verdiği röportajda, “Girişte çok fazla engel var” dedi.

Sonuç olarak, temel yatırım araçlarına yönelik bu damgaları ve engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz.

Doğru müşteriler için marj ticaretinin portföylerini çeşitlendirmek ve genişletmek adına etkili bir yol olabileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak marjlı yatırım, özellikle bireysel yatırımcılar için bazı riskler taşımaktadır.

Yatırımcılar ödünç alınan fonları kullanarak yatırımlarını büyütebilirler; örneğin, 10x kaldıraç kullanılarak Tesla’ya 10.000 dolarlık yatırım yalnızca 1.000 dolarlık peşinatla yapılabilir.

Bu strateji yükselen bir piyasada önemli getiriler sağlayabilse de, varlık değerlerinin düşmesi durumunda önemli kayıplara uğrama potansiyelini de artırır.

Robinhood ilk olarak geçen Kasım ayında İngiltere’de faaliyete geçti ancak düzenleyici tartışmalar nedeniyle şimdiye kadar marjlı ticaret hizmeti sunamıyordu.

Sinclair, FCA’nın güvenini kazanmanın, platformun ABD’deki ürün geçmişini ve uygunluk kriterlerini göstermeyi gerektirdiğini açıkladı.

Robinhood, kullanıcılar için riskleri azaltmak amacıyla, marj ticareti için en az 2.000 ABD doları nakit depozito gerektiren ve müşterilerin gönüllü olarak hizmete katılmasını sağlayan sıkı güvenlik önlemleri belirledi.

Sinclair, Robinhood müşterilerinin yatırılmamış nakitlerinin Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından 2,5 milyon dolara kadar korunduğunu ve bu sayede marj ticaretinin karmaşıklıkları arasında gezinen kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı sağlandığını söyleyerek potansiyel kullanıcılara güvence verdi.

Robinhood, bu lansmanla marjlı işlemleri İngiltere’de daha geniş bir kitleye ulaştırmayı ve uluslararası işlem piyasasında rekabetçi bir oyuncu olarak konumlanmayı hedefliyor.