ServiceNow’ı 3. çeyrek kazançları öncesinde satıp nakde çevirmeli misiniz?

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Morgan Stanley, şirketin 3. çeyrek kazanç raporunun öncesinde 21 Ekim 2024’te ServiceNow’ın (NYSE:NOW) notunu “Fazla Ağırlık”tan “Eşit Ağırlık”a düşürdü.

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Morgan Stanley, not indirimine rağmen hisse senedi için fiyat hedefini 900 dolardan 960 dolara yükseltti ve bu durum şirketin yakın vadeli beklentileri hakkında karışık sinyaller verdi.

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Hisseler açılışta yüzde 2 düşüşle olumsuz tepki verdi.

Morgan Stanley analisti Keith Weiss’a göre, ServiceNow ürünlerine olan talep istikrarlı kalırken, değerlemede belirgin bir artış potansiyelinin olmaması ve yatırımcıların Pro Plus’ın benimsenmesine ilişkin yüksek beklentileri, risk/ödül görünümünü dengeledi.

Weiss, özellikle eski COO CJ Desai’nin ayrılmasının ardından şirketin liderliğiyle ilgili endişelerin olduğunu ve liderlik belirsizliğinin ürün stratejisi üzerindeki uzun vadeli olası etkilerinin altını çizdi.

3. çeyrek kazanç beklentileri

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ServiceNow’ın 23 Ekim 2024’te 3. çeyrek kazançlarını açıklaması bekleniyor. Wall Street ise 2,75 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 3,45 dolarlık kazanç bekliyor.

Analistler bu hedeflerin ulaşılabilir olduğuna inanırken, Oppenheimer’dan Brian Schwartz yakın zamanda 2025’te abonelik büyümesine yönelik yüksek beklentilerin piyasa coşkusunu azaltabileceğini belirtti.

Üçüncü çeyrek sonuçlarının şirketin olumlu ivmesini teyit etmesi muhtemel, ancak abonelik büyümesindeki herhangi bir düşük performans yatırımcı güvenini zayıflatabilir.

Schwartz ayrıca fiyat hedefini 1.020 dolara yükseltti ve sağlam bir uygulama olduğunu belirtti ancak gelecekteki büyüme tahminlerinin piyasanın beklediği kadar iyimser olmayabileceği konusunda uyardı.

Analistlerin farklı görüşleri

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Birçok analist ServiceNow için derecelendirmelerini ve fiyat hedeflerini revize etti.

Deutsche Bank, ortaklarla yapılan kontrollerin güçlü ivmenin devam ettiğini göstermesinin ardından Satın Alma notunu yineleyerek hedefini 1.020 dolara yükseltti.

BMO da bayi topluluğundan gelen olumlu geri bildirimler üzerine fiyat hedefini 1.025 dolara yükseltti.

UBS, ServiceNow’ın en büyük iki ortağının büyüme beklentilerini aştığını tespit ettikten sonra 1.055 dolarlık bir Wall Street rekoru fiyat hedefi belirledi ve bu durum şirketin gücünü daha da vurguladı.

Ancak Guggenheim daha şüpheci davranarak, Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulan önemli bir hükümet bayisi ortağı olan Carahsoft hakkındaki endişeleri gerekçe göstererek 716 dolarlık bir fiyat hedefiyle Satış notunu korudu.

Liderlik değişiklikleri ve ürün stratejisi endişeleri

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Yatırımcıların güvenini sarsan konulardan biri de COO CJ Desai’nin şirketten ayrılması. Bazı analistler bu durumun ServiceNow’ın ürün liderliğini ve stratejisini etkileyebileceğini düşünüyor.

Şirketin ticari momentumu güçlü kalmaya devam ederken, bu liderlik değişikliğinin uzun vadeli etkisi bazı analistlerin temkinli bir duruş sergilemesine neden oldu.

Morgan Stanley, özellikle şirketin kurumsal yazılım alanındaki hakimiyetini sürdürmenin getirdiği karmaşıklıklarla mücadele ederken, liderlik açığının gelecekteki büyüme için potansiyel bir risk olabileceğini özellikle belirtti.

Temel performans göstergeleri

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ServiceNow, 2024’ün 2. çeyreğinde gelirinin %96’sından fazlasını oluşturan güçlü abonelik modeliyle desteklenen kurumsal yazılım pazarında sürekli olarak üstün performans gösterdi.

Şirketin rekabet avantajı, müşteri operasyonlarına derinlemesine yerleşmiş, özelleştirilebilir, yapay zeka destekli iş akışı çözümleri sunma becerisinde yatmaktadır.

Bu durum müşteriler için yüksek geçiş maliyetleri ve istikrarlı bir gelir akışı anlamına geliyor.

Şirket, son birkaç yıldır gelirinde %27’lik etkileyici bir 5 yıllık bileşik yıllık büyüme oranı sağlayarak rekabetçi bir pazardaki dayanıklılığını kanıtladı.

Ayrıca, %79’luk brüt kar marjı ve güçlü nakit akışı yaratma geçmişi, şirketin finansal gücünü vurguluyor.

Değerleme ölçütleri

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Cari fiyatlarla ServiceNow, 2025 mali yılı beklenen kazancının 57 katı ve ileriye dönük EV/gelirinin 16,7 katı üzerinden işlem görüyor.

Bunlar, özellikle büyüme ivmesindeki yavaşlama göz önüne alındığında, önde gelen bir bulut yazılım firması için bile yüksek katsayılardır.

Şirketin hisse senedi bazlı tazminatı (SBC) yatırımcılar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. SBC’nin son 12 ayda 1,6 milyar doların üzerinde bir tutarı var ve bu durum hissedar değerini düşürüyor ve nakit akışı ölçümlerini bozuyor.

Şirketin rekabetçi konumu ve yapay zeka girişimleri hesaba katıldığında bile, prim değerlemesi ServiceNow’ın orta vadede üstün performans göstermeye devam edip edemeyeceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

İşletmeyi temel bir perspektiften analiz ettiğimize göre, şimdi fiyatın bundan sonra nereye gidebileceğini görmek için hisse senedinin teknik özelliklerine bakmanın zamanı geldi.

Kısa vadeli direnç 950 dolarda

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ServiceNow hissesi tüm uzun vadeli – aylık, haftalık, günlük – grafiklerde oldukça güçlü kalmaya devam etse de, saatlik grafiklere bakıldığında 23 Eylül’den bu yana 950 dolar seviyesinin yakınında çift tepe oluşturduğu ve bu seviyenin üzerinde bir miktar dirençle karşılaştığı görülüyor.

Kaynak: TradingView

Dolayısıyla henüz hisse senedinde pozisyonu olmayan ancak hisse senedine iyimser yaklaşan yatırımcılar ve traderlar, yeni uzun pozisyonlar açmadan önce şirketin 3. çeyrek kazançlarını açıklamasını ve hisse senedinin günlük kapanışının 950 doların üzerinde olmasını beklemeli.

Hisse senedinde düşüş beklentisi olan yatırımcılar, mevcut 910 dolar seviyesindeki hisse senedinde kısa pozisyon alabilir ve 956 dolar seviyesinde stop loss emri verebilirler.

Ancak, 3. çeyrek sonuçlarının sadece iki gün uzakta olduğunu düşünürsek, bu kısa işlemi, 25 Ekim’de 20 dolardan sona erecek olan ServiceNow’ın 900 dolarlık Put Opsiyonunu satın alarak yapmak daha iyi olacaktır.