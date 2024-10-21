Vitalik Buterin, Ethereum’un staking merkezileşme sorununa çözüm öneriyor

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Vitalik Buterin, Ethereum ağının “Scourge” aşamasının bir parçası olarak, Ethereum’un staking merkezileştirme endişelerini gidermek için bir dizi çözüm önerdi.

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Buterin, 20 Ekim tarihli blog yazısında düşüncelerini paylaşırken, Ethereum staking’inin giderek merkezileşmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, daha küçük staking havuzlarının daha büyük havuzlar tarafından yutulduğunu belirtti.

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Bu merkezileşmenin işlem sansürü riskini artırabileceği uyarısında bulunarak, bu riski en aza indirmek ve Ethereum’un merkeziyetsiz yapısını korumak için çeşitli teknik çözümler önerdi.

Buterin için en önemli endişelerden biri, daha küçük staking havuzlarının daha büyük havuzlarla birleşmesini teşvik eden ekonomik baskılardır.

Buterin, bu düzeydeki merkezileşmenin Ethereum için “en büyük risklerden birini” oluşturduğu konusunda uyardı, özellikle artan sansür ve potansiyel ağ krizleri açısından. Şunu ekledi:

Bu, %51 saldırıları, işlem sansürü ve diğer krizlerin daha yüksek riskine yol açar. Merkezileşme riskine ek olarak, değer çıkarma riskleri de vardır: küçük bir grubun, aksi takdirde Ethereum kullanıcılarına gidecek olan değeri ele geçirmesi.

Şu anda Ether’in yüzde 30’unun stake edildiğini ve bunun ağın yüzde 51 saldırılarına karşı korunması için yeterli olduğunu belirtti.

Ancak, çok daha büyük bir oranda Ether’in stake edilmesi durumunda ek risklerin ortaya çıkacağı konusunda uyardı.

Örneğin, staking daha az karlı hale gelecek ve Ether sahipleri daha fazla yükümlülükle karşı karşıya kalacak.

Ayrıca, staking’in temel özelliklerinden biri olan slashing mekanizmasının zayıflatılabileceği ve likit bir staking token’ının Ether’in “para” ağı etkilerini gölgede bırakabileceği konusunda uyardı.

Buterin’in önerileri

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Buterin, bu riskleri azaltmak için bireysel kullanıcıların stake edebileceği Ether miktarının sınırlandırılmasını ve stake cezalarının stake edilen miktarın %12,5’i ile sınırlandırılmasını önerdi.

“Risk taşıyan” (kesilebilir) staking için bir katman ve “risk içermeyen” (kesilemez) staking için diğer katman olmak üzere iki kademeli bir model önerdi.

Buterin’e göre bu yaklaşım, staking ödülleri ve riskleri arasında denge kurabilirken, birkaç büyük kuruluşun ağı kontrol etmesini önleyebilir.

Buterin’e yanıt veren Crypto Roundtable sunucusu Mario Raufal, iki kademeli bir staking modelinin fikrini destekleyerek, bunun blok üretiminde büyük kuruluşların hakimiyetini azaltabileceğini öne sürdü.

Buterin ayrıca Ethereum Vakfı araştırmacısı Toni Wahrstätter’in, Ekim ayı başında ağdaki blokların yaklaşık %89’unu üreten sadece iki Ethereum blok üreticisi olan Beaverbuild ve Titan Builder’ın bulunması konusundaki endişelerini dile getiren son uyarılarına da yanıt verdi.

Ethereum şu anda, blok oluşturucuların daha sonra teklif sahipleri tarafından incelenen ve en karlı olanı seçen blokları oluşturmaktan sorumlu olduğu bir teklif sahibi-oluşturucu ayırma yöntemi kullanıyor.

Ancak bu ayrışma, süreci yalnızca birkaç inşaatçının domine etmesi nedeniyle merkezileşmeye de katkıda bulunmuştur.

Buterin, bu merkezileşmenin bir risk oluşturduğunu, işlem dahil edilmesini normalde 6 saniye olan süreden 114 saniyeye kadar geciktirebileceğini kabul etti.

Bu sorunu hafifletmek için “çatal tercihi zorunlu dahil etme listeleri” fikrini ortaya attı.

Bu yaklaşım, işlem seçimi sorumluluklarını teklif sahibine geri aktarmayı amaçlarken, blok üreticileri yalnızca işlemlerin nasıl sıralandığına odaklanacaktır.

Alternatif bir çözüm olan “BRAID”, süreci merkezden uzaklaştırmak için blok üretimini birden fazla aktör arasında bölmeyi içeriyor.

Ethereum’u Geliştirmek

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Buterin, bu ayın başlarında Ethereum’un konsensüs modelini geliştirmeyi amaçlayan daha fazla planın ana hatlarını çizmişti; öncelikli olarak staking erişilebilirliğini artırarak merkezileşme sorunlarını ele almak hedefleniyordu.

Minimum stake gereksinimini 32 ETH’den (yaklaşık 81.500 dolar) sadece 1 ETH’ye düşürmeyi önerdi.

Bu, daha fazla katılımcının, özellikle daha küçük tutucuların büyük miktarda Ether’e ihtiyaç duymadan ağ güvenliğine katkıda bulunmasına olanak tanıyarak staking’i demokratikleştirebilir.

Buterin ayrıca, bir bloğun ağda sonlandırılması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltacak olan “tek yuvalı kesinlik” kavramının getirilmesinden de bahsetti.

Şu anda bir bloğun onaylanması yaklaşık 15 dakika sürüyor, ancak tek slotlu kesinlik ile bu süre 4 saniyeye kadar düşürülebilir.